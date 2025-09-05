B1 Inregistrari!
Toate pensiile vor fi plătite pe card? Anunțul făcut de ministrul Muncii

Toate pensiile vor fi plătite pe card? Anunțul făcut de ministrul Muncii

George Lupu
05 sept. 2025, 09:28
Toate pensiile vor fi plătite pe card? Anunțul făcut de ministrul Muncii
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat joi, că susține plata pensiilor pe card, însă consideră esențial ca fiecare pensionar să aibă dreptul de a alege modalitatea de încasare.

  • Ce spune ministrul Muncii despre plata pensiilor
  • Ce se întâmplă cu pensiile românilor în septembrie

Ce spune ministrul Muncii despre plata pensiilor

„Fiii și fiicele unora dintre pensionari vor vrea ca părinții lor să aibă un card. Eu, daca vreau să îi ajut pe părinții mei într-o lună și daca au nevoie de ajutor, fac un transfer bancar. E mult mai ușor sa fac un transfer. Altfel, ce să fac? Să mă duc până la Amara 150 de kilometri?”, a spus ministrul, la Antena 3.

Realizatorul Radu Tudor a afirmat, în cadrul emisiunii, că și-ar dori ca toți pensionarii din România să aibă card.

În replică, Manole a subliniat că plata pensiilor trebuie să respecte libertatea de alegere: „Nu pe toți. Nu vreau să speriem pe nimeni. Cred că este o tema legitimă. S-a ajuns să se plătească cu ceasul, s-a ajuns să se facă plăți cu telefonul. Lumea evoluează, dar fără periclităm dreptul oricăruia de a alege”, a conchis ministrul Muncii.

Ce se întâmplă cu pensiile românilor în septembrie

În fiecare lună, aproape cinci milioane de pensionari români așteaptă cu nerăbdare data la care își primesc banii. În septembrie 2025, calendarul anunțat de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) arată că nu vor exista întârzieri.1 septembrie s-a nimerit să fie într-o zi de luni, lucrătoare.

Pentru cei care primesc pensia prin mandat poștal, distribuirea banilor are loc între 1 și 15 septembrie.

Pensionarii care au optat pentru încasarea banilor prin cont bancar își vor primi pensia pe 12 septembrie 2025, potrivit Libertatea.

