Prim-ministrul albanez Edi Rama a câștigat un al patrulea mandat în luna mai, promițând cetățenilor albanezi că va conduce țara în Uniunea Europeană până în 2030. La mijlocul lunii iulie, el a anunțat un alt plan major pentru același interval de timp. „Avem o ambiție: ca până la sfârșitul acestui deceniu, Albania să devină o societate fără cash, ceea ce înseamnă că toate interacțiunile și tranzacțiile financiare sunt complet digitale”, a declarat el reprezentanților start-up-urilor și ai sectorului tehnologic și inovator la o reuniune intitulată „Albania 2030 — o viziune către integrarea europeană”.

„Ceea ce este nevoie este o perfecționare mai amplă”, a continuat el, subliniind că instrumentele necesare pentru o Albanie fără numerar există deja. „Cred că, dacă reușim să conturăm corect foaia de parcurs, acest obiectiv este pe deplin realizabil și va elibera țara de povara grea a practicilor învechite și a ineficiențelor care îngreunează viața de zi cu zi”, a spus Rama.

Prim-ministrul Edi Rama a declarat că obiectivul de a deveni o societate fără cash este „în întregime realizabil”. Totul sună foarte simplu și direct. Dar este oare așa?

În viața de zi cu zi, Mimoza A., o femeie de 62 de ani din Tirana, spune că singurul moment în care folosește un card bancar este atunci când își retrage salariul de la bancomatul din apropierea apartamentului ei.

„Nu este obișnuit ca oamenii din generația mea să folosească un card pentru a plăti alimente sau la coafor. Prefer numerarul și o voi face întotdeauna”, a declarat ea pentru DW.

Mimoza nu este singura care are această atitudine; majoritatea oamenilor din țară simt la fel.

Arben Malaj, care a fost ministrul finanțelor și economiei din 1997 până în 2005 și este acum expert financiar senior și lector, consideră că populismul este motorul din spatele ambiției lui Rama de a avea o economie fără numerar.

Bancomatele au fost introduse în Albania abia în 2004. Malaj spune că există o serie de elemente cruciale care vor îngreuna realizarea unei societăți fără numerar în următorii cinci ani.

„Un procent ridicat din populație trăiește în zone rurale. De asemenea, cea mai mare parte a veniturilor emigranților – miliarde de euro pe an – este trimisă în afara canalelor oficiale de plată. Și principalii parteneri comerciali ai Albaniei – Turcia, Grecia și Italia – au, de asemenea, procente ridicate de informalitate”, a declarat el pentru .

El avertizează că orice reducere a numerarului ar necesita investiții masive în securitatea cibernetică.

Experții în securitate cibernetică, precum Besmir Semanaj, consideră planul lui Rama nu numai nerealist, ci și „periculos”.

Semanaj indică atacurile cibernetice masive asupra instituțiilor guvernamentale din 2024. Printre ținte s-au numărat sistemul e-Albania (site-ul web al serviciilor guvernamentale) și site-urile web ale parlamentului albanez și ale Institutului de Statistică.

Fostul ministru albanez al Finanțelor și Economiei, Arben Malaj, avertizează că orice reducere a utilizării numerarului în Albania ar necesita investiții masive în securitatea cibernetică.

Semanaj afirmă că aceste atacuri cibernetice majore din 2022 arată clar că Albania nu este doar foarte expusă, ci nici nu are arhitectura necesară pentru a proteja această infrastructură critică.

„Chiar și cele mai avansate țări din Europa, cum ar fi Suedia sau Norvegia, reevaluează necesitatea de a menține un minim de cash în circulație, tocmai din motive de securitate și pregătire în situații de urgență sau atacuri cibernetice”, a declarat el pentru DW.

„Așadar, în timp ce cele mai digitalizate națiuni mențin «previziuni offline», Albania spune că intenționează să devină 100% digitală în mai puțin de zece ani, fără a construi mai întâi capacități de bază de protecție cibernetică. O economie care este total dependentă de sistemele digitale și nu are o alternativă este o economie neprotejată și expusă, care ar fi total paralizată de un virus sau de o pană de curent”, a spus Semanaj.

Hazis I. a lucrat ca manager în sectorul turismului timp de aproximativ 40 de ani. Astăzi, el administrează unul dintre cele mai populare hoteluri din Tirana, folosit de turiști din întreaga lume.

De regulă, turiștii străini preferă să folosească carduri pentru a-și achita facturile. Acest lucru contrastează puternic cu oaspeții albanezi ai hotelului, care încă preferă să plătească în numerar. Aceasta înseamnă costuri mai mari pentru hotel, deoarece companiile plătesc comisioane bancare pentru fiecare tranzacție cu cardul.