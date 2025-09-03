B1 Inregistrari!
Data la care își vor primi românii pensiile, în luna septembrie. Anunțul important făcut de Casa de pensii

Ana Maria
03 sept. 2025, 15:35
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

În fiecare lună, aproape cinci milioane de pensionari români așteaptă cu nerăbdare data la care își primesc banii. În septembrie 2025, calendarul anunțat de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) arată că nu vor exista întârzieri.1 septembrie s-a nimerit să fie într-o zi de luni, lucrătoare.

Pentru cei care primesc pensia prin mandat poștal, distribuirea banilor are loc între 1 și 15 septembrie.

Cuprins:

  • Când intră banii pentru cei care primesc pensia pe card?

  • Ce se întâmplă cu pensiile pensionarilor din străinătate?

  • Ce se întâmplă dacă pensionarul nu este găsit acasă?

  • Cum se gestionează taloanele mov?

Când intră banii pentru cei care primesc pensia pe card

Pensionarii care au optat pentru încasarea banilor prin cont bancar își vor primi pensia pe 12 septembrie 2025, potrivit Libertatea.

De asemenea, pentru pensionarii aflați în străinătate, viramentele încep din data de 20 septembrie.

Ce se întâmplă cu pensiile pensionarilor din străinătate

Cei care locuiesc în afara țării vor primi banii începând cu 20 septembrie, prin virament bancar internațional, conform calendarului stabilit de CNPP.

Ce se întâmplă dacă pensionarul nu este găsit acasă

CNPP precizează că pentru pensionarii avizați (cei care nu sunt găsiți la domiciliu), drepturile bănești și documentul de plată pot fi ridicate de la ghișeele poștale în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii. În caz contrar, pensiile se întorc la Casa teritorială de pensii, unde pot fi solicitate pentru reordonanțare.

Cum se gestionează taloanele mov

Pentru cei care primesc pensia pe card, dar nu sunt găsiți acasă, taloanele mov rămân la sediul oficiului poștal până la sfârșitul lunii.
Aceste documente sunt arhivate timp de 24 de luni, fără a fi returnate caselor teritoriale de pensii. La cerere, pot fi trimise la domiciliul beneficiarilor sau al împuterniciților lor. După doi ani, ele sunt transmise către Casele teritoriale de pensii.

Pensionarii mai trebuie să știe că dacă au pensii ce depășesc plafonul de 3.000 de lei, vor plăti contribuția de 10%, potrivit Legii privind unele măsuri fiscal-bugetare, publicate în Monitorul Oficial.

