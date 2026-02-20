B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce spune Romprest după votul din Consiliul Local Sector 1: Contractul ajunge la termen în 2033. Ce a făcut Consiliul se numește denunțare unilaterală a contractului

Ce spune Romprest după votul din Consiliul Local Sector 1: Contractul ajunge la termen în 2033. Ce a făcut Consiliul se numește denunțare unilaterală a contractului

B1.ro
20 feb. 2026, 13:08
Ce spune Romprest după votul din Consiliul Local Sector 1: Contractul ajunge la termen în 2033. Ce a făcut Consiliul se numește denunțare unilaterală a contractului
Foto: europafm.ro

Consiliul Local Sector 1 a votat, joi, pentru încheierea contractului cu Romprest în luna iunie. De asemenea, Primăria Sectorului 1 a anunțat că se lucrează la reorganizarea serviciului de salubrizare. Însă Romprest acuză Consiliul că s-a substituit unei instanțe, iar contractul ajunge la termen la 30 iunie 2033. Romprest mai spune că nu există dovada îndeplinirii condițiilor pentru încetarea mai devreme a contractului și că există un risc de peste un miliard de lei pentru bugetul Sectorului 1.

Ce spune Romprest după votul din Consiliul Local

Vorbim despre un risc de peste un miliard de lei pentru bugetul Sectorului 1. Hotararea adoptata de catre Consiliul local in data de 19.02.2026 echivaleaza cu o denuntare unilaterala a contractului. Prin Hotararea adoptata, Consiliul local s-a substituit instantei fara a avea un raport juridic complet care sa avizeze favorabil proiectul, susține Romprest.

Compania acuză că nu e prima dată când Consiliul Local se substituie instanțelor: In cursul anului 2025, Consiliul a infiintat comisii mixte pentru „gestionarea” unor titluri executorii definitive, ignorand astfel hotararile judecatoresti definitive si obligatorii si tergiversand nelegal plata datoriilor scadente

Romprest mai afirmă că există un proces pe rolul Tribunalul București pentru constatarea duratei contractului, iar Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice a arătat că nu există dovada indeplinirii conditiilor pentru încetarea contractului la 30.06.2026. O decizie luată înainte de clarificarea instanței poate însemna despăgubiri uriașe plătite din banii cetățenilor.

Cerem doar respectarea cadrului legal și protejarea bugetului local. Prudența nu este slăbiciune, este responsabilitate, a mai transmis Romprest.

Tags:
Citește și...
Test reușit pentru racheta SLS. NASA se apropie de lansarea misiunii Artemis 2
Eveniment
Test reușit pentru racheta SLS. NASA se apropie de lansarea misiunii Artemis 2
Un influencer a fost reținut după ce ar fi lovit un tânăr în timpul unui live pe rețelele sociale
Eveniment
Un influencer a fost reținut după ce ar fi lovit un tânăr în timpul unui live pe rețelele sociale
CSM se plânge că sistemul de justiție rămâne fără oameni, după decizia CCR privind pensiile magistraților
Eveniment
CSM se plânge că sistemul de justiție rămâne fără oameni, după decizia CCR privind pensiile magistraților
România, printre țările cu cele mai scumpe încărcări rapide pentru mașini electrice în Europa
Eveniment
România, printre țările cu cele mai scumpe încărcări rapide pentru mașini electrice în Europa
Un alpinist austriac a fost condamnat după ce prietena sa a murit degerată pe Grossglockner
Eveniment
Un alpinist austriac a fost condamnat după ce prietena sa a murit degerată pe Grossglockner
Donație surprinzătoare. Orașul Osaka a primit 21 kg de aur pentru reparații ale sistemului de apă învechit
Eveniment
Donație surprinzătoare. Orașul Osaka a primit 21 kg de aur pentru reparații ale sistemului de apă învechit
Un preot din Cluj și-ar fi amenințat și lovit fosta amantă: „Mi s-a arătat că mi se ia gâtul, că sunt pomenită la morți”
Eveniment
Un preot din Cluj și-ar fi amenințat și lovit fosta amantă: „Mi s-a arătat că mi se ia gâtul, că sunt pomenită la morți”
Ce amenzi au primit operatorii de salubrizare din Capitală pentru modul în care au gestionat deszăpezirea
Eveniment
Ce amenzi au primit operatorii de salubrizare din Capitală pentru modul în care au gestionat deszăpezirea
Eric Dane, starul din „Grey’s Anatomy”, a murit la vârsta de 53 de ani
Eveniment
Eric Dane, starul din „Grey’s Anatomy”, a murit la vârsta de 53 de ani
Incident pe Dunăre: O navă românească s-a scufundat în canalul Sulina. Cum a avut loc incidentul
Eveniment
Incident pe Dunăre: O navă românească s-a scufundat în canalul Sulina. Cum a avut loc incidentul
Ultima oră
12:56 - Test reușit pentru racheta SLS. NASA se apropie de lansarea misiunii Artemis 2
12:43 - Sediile partidelor sunt „îngropate” în zăpadă, deși românii sunt amendați dacă nu-și curăță trotuarele
12:14 - Peste 500 de lei în plus la pensie pentru o categorie de vârstnici. Ce condiții trebuie să îndeplinească
12:11 - Un influencer a fost reținut după ce ar fi lovit un tânăr în timpul unui live pe rețelele sociale
11:39 - CSM se plânge că sistemul de justiție rămâne fără oameni, după decizia CCR privind pensiile magistraților
11:39 - România, printre țările cu cele mai scumpe încărcări rapide pentru mașini electrice în Europa
11:13 - Vreme deosebit de rece și ninsori în București. Se va depune un nou strat de zăpadă
10:41 - Nou cod galben de viscol, ninsori și polei. Județele vizate (FOTO)
10:31 - Un alpinist austriac a fost condamnat după ce prietena sa a murit degerată pe Grossglockner
10:17 - Un bărbat din Roman s-a dus beat la proba practică pentru permisul auto