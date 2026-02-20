Consiliul Local Sector 1 a votat, joi, pentru încheierea contractului cu Romprest în luna iunie. De asemenea, Primăria Sectorului 1 a anunțat că se lucrează la reorganizarea serviciului de salubrizare. Însă Romprest acuză Consiliul că s-a substituit unei instanțe, iar contractul ajunge la termen la 30 iunie 2033. Romprest mai spune că nu există dovada îndeplinirii condițiilor pentru încetarea mai devreme a contractului și că există un risc de peste un miliard de lei pentru bugetul Sectorului 1.

Ce spune Romprest după votul din Consiliul Local

Vorbim despre un risc de peste un miliard de lei pentru bugetul Sectorului 1. Hotararea adoptata de catre Consiliul local in data de 19.02.2026 echivaleaza cu o denuntare unilaterala a contractului. Prin Hotararea adoptata, Consiliul local s-a substituit instantei fara a avea un raport juridic complet care sa avizeze favorabil proiectul, susține Romprest.

Compania acuză că nu e prima dată când Consiliul Local se substituie instanțelor: In cursul anului 2025, Consiliul a infiintat comisii mixte pentru „gestionarea” unor titluri executorii definitive, ignorand astfel hotararile judecatoresti definitive si obligatorii si tergiversand nelegal plata datoriilor scadente

Romprest mai afirmă că există un proces pe rolul Tribunalul București pentru constatarea duratei contractului, iar Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice a arătat că nu există dovada indeplinirii conditiilor pentru încetarea contractului la 30.06.2026. O decizie luată înainte de clarificarea instanței poate însemna despăgubiri uriașe plătite din banii cetățenilor.

Cerem doar respectarea cadrului legal și protejarea bugetului local. Prudența nu este slăbiciune, este responsabilitate, a mai transmis Romprest.