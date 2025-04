Ce spune Sorin Copilu de Aur despre relația lui cu Laura Vass: „Multă lume m-a întrebat dacă suntem împreună”

Într-un interviu recent pentru , Sorin Copilu de Aur a făcut lumină asupra vechilor zvonuri legate de o posibilă amoroasă cu Laura Vass, alături de care a colaborat pe parcursul a mai bine de două decenii. Manelistul a lămurit situația și a clarificat că între el și Laura nu a existat nicio relație romantică, ci doar o legătură profesională bazată pe respect și prietenie.

O colaborare de succes, fără zvonuri de iubire

Sorin Copilu de Aur și Laura Vass au fost un duo de succes în anii 2000, cu hituri care au marcat întreaga industrie a , printre care și celebrele „Nu vreau banii tăi, nu sunt pe interes” și „Buzele tale, două petale”. Colaborarea lor a fost un adevărat succes și, de-a lungul timpului, au existat numeroase speculații legate de o posibilă poveste de dragoste între cei doi, în special din cauza chimiei evidente dintre ei pe scenă.

Într-o discuție deschisă despre relația lor, Sorin Copilu de Aur a spus: „Multă lume m-a întrebat dacă suntem împreună, dar din cauza la cum jucam noi în videoclipuri, automat că dădeam asta de înțeles. Dar, nu am avut niciodată treabă. Am fost doar colegi, prieteni foarte buni și atât. Doar pe partea profesională. În rest, nu am avut niciodată relație cu Laura, adică vreau să înțeleagă fanii noștri. Doar am colaborat.”

Respect și prietenie, nu dragoste

Sorin a continuat să sublinieze că între el și Laura nu a existat niciodată o relație amoroasă, ci doar o prietenie strânsă, bazată pe respect și încredere profesională. El a mai menționat că, deși videoclipurile lor le dădeau impresia fanilor că ar fi ceva mai mult între ei, realitatea a fost complet diferită. Cei doi au continuat să colaboreze pe plan muzical și după mulți ani, iar Laura Vass chiar a fost invitată la nunta manelistului în 2017.

„A fost o plăcere de fiecare dată să colaborez cu Laura. Este colega mea, suntem prieteni foarte buni, ne-am înțeles întotdeauna foarte bine. Am făcut multe melodii cunoscute, șlagăre, care se cântă și acum după 20 de ani”, a mai declarat Sorin Copilu de Aur.

Relația lor profesională rămâne de neegalat

De-a lungul carierei lor, cei doi au demonstrat că o relație profesională de succes poate fi clădită pe încredere și respect reciproc, iar în ciuda zvonurilor și speculațiilor, niciodată nu au permis ca acestea să le umbrească colaborarea.