Ce sumă de bani le-a dat Pescobar colindătorilor din Sinaia. Internauții au reacționat imediat: „E grea pielea pe tine”

Patronul lanțului de restaurante „ ” a fost luat la rost de internauți după ce a dat „puțini bani” unor colindători din Sinaia.

Câţi bani le-a dat Pescobar unor colindători din Sinaia

Cunoscut pe internet drept , Paul Nicolau a ascultat mai mulți copii cum colindă, iar mai apoi le-a oferit o bancnotă de 100 de euro. Întreg momentul a fost filmat și postat ulterior pe rețelele de socializare.

Videoclipul care a devenit viral a primit foarte multe comentarii. Printre acestea se află și cel al unui bărbat care îi spune că s-ar fi așteptat să ofere mai mult colindătorilor, notează .

„Eu mă așteptam să le dai vreo 20 de milioane…. 100 euro, e grea pielea pe tine”, i-a scris cineva.

Pescobar nu a ezitat să răspundă: „Bă, îmi cer scuze că doar 100 de euro am oferit copilașilor ălora. Atât am putut, atât am avut în buzunar. Poate la anul, dacă dă Domnul să nu mai fiu așa zgârcit, să le pot oferi mai mult. Sărbători fericite”.

Utilizatorii l-au susținut pentru gestul făcut

„Păi 100 € vine 490 de lei, pentru un colind, eu zic că este super bine! Dar deh, lumea asta este rea și de Crăciun”

„Ăla de comentează dădea 10 lei. Bravo Pescobar”

„Dacă nici 100 € nu mai este mult pentru un colind, atunci ce să mai zic, generația mea primea 2 lei și 3 nuci”

„Frumos gest, și câte 10 lei dacă le dădea tot era un gest frumos și de apreciat. Felicitări Paul și Crăciun fericit! Doamne ajută să fim sănătoși cu toții”, sunt doar câteva dintre comentarii.