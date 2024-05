Cum a reacționat Pescobar după ce a avut de-a face cu un client nemulțumit. „Îmi permit în continuare să comentez clienților”

după ce ANPC a închis câteva dintre restaurantele lui Pescobar din cauza neregulilor găsite, iar oamenii au dat năvala să mănânce fructe de mare. Dar, patronul a avut de-a face cu un client de mulțumit de mâncarea pe care a comandat-o și acesta i-a dat o replica destul de dură.

Care era supărarea clientului

a postat un videoclip pe contul său de Instagram în care apare în timp ce ține un homar viu în mână și spune ce s-a întâmplat cu acel client, informează

Clientul cumpăra un homar la prețul de 99 de lei, iar nemulțumirea sa a fost că acesta a avut prea puțină carne, iar carapacea a cântărit prea mult. Pescobar a spus că îi va da banii înapoi, dar i-a interzis să mai calce vreodată în resturantul său.

Cum a reacționat Pescobar

„ Mi-am permis eu să-i comentez unui client. Da, și foarte bine am făcut. Îmi permit în continuare să comentez clienților care nu știu pe ce lume trăiesc. A fost un client care a plătit doar 99 de lei pe un homar, fiind un preț mic din toată lumea, și am avut reclamație că are doar 100 de grame carne și 400 de grame carapacea.

Voia și banii înapoi. Alo? Gara, băiatul. I-am zis frumos că îi dau 100 de lei pe Revolut să stea acasă și să nu mai vină la noi. I-am zis că atunci când merge să ia banane să ceară doar miezul, fără coajă”, a spus Pescobar în Instastory pe Instagram.

Paul Nicolau are o afacere cu un real success, care aduce la masa oamenii care vor să se delecteze cu cele mai bune fructi de mare, dar prețurile nu sunt deloc accesibile.

Un videoclip pe TikTok a devenit viral, în care 10 tineri au arătat cât a costat întreaga lor consumație. Nota de plată a fost de 2.612 lei, iar o apă la 750 ml are prețul de 25 de lei.