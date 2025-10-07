Prima universitate din București care suspendă cursurile. După ce s-a decis închiderea școlilor și gradinițelor în București, din cauza Codului roșu de ploi torențiale, iată că și Școala Națională de anunță suspendarea cursurilor cu prezență fizică, programate pentru miercuri, 8 octombrie 2025.

Ce universitate din București a anunțat că suspendă cursurile cu prezență fizică

“Pentru siguranța studenților, cadrelor didactice și a întregii comunități universitare, toate activitățile didactice se vor desfășura în mediul online, prin intermediul platformelor de e-learning ale structurilor academice din cadrul SNSPA. Activitățile care nu pot fi desfășurate în format online vor fi reprogramate și recuperate, conform deciziilor fiecărei structuri academice.

Toate informațiile privind modalitatea de desfășurare a activităților didactice vor fi disponibile pe website-urile structurilor academice ale SNSPA.”, se arată în comunicatul de presă transmis de SNSPA, în care a anunțat că se suspendă cursurile.

Ce a transmis primarul interimar al Capitalei cu privire la Codul roșu de furtuni

Amintim că primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu a anunțat, marți, că, miercuri, 8 octombrie, vor fi închise toate școlile și grădinițele din București, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, fiind dată o avertizare Cod roșu de ploi torențiale și intensificări puternice ale vântului.

Măsura este valabilă, inițial, doar pentru ziua de miercuri, urmând ca situația să fie reevaluată în funcție de evoluția .

Cetățenii sunt sfătuiți să nu iasă din casă decât dacă este absolut necesar, în special de marți seara, după ora 21:00, și pe durata Codului roșu.

Cantitatea de precipitații estimată depășește 140 de milimetri pe metru pătrat, o valoare record și periculoasă, care poate duce la acumulări mari de apă și la riscul de pierderi de vieți.

“În acest moment, se desfășoară ședința Comitetului pentru situații de urgență. Decizia a fost luată în unanimitate de către colegii din Comitet, la propunerea inspectoratului școlar de a suspenda școlile mâine pe perioada Codului roșu. Cred că este o decizie foarte bună, având în vedere că siguranța populației este prioritară și, în aceste momente dificile, transportul în comun fiind afectat de inundații, nu putem risca ca Bucureștiul să fie blocat, părinții să nu poată ajunge să-și ia copiii de la școală, în aceste perioade dificile.

Decizia a fost doar pentru ziua de mâine și în funcție de cum evoluează avertismentele meteo, ne vom reîntâlni în diferite comitete de situații de urgență în permanență pentru a continua aceste decizii. Sperăm ca acest uragan să treacă cât mai repede și să nu afecteze Municipiul București mai mult”, a spus Stelian Bujduveanu pe B1 TV.

Ce măsuri a anunțat primarul Capitalei

Primarul interimar a anunțat și ce măsuri au fost luate pentru această perioadă.

“În 15 minute, începem ședința la nivelul municipalității. În această dimineață, am discutat cu Apa Nova care este pregătită. Au dat toate asigurările că sunt pregătiți pentru a prelua volumul mare de apă. Societatea de transport public în comun s-a mobilizat și va retrage de pe traseu acolo, unde se creează inundație, tramvaiele care sunt cel mai mare pericol pentru a fi blocate, să nu blocheze o întreagă linie.

Vom fi în permanență în stradă, vom deflui traficul și cel mai important este că am informat bucureștenii și îi informăm în continuare prin panourile de afișaj stradal de acest risc, care există, un risc real și îi rog pe bucureșteni, cu această ocazie, să nu iasă din casă decât dacă este necesar, pentru că asemenea volum și cantitate de apă n-a mai fost întâlnită în Municipiul București și nu putem să riscăm să avem pierderi de vieți.

Vorbim despre o cantitate de peste 140 de mililitri pe metru pătrat, care nu a mai fost. Dacă vă amintiți, astă vară, am avut o situație similară, unde s-a ridicat la 90 și Bucureștiul a fost destul de afectat. Iar în această perioadă, permeabilitatea solului este diferită față de vară și riscul de a fi acumulări mari de apă, în anumite zone ale orașului, există. Deci nu se recomandă ca să se iasă din casă din această seară, după ora 9, decât dacă este o urgență”, a mai adăugat primarul interimar.