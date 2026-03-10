CSM, Consiliul Superior al Magistraturii începe, de marți, 10 martie, interviurile cu procurorii selectați să conducă , DNA și DIICOT. Conform legii, Consiliul trebuie să avizeze fiecare făcută de Ministerul Justiției.

CSM începe audierea procurorilor propuși

Secţia pentru procurori a a programat, începând de marţi, interviurile cu procurorii propuşi să conducă marile parchete. Propunerile au fost făcute de Ministerul Justiției, în urma procedurii de selecție. Conform legii, CSM trebuie să emită un aviz pentru fiecare nume propus. Apoi, procedura de selecție intră în ultima etapă.

Dosarul cu propunerile avizate ajunge la președintele țării. Acesta are posibilitatea să numească sau să respingă, motivat, propunerile venite de la Ministerul Justiției, conform Legii 303/2022. El trebuie să aducă la cunoștința publicului motivele refuzului. Decretul de numire în funcţie sau refuzul motivat se emite în maximum 60 de zile de la data primirii propunerlor făcute de Ministerul Justiției.

Săptămâna trecută, la Varșovia, a declarat că s-a consultat cu mai mulți procurori, în contextul procedurii de selecție inițiate de Ministerul Justiției. În baza acestor discuții, șeful statului a declarat că a făcut propria analiză care nu este în concordanță cu speculațiile care au apărut în social-media.

„Nu numai că voi face această analiză. Am făcut deja o analiză foarte amplă, pregătindu-mă pentru acest moment. M-am văzut cu zeci de procurori, pe o perioadă de zeci de ore, în care am încercat să înțeleg ce părere au unii despre alții, cine sunt vârfurile manageriale în această profesie, pentru că în momentul în care procedura desfășurată de Ministerul Justiției ajunge la mine, să iau o decizie informată”, a spus Nicușor Dan.

Interviurile pentru avizarea propunerilor

Interviurile programate de CSM încep cu audierea lui Codrin Horaţiu Miron. Acesta a fost selectat de Ministerul Justiției pentru funcţia de şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Interviurile vor continua și în următoarele zile, după următorul program:

11 martie – Alex Florenţa şi Gill-Julien Grigore-Iacobici – pentru ocuparea a două posturi de procuror-şef adjunct al DIICOT;

12 martie – Cristina Chiriac – propusă pentru funcţia de procuror general şi Marius Voineag – adjunct al procurorului general;

16 martie – Ioan Viorel Cerbu – pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

17 martie – Marinela Mincă şi Marius Ionel Ştefan – două posturi de procuror-şef adjunct al DNA.

Procedura de selecție a procurorilor șefi ai marilor parchete a fost organizată de Ministerul Justiției, în perioada 8 ianuarie – 2 martie. Un număr de 19 candidaţi au participat la selecţia pentru stabilirea propunerilor de procuror general şi adjunct al procurorului general, procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai DNA, precum şi procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai DIICOT.

Secţia pentru procurori emite un aviz consultativ motivat, după care aceste propuneri sunt înaintate preşedintelui Nicuşor Dan.

Ce se întâmplă dacă CSM emite aviz negativ

În cazul emiterii unui aviz negativ, de către Secţia pentru procurori a CSM, ministrul Justiţiei organizează un nou interviu exclusiv cu candidatul vizat. După acest interviu, Ministerul poate continua procedura. El va transmite către preşedintele României propunerea de numire în funcţia de conducere, însoţită de toate documentele relevante. Ministerul Justiției poate retrage propunerea, declanșând o nouă selecție în maximum 60 de zile.

Trebuie spus că propunerile făcute de Ministerul Justiției au provocat reacții negative în rândul anumitor organizații civice. Reprezentanții acestora au organizat un protest la … Palatul Cotroceni. Aceasta în condițiile în care președintele nu doar că nu și-a exprimat o poziție față de numele selectate, dar nici măcar nu a primit dosarul cu aceste propuneri.