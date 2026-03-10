B1 Inregistrari!
Adrian A
10 mart. 2026, 10:24
SONDAJ: George Simion, primul în topul încrederii. Nicușor Dan și Ilie Bolojan îl urmează. În cine mai au încredere românii (GRAFICE)
Cuprins
  1. Câți români cred că George Simion e un politician bun
  2. În cine mai au încredere românii
  3. Metodologia sondajului

Suveranistul George Simion se bucură de încrederea a o treime dintre românii care au participat la un sondaj realizat de Inscop. În top, urmează Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Peste jumătate dintre participanții la studiu au încredere în tandemul președinte-premier.

Câți români cred că George Simion e un politician bun

14.1% dintre participanții la sondaj afirmă că au foarte multă încredere în George Simion. 20.2% declară că au destul de multă încredere, 14.4% destul de puțină, iar 48.3% foarte puțină sau deloc. 1.8% nu știu sau nu răspund. Diferența până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe George Simion.

În ceea ce îl privește pe Nicușor Dan, 7.3% dintre respondenți declară că au foarte multă încredere în actualul președinte. 20.3% au destul de multă încredere în președinte, 14.2% destul de puțină, iar 55.3% foarte puțină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 1.6%. Diferența până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Nicușor Dan.

Întrebați câtă încredere au în Ilie Bolojan, 9.9% dintre cei intervievați spun că au foarte multă, 15.2% destul de multă, 13.4% destul de puțină, iar 58.2% foarte puțină sau deloc. 1.6% nu știu sau nu răspund. Diferența până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Ilie Bolojan.

În cine mai au încredere românii

Întrebați câtă încredere au în Victor Ponta, 6.8% dintre participanții la sondaj spun că au foarte multă, 14% destul de multă, 19.6% destul de puțină, iar 55.2% foarte puțină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 2.1%. Diferența până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Victor Ponta.

3.2% dintre cei intervievați au foarte multă încredere în Ciprian Ciucu, în timp ce 12.5% au destul de multă, 12.7% destul de puțină și 27.6% foarte puțină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 4.4%. Diferența până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Ciprian Ciucu.

3.6% dintre cei intervievați au foarte multă încredere în Dominic Fritz, în timp ce 11.2% au destul de multă, 9.6% destul de puțină și 30% foarte puțină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 4.4%. Diferența până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Dominic Fritz.

2.5% dintre cei chestionați menționează că au foarte multă încredere în Sorin Grindeanu, în timp ce 9.5% au destul de multă, 15.9% destul de puțină și 50.2% foarte puțină sau deloc. 5% nu știu sau nu răspund. Diferența până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Sorin Grindeanu.

3.2% dintre români afirmă că au foarte multă încredere în Dan Dungaciu. 4.6% spun că au destul de multă încredere, 3.1% destul de puțină, iar 11% foarte puțină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 3%. Diferența până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Dan Dungaciu.

Metodologia sondajului

Datele sondajului au fost culese în perioada 2 – 6 martie 2026 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani
și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

