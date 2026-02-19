Dacă obișnuiai să-ți programezi alarmele pentru marți sau duminică pentru a prinde cele mai bune oferte de zbor, e momentul să-ți schimbi planurile. Un raport recent realizat de Expedia arată că algoritmii companiilor aeriene s-au modificat, iar vinerea a devenit ziua cu cele mai mici prețuri pentru biletele internaționale.

Vinerea, noua zi de aur pentru economii

Conform studiului, rezervările făcute vinerea pot fi cu aproximativ 18% mai ieftine decât cele efectuate sâmbăta, considerată cea mai scumpă zi a săptămânii. Pentru călătorii la clasa business, însă, cea mai avantajoasă zi de zbor este , când tarifele sunt cu 17% mai mici față de duminică.

„Algoritmii companiilor aeriene se adaptează constant, iar strategiile tradiționale pentru achiziționarea biletelor nu mai sunt valabile în 2026”, subliniază raportul Expedia, citat de Click.

Iunie, luna cu cele mai mici prețuri

Datele arată că iunie reprezintă perioada optimă pentru rezervarea zborurilor internaționale, înainte de explozia prețurilor din sezonul estival. În schimb, decembrie, perioada sărbătorilor, rămâne cea mai costisitoare, cu tarife cu 68% mai mari decât în prima lună a verii.

„Cumpărăturile cu 31-45 de zile înainte de plecare pot aduce economii medii de 85 de lire, iar rezervările cu 15-30 de zile înainte pot reduce costurile cu până la 92 de lire”, precizează raportul.

Evită aglomerația: marțea e cea mai liberă zi

Pentru cei care doresc să zboare fără stres, marțea se dovedește a fi cea mai puțin aglomerată zi pentru aeroporturi, în timp ce vinerea rămâne cea mai intensă. În ceea ce privește lunile, ianuarie oferă cel mai redus trafic aerian, în contrast cu august, considerată cea mai aglomerată perioadă pentru călătorii.

„Planificarea atentă nu doar că economisește bani, dar poate transforma experiența de călătorie într-una mult mai plăcută și fără stres”, adaugă experții Expedia.