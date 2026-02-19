B1 Inregistrari!
Selen Osmanoglu
19 feb. 2026, 07:39
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Schimbări în gestionarea deșeurilor electrice
  2. Salariul minim și sistemul de șomaj, în primă lectură
  3. Investiții strategice în domeniul gazelor naturale
  4. Ambulanțe noi pentru serviciile de urgență
  5. Memorandumuri cu miză europeană

Guvernul urmează să aprobe, în ședința de joi, un proiect de lege care vizează modificarea și completarea OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. Pe agenda Executivului se află însă și alte decizii importante: salariul minim brut pe țară, schimbări în sistemul asigurărilor pentru șomaj, investiții strategice în domeniul gazelor naturale și noi alocări pentru dotarea serviciilor de urgență.

Schimbări în gestionarea deșeurilor electrice

Proiectul de act normativ are ca obiectiv transpunerea completă a Directivei (UE) 2024/884 a Parlamentului European și a Consiliului, adoptată la 13 martie 2024. Modificările vizează clarificarea momentului de la care producătorii de echipamente electrice și electronice sunt obligați să asigure finanțarea gestionării deșeurilor generate de produsele pe care le introduc pe piață, conform Agerpres.

Sunt avute în vedere atât echipamentele destinate gospodăriilor particulare, cât și cele utilizate de alte categorii de beneficiari. De asemenea, proiectul actualizează trimiterea la standardul european EN 50419, revizuit în 2022, privind marcarea echipamentelor electrice și electronice pentru colectarea separată a deșeurilor.

Salariul minim și sistemul de șomaj, în primă lectură

Executivul va analiza, în primă lectură, un proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Tot în primă lectură va fi dezbătut și un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002, care reglementează sistemul asigurărilor pentru șomaj și măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă.

Investiții strategice în domeniul gazelor naturale

Guvernul va aproba și declararea mai multor proiecte de modernizare a stațiilor de măsurare a gazelor naturale drept proiecte de importanță națională.

Este vorba despre stațiile SMG Negru Vodă 1, 2 și 3, precum și SMG Isaccea 2 și 3, investiții considerate esențiale pentru infrastructura energetică a României.

Ambulanțe noi pentru serviciile de urgență

Pe agenda ședinței figurează și reaprobare a notei de fundamentare privind dotarea cu ambulanțe a Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD), din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, dar și a serviciilor județene de ambulanță și a Serviciului de Ambulanță București-Ilfov.

Memorandumuri cu miză europeană

Executivul va adopta și un memorandum privind mandatarea Fondului European de Investiții pentru obținerea unei decizii de calificare din partea autorităților fiscale din Regatul Țărilor de Jos, necesară scutirii de impozit pe dividende pentru investițiile României în fonduri de capital de risc înregistrate acolo.

Un alt memorandum vizează actualizarea bazei de date electronice a Comisiei Europene privind implementarea Recomandărilor specifice de țară în cadrul Semestrului European, demers care are legătură directă cu angajamentele asumate de România la nivel comunitar.

