Cea mai mare acțiune de curățenie de primăvară din București, în cifre: 500 de tone de mizerie, strânse în 64 de zile, în Sectorul 6 (FOTO)

Echipele de la Salubrizare din Sectorul 6 au strâns nu mai puțin de 500 de tone (!) de mizerie de pe străzile sectorului, în cadrul campaniei de curățenie de primăvară, care a durat din 17 martie până pe 23 mai.

Cum a arătat curățenia de primăvară în Sectorul 6

Campania de curățenie de primăvară are loc an de an în Sectorul 6, dar de data aceasta s-a desfășurat exclusiv cu resursele proprii ale Administrației de Salubrizare Sector 6. Efortul a fost unul coordonat, zi de zi, inclusiv duminicile, în toate cartierele.

Campania a început pe 17 martie și s-a încheiat azi, 23 mai, după 68 de zile calendaristice și 64 de zile de muncă (pauză doar 4 zile, de Paște).

S-a acționat planificat, organizat, pe microzone, cu utilaje și zeci de muncitori. Aceștia au măturat, aspirat, spălat tot: străzi, alei, trotuare, stații STB, bănci, stâlpișori, bolarzi, indicatoare rutiere. Au acoperit atât arterele mari, intens circulate, cât și străduțele dintre blocuri, zonele înguste și cele cu acces dificil.

Cetățenii au sprijinit acțiunea, i-au înțeles importanța și și-au mutat mașinile, pentru a facilita intervențiile. La fel de importantă a fost implicarea Poliției Locale Sector 6 și a Administrației Comerciale, care au informat cetățenii din zonele vizate și, la nevoie, au eliberat carosabilul.

Ce a însemnat, în cifre, curățenia de primăvară din acest an:

30 de microzone, curățate temeinic;

15 utilaje folosite zilnic – de la automăturătoare de toate dimensiunile la cisterne, autoutilitare și platforme;

40 de lucrători prezenți pe teren;

640 de ore de muncă însumate;

Peste 500 de tone de praf, deșeuri și mizerie colectate. „Dacă am întinde toată mizeria strânsă în aceste luni pe terenul Stadionului Ghencea, stratul de gunoi ar avea o grosime de aproximativ 22 cm”, spune Alex, unul dintre coordonatorii de echipă de la Salubrizare Sector 6;

557 de artere igienizate – bulevarde, străzi principale, secundare, alei și intrări;

Aproximativ 290 de kilometri de străzi curățate.

Campania „de primăvară” s-a încheiat, dar curățenia continuă zilnic, conform programului obișnuit, de întreținere.