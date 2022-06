Cea mai mică biblie din lume a fost achiziționată de un bărbat din Lugoj: „Poate fi citită cu un microscop special”

Un bărbat din Lugoj a achiziționat la începutul acestei luni cea mai mică din lume. Este vorba despre pastorul baptist Ionel Tuțac, cel care este posesorul celei mai mari colecții de Biblii din România.

„Nano Bible” are o dimensiune de 4,76 de mm pe 4,73 mm și o grosime de 0,4 milimetri și a fost realizată de un grup de specialiști IT de la Universitatea din Haifa.

Cea mai mică biblie din lume este de fapt un cip de siliciu placat cu aur, iar pentru a putea fi citită este nevoie de un microscop care mărește textul de o mie de ori. Aceasta este una dintre cele patru biblii cu care pastorul Ionel Tuțac s-a întors din Țara Sfântă. Potrivit pastorului, o astfel de Biblie ajunge la aproximativ 4.000 de dolari.

„E una din ultimele patru achiziții pe care le-am făcut în Israel, fiind invitat la Micul dejun cu rugăciune de la Parlamentul Israelului. Cu acest prilej, am primit două biblii cadou una în ebraică, alta bilingvă, ebraică-engleză. Alte două biblii le-am achiziționat de la Societatea Biblică, O biblie mică este sub forma unui breloc iar cea mai mică biblie din lume este o biblie pe care mi-am dorit-o de mult, pentru că am aflat de existența ei, și ca orice exemplar unic care apare pe piață mi-l doresc, este o Biblie pe siliciu de 4,76 mm pe 4,73. Poate să fie citită cu microscopul”, a spus pastorul Ionel Tuțac.

Ionel Tuțac este colecționarul român care deține peste 1.100 de exemplare și crește săptămânal cu noi cărți achiziționate sau primite în dar.

„Nu cred că există un colecționar care să aibă diversitatea de biblii pe care o am eu, pentru că, în colecția mea, există un manuscris din 1240-1250. Sunt 25 de de astfel de manuscrise în lume. Există o pagină din cea de-a doua biblie tipărită din 1475. Eu am un exemplar din 1611, câteva pagini din biblii din anul 1500 exemplare multe în limba latină din 1600. Am prima variantă a Vechiului Testament în trei volume tot cu caractere latine și multe multe altele”, spune pastorul Ionel Tuțac.

Păstorul vizează să deschidă un , la Timișoara, însă până la realizarea acestei dorințe, Ionel Tuțac organizează expoziții cu o parte a colecției sale, pe care o duce prin mai multe orașe din țară.