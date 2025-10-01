B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Mare atenție! Ce boli grave pot ascunde cearcănele

Mare atenție! Ce boli grave pot ascunde cearcănele

Ana Maria
01 oct. 2025, 20:59
Mare atenție! Ce boli grave pot ascunde cearcănele
Sursă foto: Freepik
Cuprins
  1. Pot cearcănele semnala probleme renale?
  2. Ce legătură au bolile hepatice cu cearcănele
  3. Cum influențează menstruația și dezechilibrele hormonale
  4. Poate gastrita cronică provoca cearcăne?
  5. Cum poți trata cearcănele acasă

De cele mai multe ori, cearcănele sunt asociate cu oboseala și lipsa odihnei. Totuși, specialiștii atrag atenția că atunci când apar frecvent, chiar și după un somn bun, pot ascunde dezechilibre interne sau afecțiuni medicale. Un studiu despre hiperpigmentarea periorbitală arată că stresul, bolile cronice și chiar factori genetici pot accentua apariția acestora.

Pot cearcănele semnala probleme renale?

Da. În cazul insuficienței renale, organismul acumulează toxine și lichide, ceea ce poate duce la umflături și pigmentare mai intensă sub ochi. De asemenea, circulația deficitară și lipsa oxigenării pielii accentuează umbrele. Pentru a proteja rinichii, este recomandat consumul de apă suficient, somn de calitate și reducerea stresului.

Ce legătură au bolile hepatice cu cearcănele

Un ficat slăbit filtrează mai greu toxinele, iar acest lucru se poate reflecta pe chip. Pielea devine ternă, pot apărea dezechilibre hormonale și retenție de lichide, toate favorizând apariția cearcănelor. O alimentație sănătoasă, limitarea alcoolului și consultul medical la primele semne sunt esențiale.

Cum influențează menstruația și dezechilibrele hormonale

La femei, menstruațiile neregulate sau anemia pot duce la pigmentare mai accentuată sub ochi. O dietă bogată în fier, vitamina B12 și somnul regulat pot îmbunătăți aspectul pielii. Totuși, vizita la un ginecolog este necesară pentru a identifica exact cauza.

Poate gastrita cronică provoca cearcăne?

Da. Problemele digestive reduc absorbția nutrienților, ceea ce duce la oboseală și paloare. O dietă blândă, mese regulate și evitarea alimentelor iritante pot ameliora simptomele și, implicit, aspectul pielii, potrivit clicksanatate.ro.

Cum poți trata cearcănele acasă

  • Dormi suficient și gestionează stresul.

  • Mănâncă echilibrat și fă mișcare pentru a stimula circulația.

  • Aplică remedii simple, precum felii de castravete rece sau cartof crud.

  • Consultă medicul dacă cearcănele persistă și apar împreună cu alte simptome.

Trebuie menționat și faptul că cearcănele sunt, adesea, influențate și de factori genetici, fumat, consum excesiv de cafea sau alcool, dar și de expunerea prelungită la ecrane, care obosește ochii și pielea.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cum să cureți corect televizorul și să-i prelungești viața? Ce greșeli trebuie să eviți
Eveniment
Cum să cureți corect televizorul și să-i prelungești viața? Ce greșeli trebuie să eviți
Prețurile chiriilor din marile orașe au explodat. De câți bani are nevoie, lunar, un student pentru a se întreține
Eveniment
Prețurile chiriilor din marile orașe au explodat. De câți bani are nevoie, lunar, un student pentru a se întreține
Tatăl lui Meghan Markel, blocat într-o clădire în urma cutremurului din Filipine. Cum reacționează familia Ducesei de Sussex
Eveniment
Tatăl lui Meghan Markel, blocat într-o clădire în urma cutremurului din Filipine. Cum reacționează familia Ducesei de Sussex
De ce a crescut agresivitatea masculină, iar relațiile au devenit „de consum”. Explicațiile psihoterapeutului Cristian Andrei: „Noi suntem într-o ipocrizie continuă”
Eveniment
De ce a crescut agresivitatea masculină, iar relațiile au devenit „de consum”. Explicațiile psihoterapeutului Cristian Andrei: „Noi suntem într-o ipocrizie continuă”
Rețeta ideală pentru zilele friguroase de toamnă. Se pregătește ușor și este gata în mai puțin de o oră
Eveniment
Rețeta ideală pentru zilele friguroase de toamnă. Se pregătește ușor și este gata în mai puțin de o oră
Focar de boala limbii albastre, în România. Unde a fost detectat și ce măsuri s-au luat
Eveniment
Focar de boala limbii albastre, în România. Unde a fost detectat și ce măsuri s-au luat
Wikipedia intră în era AI. Cum va revoluționa inteligența artificială accesul la informații
Eveniment
Wikipedia intră în era AI. Cum va revoluționa inteligența artificială accesul la informații
IPS Teodosie ar fi scăpat de interdicțiile ce-l vizau. Papahagi: Beneficiază de o clemență excesivă / Din păcate, încă există o partidă rusofilă în BOR (VIDEO)
Eveniment
IPS Teodosie ar fi scăpat de interdicțiile ce-l vizau. Papahagi: Beneficiază de o clemență excesivă / Din păcate, încă există o partidă rusofilă în BOR (VIDEO)
Alimentul simplu care ar putea sprijini sănătatea după antrenamente. Ce beneficii spun specialiștii că aduce
Eveniment
Alimentul simplu care ar putea sprijini sănătatea după antrenamente. Ce beneficii spun specialiștii că aduce
Predicțiile cutremurătoare ale lui Nostradamus și Baba Vanga. Ce se va întâmpla în luna decembrie: „Vom asista la …”
Eveniment
Predicțiile cutremurătoare ale lui Nostradamus și Baba Vanga. Ce se va întâmpla în luna decembrie: „Vom asista la …”
Ultima oră
22:02 - Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie la Londra. Cum a reacționat Ioana Stan
22:00 - Trucuri să economisești bani chiar și pe final de an, în plin sezon al cadourilor. Sfaturile specialistului
21:54 - Cum să cureți corect televizorul și să-i prelungești viața? Ce greșeli trebuie să eviți
21:40 - Prețurile chiriilor din marile orașe au explodat. De câți bani are nevoie, lunar, un student pentru a se întreține
21:34 - Alertă la New York. Un bloc de locuințe cu 20 de etaje s-a prăbușit parțial. Ce s-a întâmplat
20:53 - Tatăl lui Meghan Markel, blocat într-o clădire în urma cutremurului din Filipine. Cum reacționează familia Ducesei de Sussex
20:53 - De ce a crescut agresivitatea masculină, iar relațiile au devenit „de consum”. Explicațiile psihoterapeutului Cristian Andrei: „Noi suntem într-o ipocrizie continuă”
20:51 - Rețeta ideală pentru zilele friguroase de toamnă. Se pregătește ușor și este gata în mai puțin de o oră
20:35 - Când începe pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva. În acest an, pelerinii vor avea o bucurie aparte la racla sfântă
20:11 - Franța marchează o nouă premieră. Etichetele hainelor vor conține date despre impactul de mediu pe care l-a avut fabricarea lor