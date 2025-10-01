De cele mai multe ori, cearcănele sunt asociate cu oboseala și lipsa odihnei. Totuși, specialiștii atrag atenția că atunci când apar frecvent, chiar și după un somn bun, pot ascunde dezechilibre interne sau afecțiuni medicale. Un studiu despre hiperpigmentarea periorbitală arată că stresul, bolile cronice și chiar factori genetici pot accentua apariția acestora.

Pot cearcănele semnala probleme renale?

Da. În cazul , organismul acumulează toxine și lichide, ceea ce poate duce la umflături și pigmentare mai intensă sub ochi. De asemenea, circulația deficitară și lipsa oxigenării pielii accentuează umbrele. Pentru a proteja rinichii, este recomandat consumul de apă suficient, somn de calitate și reducerea stresului.

Ce legătură au bolile hepatice cu cearcănele

Un ficat slăbit filtrează mai greu toxinele, iar acest lucru se poate reflecta pe chip. Pielea devine ternă, pot apărea dezechilibre hormonale și retenție de lichide, toate favorizând apariția cearcănelor. O alimentație sănătoasă, limitarea alcoolului și consultul medical la primele semne sunt esențiale.

Cum influențează menstruația și dezechilibrele hormonale

La femei, menstruațiile neregulate sau anemia pot duce la pigmentare mai accentuată sub ochi. O dietă bogată în fier, vitamina B12 și somnul regulat pot îmbunătăți aspectul pielii. Totuși, vizita la un ginecolog este necesară pentru a identifica exact cauza.

Poate gastrita cronică provoca cearcăne?

Da. Problemele digestive reduc absorbția nutrienților, ceea ce duce la oboseală și paloare. O dietă blândă, mese regulate și evitarea alimentelor iritante pot ameliora simptomele și, implicit, aspectul pielii, potrivit .

Cum poți trata cearcănele acasă

Dormi suficient și gestionează stresul.

Mănâncă echilibrat și fă mișcare pentru a stimula circulația.

Aplică remedii simple, precum felii de castravete rece sau cartof crud.

Consultă medicul dacă cearcănele persistă și apar împreună cu alte simptome.

Trebuie menționat și faptul că cearcănele sunt, adesea, influențate și de factori genetici, fumat, consum excesiv de cafea sau alcool, dar și de expunerea prelungită la ecrane, care obosește ochii și pielea.