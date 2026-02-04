B1 Inregistrari!
Dezghețarea alimentelor. Iată câteva metode sigure pentru a evita bacteriile periculoase

Dezghețarea alimentelor. Iată câteva metode sigure pentru a evita bacteriile periculoase

Selen Osmanoglu
04 feb. 2026, 12:06
Dezghețarea alimentelor. Iată câteva metode sigure pentru a evita bacteriile periculoase
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Zona de pericol
  2. Dezghețarea în frigider, metoda cea mai sigură
  3. Dezghețarea în apă rece
  4. Timpul necesar pentru dezghețare
  5. Ce faci după dezghețare

Poate părea comod să scoți carnea sau peștele din congelator dimineața și să le lași pe blat până seara, însă specialiștii în siguranță alimentară avertizează că această practică poate fi extrem de periculoasă. Dezghețarea la temperatura camerei favorizează multiplicarea rapidă a bacteriilor precum E.coli sau Salmonella, crescând riscul de toxiinfecții alimentare.

Zona de pericol

Alimentele lăsate la temperatura camerei intră în așa-numita „zonă de pericol”, cuprinsă între 4°C și 60°C. În acest interval, microorganismele se pot înmulți de la câteva sute la milioane într-un timp scurt, scrie Click.

Specialiștii recomandă ca niciun aliment congelat, carne, pește sau preparate gătite, să nu fie lăsat la temperatura camerei mai mult de două ore.

Dezghețarea în frigider, metoda cea mai sigură

Cea mai sigură metodă de dezghețare este frigiderul, setat sub 4°C. Alimentele trebuie plasate într-un recipient etanș și pe raftul de jos pentru a evita contaminarea altor produse.

Deși procesul poate dura mai mult, această metodă păstrează textura, gustul și siguranța alimentelor.

Dezghețarea în apă rece

O alternativă mai rapidă este dezghețarea în apă rece, în pungă etanșă. Apa trebuie schimbată la fiecare 30 de minute pentru a menține temperatura sub 4°C.

Este important să nu se folosească apă caldă, care favorizează dezvoltarea bacteriilor. Această metodă este potrivită pentru bucățile mici, dar necesită supraveghere constantă.

Timpul necesar pentru dezghețare

Durata procesului depinde de dimensiune: bucățile mici se dezgheață în frigider în maxim 24 de ore și în apă rece în câteva ore.

Păsările întregi sau fripturile mari pot necesita 24-48 de ore în frigider sau aproximativ 30 de minute per 450 de grame în apă rece.

Ce faci după dezghețare

Carnea dezghețată în frigider poate fi păstrată câteva zile: 3-5 zile pentru carnea roșie și 1-2 zile pentru carne tocată, pasăre sau fructe de mare.

În schimb, alimentele dezghețate în apă rece trebuie gătite imediat. Respectând aceste reguli, nu doar că previi contaminarea, dar și păstrezi gustul și calitatea alimentelor.


