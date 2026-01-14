B1 Inregistrari!
Cele mai bune paşapoarte din lume în 2026. Locul neașteptat ocupat de România în clasament

Cele mai bune paşapoarte din lume în 2026. Locul neașteptat ocupat de România în clasament

14 ian. 2026
Sursă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cât de mult contează, de fapt, „puterea” unui pașaport
  2. Ce țări au cele mai slabe pașapoarte din lume
  3. Care sunt cele mai puternice pașapoarte din lume în 2026
  4. Ce loc ocupă România în clasamentul pașapoartelor

În lumea călătoriilor internaționale, pașaportul pe care îl ai poate face diferența dintre o vacanță fără stres și obstacole. Unele documente sunt considerate adevărate „pașapoarte de elită”, deoarece oferă acces mai rapid la frontiere. În plus, ele permit intrarea în numeroase țări fără viză sau cu proceduri mult simplificate.

Conform celui mai recent raport Henley Passport Index, cele mai influente trei pașapoarte din lume aparțin în prezent țărilor asiatice. Singapore ocupă primul loc, fiind lider absolut în ceea ce privește libertatea de circulație. În același timp, Japonia și Coreea de Sud împart locul al doilea, confirmând poziția puternică a Asiei în topul mobilității globale.

Cât de mult contează, de fapt, „puterea” unui pașaport

Singapore se află în fruntea clasamentului Henley Passport Index. Cetățenii săi se bucură de acces fără viză în nu mai puțin de 192 din cele 227 de țări și teritorii analizate.

Indexul este realizat de firma londoneză Henley & Partners, pe baza unor date exclusive furnizate de Asociația Internațională de Transport Aerian. Imediat după Singapore vin Japonia și Coreea de Sud, la egalitate, fiecare cu acces fără viză în 188 de destinații.

Pe locul 3 se regăsesc cinci state europene, Danemarca, Luxemburg, Spania, Suedia și Elveția, toate cu un scor de 186. Locul 4 este ocupat integral tot de Europa, cu țări precum Franța, Germania, Italia, Irlanda sau Țările de Jos, fiecare având acces în 185 de destinații.

Pe poziția a cincea în clasament se află Ungaria, Portugalia, Slovacia, Slovenia și Emiratele Arabe Unite, toate cu un scor de 184.

În raport, jurnalistul Misha Glenny, rector al Institutului pentru Științe Umane din Viena, subliniază importanța puterii unui pașaport. El spune că aceasta reflectă, în esență, stabilitatea politică, credibilitatea diplomatică și influența internațională.

”Pe măsură ce relaţiile transatlantice se tensionează şi politica internă devine mai volatilă, erodarea drepturilor de mobilitate pentru ţări precum SUA şi Marea Britanie este mai puţin o anomalie tehnică şi mai mult un semnal al unei recalibrări geopolitice mai profunde”, a mai precizat acesta, notează CNN.

Ce țări au cele mai slabe pașapoarte din lume

La polul opus al clasamentului Henley Passport Index, Afganistanul rămâne pe ultimul loc. Țara ocupă poziția 101, cu acces fără viză la doar 24 de destinații. Nici Siria nu stă mult mai bine, aflându-se pe locul 100, cu 26 de destinații, în timp ce Irakul ocupă locul 99, cu 29 de destinații disponibile fără viză.

Diferența față de liderul clasamentului este uriașă. Vorbim despre un decalaj de 168 de destinații între pașaportul de pe primul loc și cel de pe ultimul. „În ultimii 20 de ani, mobilitatea globală s-a extins semnificativ, dar beneficiile au fost distribuite inegal”, a declarat Christian H. Kaelin, preşedinte al Henley & Partners şi creator al Henley Passport Index.

În realitate, spune el, pașaportul a devenit un factor decisiv care influențează oportunitățile, siguranța și accesul economic. Totodată, privilegiile de mobilitate sunt tot mai concentrate în mâinile statelor bogate și stabile politic.

Care sunt cele mai puternice pașapoarte din lume în 2026

Potrivit Henley Passport Index, în 2026 cele mai puternice pașapoarte sunt:

  • Locul 1: Singapore – 192 destinații

  • Locul 2: Japonia, Coreea de Sud – 188 destinații

  • Locul 3: Danemarca, Luxemburg, Spania, Suedia, Elveția – 186 destinații

  • Locul 4: Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Țările de Jos, Norvegia – 185 destinații

  • Locul 5: Ungaria, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Emiratele Arabe Unite – 184 destinații

  • Locul 6: Croația, Republica Cehă, Estonia, Malta, Noua Zeelandă, Polonia – 183 destinații

  • Locul 7: Australia, Letonia, Liechtenstein, Regatul Unit – 182 destinații

  • Locul 8: Canada, Islanda, Lituania – 181 destinații

  • Locul 9: Malaezia – 180 destinații

  • Locul 10: Statele Unite – 179 destinații

Ce loc ocupă România în clasamentul pașapoartelor

România se află la un nivel bun în Henley Passport Index, cu un scor de 172. Acest rezultat arată că românii beneficiază de o mobilitate internațională destul de ridicată.

Mai exact, posesorii pașaportului românesc pot călători fără viză în 120 de țări și teritorii. În alte 44 de state pot obține viză la sosire, ceea ce face deplasările mult mai simple.

Totuși, pentru 26 de țări este necesară obținerea vizei în avans. În ansamblu, datele arată că pașaportul românesc oferă o libertate de mișcare considerabilă, asigurând acces în aproximativ 86% dintre destinațiile lumii.

