O regiune din sudul Europei a reușit să se impună drept cea mai populară destinație turistică din Uniunea Europeană, depășind nume consacrate precum sau zonele de coastă ale Croației. Datele oficiale arată o schimbare clară în preferințele turiștilor, tot mai atrași de sejururile de scurtă durată și de destinațiile care oferă diversitate culturală și naturală într-un singur loc.

Andaluzia, pe primul loc în UE la numărul de înnoptări

Potrivit celor mai recente statistici publicate de Eurostat, în perioada aprilie–iunie 2025, Andaluzia a înregistrat aproximativ 13,3 milioane de înnoptări în unități de cazare rezervate prin platforme online precum Airbnb, Booking.com și Expedia. Performanța plasează regiunea spaniolă pe primul loc la nivelul Uniunii Europene, mult peste alte destinații considerate până de curând imbatabile, scrie Adevărul.

Andaluzia a depășit inclusiv Jadranska Hrvatska din Croația, care a raportat 9,6 milioane de nopți, dar și Ile-de-France, regiunea care include Parisul, cu aproximativ 9 milioane de înnoptări, potrivit express.

Climă, patrimoniu și peisaje spectaculoase

Succesul Andaluziei este explicat de specialiști printr-o combinație rară de factori. Regiunea este recunoscută pentru moștenirea sa maură, pentru monumente emblematice precum Alhambra din Granada și Catedrala din Sevilla, dar și pentru diversitatea peisajelor. Deșertul Almería, considerat singurul deșert autentic din Europa, reprezintă un punct de atracție unic pe continent.

În același timp, gastronomia locală și producția de ulei de măsline au contribuit semnificativ la consolidarea reputației internaționale a regiunii, transformând Andaluzia într-o destinație preferată atât pentru city break-uri, cât și pentru vacanțe mai lungi.

Turism dincolo de traseele clasice

Dincolo de marile orașe, tot mai mulți turiști aleg să exploreze zone mai puțin cunoscute. Localități precum Setenil de las Bodegas, unde casele sunt construite direct în stâncă, sau Cabo de Gata, o regiune cu golfuri sălbatice și peisaje vulcanice, atrag vizitatori în căutare de experiențe autentice, departe de turismul de masă.

De la formațiunile carstice din El Torcal până la pădurile umede din Grazalema, diversitatea naturală rămâne unul dintre principalele atuuri ale Andaluziei.

Spania domină turismul european, dar apar și probleme

Raportul Eurostat arată și o tendință mai amplă: Spania domină turismul european, cu șase regiuni în top 20 cele mai vizitate din UE, alături de destinații consacrate precum Insulele Canare, Catalonia și Comunitatea Valenciană.

Totuși, succesul vine la pachet cu provocări. Creșterea accelerată a turismului a generat dezbateri intense privind impactul asupra comunităților locale, în special în ceea ce privește accesul la locuințe și creșterea costului vieții.