B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Regiunea care a devenit cea mai populară destinație turistică din UE

Regiunea care a devenit cea mai populară destinație turistică din UE

Selen Osmanoglu
12 ian. 2026, 14:54
Regiunea care a devenit cea mai populară destinație turistică din UE
Sursa foto: unsplash
Cuprins
  1. Andaluzia, pe primul loc în UE la numărul de înnoptări
  2. Climă, patrimoniu și peisaje spectaculoase
  3. Turism dincolo de traseele clasice
  4. Spania domină turismul european, dar apar și probleme

O regiune din sudul Europei a reușit să se impună drept cea mai populară destinație turistică din Uniunea Europeană, depășind nume consacrate precum Parisul sau zonele de coastă ale Croației. Datele oficiale arată o schimbare clară în preferințele turiștilor, tot mai atrași de sejururile de scurtă durată și de destinațiile care oferă diversitate culturală și naturală într-un singur loc.

Andaluzia, pe primul loc în UE la numărul de înnoptări

Potrivit celor mai recente statistici publicate de Eurostat, în perioada aprilie–iunie 2025, Andaluzia a înregistrat aproximativ 13,3 milioane de înnoptări în unități de cazare rezervate prin platforme online precum Airbnb, Booking.com și Expedia. Performanța plasează regiunea spaniolă pe primul loc la nivelul Uniunii Europene, mult peste alte destinații considerate până de curând imbatabile, scrie Adevărul.

Andaluzia a depășit inclusiv Jadranska Hrvatska din Croația, care a raportat 9,6 milioane de nopți, dar și Ile-de-France, regiunea care include Parisul, cu aproximativ 9 milioane de înnoptări, potrivit express.

Climă, patrimoniu și peisaje spectaculoase

Succesul Andaluziei este explicat de specialiști printr-o combinație rară de factori. Regiunea este recunoscută pentru moștenirea sa maură, pentru monumente emblematice precum Alhambra din Granada și Catedrala din Sevilla, dar și pentru diversitatea peisajelor. Deșertul Almería, considerat singurul deșert autentic din Europa, reprezintă un punct de atracție unic pe continent.

În același timp, gastronomia locală și producția de ulei de măsline au contribuit semnificativ la consolidarea reputației internaționale a regiunii, transformând Andaluzia într-o destinație preferată atât pentru city break-uri, cât și pentru vacanțe mai lungi.

Turism dincolo de traseele clasice

Dincolo de marile orașe, tot mai mulți turiști aleg să exploreze zone mai puțin cunoscute. Localități precum Setenil de las Bodegas, unde casele sunt construite direct în stâncă, sau Cabo de Gata, o regiune cu golfuri sălbatice și peisaje vulcanice, atrag vizitatori în căutare de experiențe autentice, departe de turismul de masă.

De la formațiunile carstice din El Torcal până la pădurile umede din Grazalema, diversitatea naturală rămâne unul dintre principalele atuuri ale Andaluziei.

Spania domină turismul european, dar apar și probleme

Raportul Eurostat arată și o tendință mai amplă: Spania domină turismul european, cu șase regiuni în top 20 cele mai vizitate din UE, alături de destinații consacrate precum Insulele Canare, Catalonia și Comunitatea Valenciană.

Totuși, succesul vine la pachet cu provocări. Creșterea accelerată a turismului a generat dezbateri intense privind impactul asupra comunităților locale, în special în ceea ce privește accesul la locuințe și creșterea costului vieții.

Tags:
Citește și...
Dosar de omor rezolvat după aproape 27 de ani. Procurorii au trimis cazul spre judecată
Eveniment
Dosar de omor rezolvat după aproape 27 de ani. Procurorii au trimis cazul spre judecată
Fiul lui Gino Iorgulescu a încercat să se sinucidă. Cum s-a filmat Mario
Eveniment
Fiul lui Gino Iorgulescu a încercat să se sinucidă. Cum s-a filmat Mario
Un italian de 89 de ani a ținut ostatici doi români
Eveniment
Un italian de 89 de ani a ținut ostatici doi români
Vrea ca românii să meargă la prostituate legal. Deputatul care dorește legalizarea prostituției
Eveniment
Vrea ca românii să meargă la prostituate legal. Deputatul care dorește legalizarea prostituției
Top 10 cele mai bune supe și ciorbe din lume. România, reprezentată de ciorba rădăuțeană
Eveniment
Top 10 cele mai bune supe și ciorbe din lume. România, reprezentată de ciorba rădăuțeană
Primele mărturii ale lui Mario Iorgulescu, la șase ani de la accidentul mortal: „Am chemat 50 de bodyguarzi să îl bată pe tata”
Eveniment
Primele mărturii ale lui Mario Iorgulescu, la șase ani de la accidentul mortal: „Am chemat 50 de bodyguarzi să îl bată pe tata”
Rețea de proxenetism destructurată în Buzău, cu ramificații în Marea Britanie. Cum acționa gruparea care exploata tinere recrutate din România
Eveniment
Rețea de proxenetism destructurată în Buzău, cu ramificații în Marea Britanie. Cum acționa gruparea care exploata tinere recrutate din România
Guvernul pregătește noi taxe pentru locuințe: Cum și când vor intra în vigoare noile schimbări
Eveniment
Guvernul pregătește noi taxe pentru locuințe: Cum și când vor intra în vigoare noile schimbări
Zeci de trenuri au ajuns cu ore întârziere în Gara de Nord. Ce rute feroviare au înregistrat cele mai mari probleme luni dimineață
Eveniment
Zeci de trenuri au ajuns cu ore întârziere în Gara de Nord. Ce rute feroviare au înregistrat cele mai mari probleme luni dimineață
Româncă moartă într-un accident teribil pe o autostradă italiană. A fost aruncată din mașina care s-a răsturnat (Foto)
Eveniment
Româncă moartă într-un accident teribil pe o autostradă italiană. A fost aruncată din mașina care s-a răsturnat (Foto)
Ultima oră
15:16 - Maia Sandu spune deschis cum ar vota la un referendum pentru unirea cu România. Ce șanse există ca un astfel de vot să fie organizat
14:59 - Cât mai ține gerul în România. ANM a anunțat cum va fi vremea în următoarele două săptămâni
14:47 - Dosar de omor rezolvat după aproape 27 de ani. Procurorii au trimis cazul spre judecată
14:36 - Fiul lui Gino Iorgulescu a încercat să se sinucidă. Cum s-a filmat Mario
14:31 - Românii pierd avantajul cumpărăturilor din Bulgaria: țigările și alimentele s-au scumpit. Cum influențează trecerea la euro prețurile
14:20 - Bulgarii se pregătesc pentru alegeri anticipate. Principalul partid refuză să intre la guvernare
14:07 - Un italian de 89 de ani a ținut ostatici doi români
14:02 - Vrea ca românii să meargă la prostituate legal. Deputatul care dorește legalizarea prostituției
13:59 - Este România pregătită pentru gerul din următoarele zile? Anunțul ministrului Energiei despre situația gazelor naturale (VIDEO)
13:53 - Marine Le Pen dă ochii cu judecătorii. Primul termen în apelul la sentința prin care i-a fost interzisă candidatura