Cele mai frumoase plaje din România. Locuri de pe litoral care garantează turiștilor un sejur reușit

Litoralul are, anul acesta, șase plaje Blue Flag, o certificare internațională care le garantează turiștilor un sejur reușit. Șase plaje din România au primit certificare internațională. Anul acesta, șase porțiuni de plajă de pe litoralul românesc au primit certificarea internațională. Două în Năvodari, una în Mamaia, două în Eforie și una singură în sudul litoralului, în Olimp.

Steagul albastru este considerat un simbol al protecţiei mediului la cel mai înalt standard

În aceste zone, apa şi nisipul sunt curate și există suficienţi salvamari pregătiţi să intervină în situaţii de risc.

Pe o plajă certificată Blue Flag turiștii au parte de mai multă intimitate, pentru că șezlongurile sunt așezate la cel puțin doi metri distanță unul de celălalt.

Plaja proiectată de un designer

, plaja a fost amenajată cu ajutorul unui designer. Șezlongurile sunt albe și prosoapele turcoaz. Nu există mizerie pe plajă și sunt respectate toate cerințele impuse de eticheta „Blue Flag”.

Khaled, turist din Arabia Saudită: „E foarte frumos și locul e minunat. Nu am mai văzut așa loc frumos. Mă simt foarte bine. Designul este foarte frumos. După cum vedeți, sunt multe șezlonguri și serviciile și curățenia, toate sunt bune”.

Raluca Dumitrașcu, managerul unei plaje Blue Flag din Mamaia: „Am venit cu un plus de confort cu noile structuri pe care le avem disponibile din acest an de tip cuib sau baldachin. Între 80 de lei și 120 de lei de persoană, însă vorbim de tarifele de full sezon”.

Nisip fin în Eforie Nord

În Eforie Nord plaja este mai îngustă și nisipul mai fin pentru că suprafața nu a fost lărgită deocamdată. Turiștii se pot bucura în tihnă de vacanță.

Turist: „Îmi place foarte mult pentru că este foarte curată după cum vedeți, îți dă o stare foarte bună”.

Turist: „Plaja este curată. Ai toate condițiile, curățenia nu se discută, dar din păcate în zonele care s-au făcut acum spre Eforie Nord, acolo, nu mai găsești condițiile care erau odată”.

Alex Perifan, managerul unei plaje Blue Flag din Eforie: „Avem nevoie de foarte mulți angajați, dar menținem din scurt curățenia, adică zilnic se face. În fiecare seară, timp de o oră maxim două, se face curat pe plajă”.

Prima plajă Blue Flag din Olimp

Anul acesta, sudul litoralului, cu stațiunea Olimp, se poate lăuda cu prima plajă certificată Blue Flag. Plaja are peste 11.000 de metri pătrați și 400 de șezlonguri amplasate pe suprafața de nisip.

Este singura plajă atestată Blue Flag din sudul litoralului, iar turiștii care se relaxează la soare au garanția că sunt pe una dintre cele mai bune plaje din lume.

Turist: „Pentru prima dată în viață când ajungem aici. , am fost chiar în Mangalia, dar în Olimp n-am fost niciodată și am fost încântați”.

Criterii pentru o plajă „Blue Flag”

Eticheta „Blue Flag” este acordată anual plajelor care îndeplinesc 33 de criterii strict legate de calitatea apei, a nisipului, siguranță, curățenie, protecția mediului sau informarea turiștilor.

Mohammad Murad, proprietar de lanț hotelier: „Nu este ușor să obții, dar este ușor să pierzi. Eu zic un simbol al calității. Da, e nevoie de mai mulți oameni, mai multe dotări. Calitatea va conta”.

În Spania și Grecia sunt peste 500 de plaje cu Steag Albastru.