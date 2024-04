Centrele culturale dispar, iar autoritățile nu se sinchisesc: ARTHUB Bucharest a fost nevoit să se închidă, după 11 ani. Tăcere din partea Ministrului Culturii, Raluca Turcan

ARTHUB a împlinit în martie anul acesta 11 ani, fapt care-l plasa printre puținele proiecte independente de infrastructură culturală din țară care au depășit un deceniu de funcționare neîntreruptă.

Dispare un centru cultural foarte important, se cere ajutorul și autoritățile întorc capul în altă parte

În urma pierderilor financiare din perioada iernii, ARTHUB Bucharest a ajuns în situația în care până la finalul lunii martie trebuia să se mute.

Nona Șerbănescu și Alex Fifea, cei doi artiști din spatele proiectului au făcut un apel urgent către toate instituțiile ce au ca responsabilitate îngrijirea culturii din România și din București să se implice direct în salvarea acestui proiect atât de important pentru ecosistemul cultural independent al capitalei și pentru comunitatea locală, oferindu-le susținere de urgență pentru relocare.



ARTHUB Bucharest este unul dintre cele mai active, inclusive și relevante spații culturale independente din țară. Încă din 2013 au prioritizat în fapt nevoia de spații de lucru și de producție artistică în paralel cu cea a democratizării accesului la resurse pentru persoanele care lucrează în artă și cultură, crearea de rețele de suport și accesibilizarea actului artistic pentru public.

Deși ARTHUB produce și conținut propriu pentru care colaborează cu un nucleu artistic valoros din varii discipline, acesta nu este un centru cultural de repertoriu ci mai degrabă un spațiu-gazdă, un spațiu-resursă pentru persoane ce activează în artă, colective și organizații partenere, unde punerea spațiului și a celorlalte resurse de care dispune la dispoziția comunității sub principiile inclusivității și autoreprezentării.

Doar în ultimii doi ani au organizat și / sau găzduit peste 300 de evenimente culturale, un centru de zi pentru refugiații ucraineni timp de 5 luni, petreceri și întâlniri comunitare iar lunar la ARTHUB au trecut pragul aproximativ 1000-1500 de persoane din cel mai divers și eterogen public pentru expoziții, spectacole de teatru, dans contemporan, concerte, open mics, târguri de artă, conferințe, lansări de carte sau modă, evenimente hibrid după cum și pentru lucru sau socializare.

În condițiile în care spațiile de producție pentru artă dispar într-un ritm îngrijorător, în ciuda precarității și a dificultăților inerente unui sistem disfuncțional de finanțare a culturii, ARTHUB Bucharest a reușit să ofere constant ateliere de creație între 2013 și 2022, ultimul spațiu ocupat fiind singurul unde a operat doar cu componenta de centru cultural, un timp administrând două imobile – unul pentru ateliere și unul pentru expunere.

În data de 31 martie a avut loc ultimul eveniment artistic la ARTHUB

Pe 31 martie a avut ultimul eveniment artistic la ARTHUB. În data de 4 aprilie au fost predate cheile din Budișteanu 10.

Pentru prima dată după 11 ani de activitate neîntreruptă centrul nu s-a mutat, nu s-a reinventat, pur şi simplu a fost obligat să închidă.

58 de organizații care au colaborat cu ARTHUB şi 480 de persoane au semnat o scrisoare deschisă pentru autorități, cerându-le să se implice în relocarea centrului. Scrisoarea le-a fost adresată Ralucăi Turcan, Ministrul Culturii, lui Ștefan-Radu Oprea, Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, lui Nicușor Dan, Primarul General al Municipiului București, Lilianei Fedorca, Directoarea Direcției de Cultură, Învățământ și Turism din cadrul Primăriei Capitalei, Mihaelei Păun, Directoarea Centrului Cultural al Municipiului București ARCUB.

Nu doar că niciunul dintre cei menționați în scrisoare nu a răspuns acestei scrisori, dar de la cabinetul ministrului culturii nu a fost primit nici măcar un refuz politicos, un răspuns standard oficial sau un număr de intrare.

PMB a trimis un număr de intrare, semn că măcar instituțional, scrisoarea a fost recepționată. PMB a sprijinit cel puțin indirect ARTHUB, prin intermediul Centrului Cultural Expo Arte care a finanțat conferința de la MNȚRplusC „Unde şi de ce evacuăm cultura?” şi ultimul performance de la ARTHUB.

Este dezolant că disparitia unui centru cultural nu interesează şi nu generează reacție: nici jurnaliști care să scrie, nici oameni politici să se implice. Nimeni nimic. Zici că are Bucureștiul 15 centre culturale ca ARTHUB şi ce mai contează unul în plus sau în minus. Avea unul. Acum nu-l mai are – spune artista vizuală, curatoarea și managerul cultural, Nona Șerbănescu.