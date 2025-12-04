B1 Inregistrari!
Centrul de zi „Belvedere", un sprijin real pentru copiii și familiile vulnerabile din Sectorul 6. Cum a schimbat deja viețile a zeci de copii (VIDEO)

Centrul de zi „Belvedere”, un sprijin real pentru copiii și familiile vulnerabile din Sectorul 6. Cum a schimbat deja viețile a zeci de copii (VIDEO)

Traian Avarvarei
04 dec. 2025, 08:58
Centrul de zi „Belvedere”, un sprijin real pentru copiii și familiile vulnerabile din Sectorul 6. Cum a schimbat deja viețile a zeci de copii (VIDEO)
Centrul de zi „Belvedere”, un sprijin real pentru copiii vulnerabili din Sectorul 6. Sursa foto: Captură B1 TV
Cuprins
  1. Cui i se adresează acest proiect de incluziune socială
  2. Ce spune Larisa, o fetiță care primește ajutor la Centrul „Belvedere”
  3. Încă 190 de copii vor primi ajutor

La Centrul de zi „Belvedere” din Sectorul 6, peste 80 de copii vulnerabili cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani, împreună cu familiile lor, primesc sprijin profesional în fiecare zi ca să rămână împreună, informează B1 TV. Sprijinul vine sub diverse forme: o masă caldă, ajutor la teme, consiliere pedagogică și alte activități menite să aducă o rază de soare în aceste familii greu încercate.

Cui i se adresează acest proiect de incluziune socială

Proiectul face parte din programul „Incluziune și demnitate socială 2021-2027”, fiind finanțat integral prin Fondul Social European. E implementat de organizația Salvați Copiii România, alături de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 6, partenerul strategic al inițiativei.

„Vorbim despre proiectul ”Servicii comunitare integrate – Centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc Belvedere”, proiect care e rezultatul unei colaborări între organizația Salvați Copiii și DGASPC Sector 6, colaborare care s-a dovedit de-a lungul timpului foarte fructuoasă și fiecare am continuat cu acest parteneriat. E un proiect finanțat din fonduri europene în cadrul programului ”Incluziune și demnitate socială” și care vizează oferirea de servicii comunitare integrate pentru copii aflați în situație de risc de separare de familie, dar și copii din sistemul de protecție specială.

Proiectul vizează, pe lângă copii din familii, dar care au diverse vulnerabilități care-i expun unui risc de separare de familii, și copii care sunt în sistemul de protecție specială al Sectorului 6. Fie copii care sunt integrați în centre rezidențiale, fie copii care sunt în grija unor asistenți maternali sau a unor familii de plasament. În cazul lor, obiectivul e de reintegrare în familie”, a explicat, pentru B1 TV, Anca Stamin, manager de proiect în cadrul Salvați Copiii România.

Ce spune Larisa, o fetiță care primește ajutor la Centrul „Belvedere”

O echipă de profesioniști inimoși formată din cadre didactice, logopezi, asistenți sociali, psihologi și voluntari îi ajută la teme, le oferă suport social sau consiliere psihologică, le organizează diverse activități menite să le lărgească orizontul educațional, dar le și oferă subvenții. În acest cadru prietenos, copiii primesc în fiecare zi o masă caldă.

Aceste eforturi au dat deja roade. Larisa e în clasa a patra și vine la Centrul de zi „Belvedere” încă din primele zile. Rezultatele sale școlare s-au îmbunătățit simțitor.

„Aveam note de ”bine”, acum am ”foarte bine” cu ”bravo!”. Numai ”foarte bine” în catalog”, spune Larisa. Ea a mai susținut că de când vine la Centru și-a făcut „prietenii foarte stabile”.

Încă 190 de copii vor primi ajutor

Proiectul se află în derulare. Celor 80 de copii aflați deja în program li se vor alătura în perioada următoare alți 175, precum și 15 copii din zona protecției speciale. Cadrele didactice din Sectorul 6 care cunosc astfel de copii vulnerabili cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani se pot adresa DGASPC Sector 6 prin e-mail [email protected] sau la telefon 0219970.

Luminița Stancu, coordonator proiect în cadrul DGASPC Sector 6, a afirmat pentru B1 TV: „Copiii eligibili sau care intră în proiect provin din familii vulnerabile din Sectorul 6. Familii vulnerabile înseamnă un cumul de factori. Sunt familii pe care noi le avem în evidență și la care constatăm că sunt dificultăți de natură financiară, condiții de locuit precare, diverse situații de violență în familie, riscuri constatate la nivel de comportament al copiilor – fugă de acasă, consum de substanțe, absenteism școlar”.


