Cerere halucinantă în dosarul Crevedia. Cazul exploziei devastatoare produsă pe 26 august 2023 continuă să ridice probleme în instanță. În dosarul în care sunt judecați Ionuț Doldurea și Cosmin Stîngă, patronii stației GPL implicate, apărarea încearcă să introducă noi elemente procedurale care ar putea întârzia procesul.

Cei doi inculpați au solicitat citarea directă, prin comisie rogatorie, a unei femei din , soția unui angajat care și-a pierdut viața în urma tragediei, potrivit . Demersul este considerat de acuzare și de reprezentanții părților civile drept inutil, în condițiile în care aceasta a fost deja informată despre proces prin intermediul Ambasadei Nepalului din Germania.

Cerere halucinantă în dosarul Crevedia. De ce vor patronii citarea unei părți civile în Nepal

Apărătorul inculpaților a susținut în fața instanței că procedura de citare nu ar fi fost realizată corect în cazul Susilei Sunuwar, văduva unui angajat nepalez decedat în explozie.

Acesta a invocat faptul că femeia nu ar fi fost citată în mod legal, deoarece documentele ar fi fost transmise în limba română, fără traducere și fără implicarea unui traducător autorizat. În opinia apărării, acest aspect ar putea afecta dreptul la apărare.

• „O altă chestiune prealabilă învederată de către domnul avocat al inculpaţilor (…) este cu privire la partea civilă (Susila Sunuwar – n.r.) care este cetăţean nepalez şi soţia unuia dintre foştii angajaţi ai (Flagas SRL – n.r.) care a decedat în urma incendiului respectiv.”

• „În privinţa citării acesteia prin scrisoare recomandată trimisă în (Berlin – n.r.) la (Ambasada – n.r.) Nepalului în (Germania – n.r.), consideră că în mod greşit s-a aplicat temeiului art. 259 CPP alin. (9).”

Apărarea a mers mai departe și a invocat necesitatea unei comisii rogatorii chiar în Nepal, în zona de origine a femeii, sugerând că aceasta aparține unui grup etnic cu particularități lingvistice.

Este justificată o comisie rogatorie în Himalaya?

Avocații părților civile au respins categoric această solicitare, considerând-o excesivă și inutilă, în condițiile în care femeia a fost deja identificată și audiată în Germania.

• „Apărătorul părţilor civile (…) consideră că este o supracitare constituirea unei comisii rogatorii în Nepal pentru a fi identificată persoana ce deja a fost identificată în cursul urmăririi penale ca având ultimă reşedinţă în (Berlin – n.r.).”

De asemenea, aceștia au subliniat că legislația română permite citarea în limba română, iar eventualele probleme de înțelegere pot fi rezolvate prin intermediul unui interpret.

• „Citaţiile sunt emise în limba statului unde se desfăşoară procesul respectiv.”

Cerere halucinantă în dosarul Crevedia. Ce a decis instanța în acest caz

Judecătorul de cameră preliminară a analizat argumentele ambelor părți și a decis că procedura de citare a fost îndeplinită corect.

• „Instanţa constată că este îndeplinită procedura de citare cu numita (Susila Sunuwar – n.r.), nu va mai fi citată.”

Prin urmare, solicitarea de realizare a unei comisii rogatorii în Nepal a fost respinsă. Totuși, această chestiune ar putea fi reluată în etapa contestației, la Tribunalul Dâmbovița.

Ce s-a întâmplat, de fapt, la Crevedia

Explozia de la Crevedia rămâne una dintre cele mai grave tragedii recente din România. În urma incidentului, 6 persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite.

Potrivit anchetatorilor, evenimentul a fost rezultatul unor încălcări repetate ale normelor de siguranță.

• „În perioada 30 septembrie 2020 – 26 august 2023, în calitate de asociați și administratori (…) au promovat (…) o politică de funcționare (…) pe încălcarea repetată a dispozițiilor legale în materia securității și sănătății în muncă (…)”

• „Toate acestea s-au desfășurat într-o locație neautorizată (…) fapte ce au creat premisele producerii (…) a unei prime explozii urmată de un incendiu (…) precum și (…) a altor 8 explozii (…)”

Anchetatorii au stabilit că exploziile au fost cauzate de scurgeri de GPL și de utilizarea unor echipamente neautorizate, într-o zonă dens populată.

Cerere halucinantă în dosarul Crevedia. Care este impactul tragediei

Consecințele au fost devastatoare, mai multe locuințe au fost distruse sau grav avariate, iar prejudiciul total a fost estimat la aproximativ 53 de milioane de euro.

• „Astfel, a fost cauzat decesul a 5 persoane (…) și vătămarea corporală a 54 de persoane (…) precum și distrugerea (…) a unor bunuri imobile (…)”

Pe lângă disputa privind citarea părții civile din Nepal, în instanță s-a discutat și despre modul în care au fost citați militarii răniți în explozie.

Apărarea a susținut că procedura nu ar fi fost respectată pentru mai multe persoane, în special în cazul pompierilor și jandarmilor implicați.