Premierul Ilie Bolojan se arată îngrijorat de evoluția relațiilor dintre Statele Unite și . El crede că o ruptură între cele două părți ar fi catastrofală.

a acordat un interviu cotidianului francez Le Figaro. Între altele a vorbit și despre relația dintre și Uniunea Europeană, tot mai tensionată pe măsură ce mandatul lui Donald Trump, la Casa Albă, evoluează.Ilie Bolojan crede că o ruptură între cei doi parteneri ar fi „o catastrofă pentru Occident”. În opinia sa, UE poate rămâne competitivă doar dacă statele membre rămân împreună, potrivit declarațiilor sale.

Ilie Bolojan, despre relația UE‑SUA?

În interviul acordat cotidianului francez Le Figaro, premierul României a concluzionat că izolaționismul duce la pierderi în ce privește competitivitate, în actuala competiție globală. El a spus că susține o Europă mai integrată economic, în care deciziile să fie luate rapid. În paranteză fie spus, o caracteristică ce nu-i este deloc speifică, dacă avem în vedere, măcar, greutatea cu care a guvernul său a reacționat la noua criză a carburanților.

„În competiția globală, țările care sunt mai izolate nu vor mai fi competitive. Eu susțin o Europă mai integrată economic, fără bariere, în care deciziile sunt luate mai rapid”, a afirmat Bolojan.

Premierul român a subliniat importanța unității UE pentru a face față unei lumi tot mai competitive din punct de vedere economic. În acest context, a vorbit și despre parteneriatul cu Statele Unite, apreciind că o ruptură ar avea consecințe catastrofale.

„Consider că un divorț politic între UE și SUA ar fi o catastrofă pentru Occident”, a arătat premierul în interviu.

Cum comentează prezența americană în NATO și reducerea trupelor în România?

Referitor la poziționarea Statelor Unite ale Americii în interiorul și la temerea că România ar putea fi abandonată de americani, Ilie Bolojan a precizat că partenerii americani pot lua decizii pe care le consideră legitime din perspectiva lor. Din perspectiva României, intrarea în NATO a reprezentat un moment important, iar SUA asigură o umbrelă de securitate pentru Europa.

„Statele Unite ale Americii pot lua decizii pe care le consideră legitime în raport cu politica lor într-o anumită regiune a lumii, însă pentru noi, intrarea în NATO a fost un element foarte important și Statele Unite au fost și încă sunt o umbrelă de securitate pentru Europa, în special pentru Europa de Est”, a spus premierul român.

În opinia sa, prezența americană în NATO este crucială, de aceea o ruptură nu ar fi o soluție confortabilă. Pe de altă parte, și SUA au nevoie de Uniunea Europeană. Astfel, este greu de imaginat o lume în care SUA și Europa n-ar mai fi parteneri. El a făcut aceste remarci în contextul discuțiilor privind reducerea numărului de soldați americani prezenți în România.

„Prezența americană în NATO rămâne crucială. Iar Statele Unite au nevoie de Uniunea Europeană la rândul lor. Îmi este greu să îmi imaginez lumea occidentală fără parteneriatul dintre Statele Unite și Europa, chiar dacă există uneori moduri diferite de a gândi”, a precizat Bolojan.

Ce măsuri de apărare susține România, conform premierului Ilie Bolojan?

Ilie Bolojan a afirmat că integrarea în NATO, ca și în Uniunea Europeană a contribuit decisiv la dezvoltarea țării. Aceasta deoarece securitarea oferită de umbrela Alianței a dus la noi investiții. Acesta a fost unul dintre motivele pentru care România a susținut prezența bazelor NATO.

„Integrarea în NATO a fost un moment foarte important pentru noi. A ajutat enorm la dezvoltarea țării, deoarece securitatea ne-a adus investiții. (…) Am susținut prezența bazelor militare NATO, inclusiv a celor conduse de trupe americane și franceze”, a mai arătat premierul.

Despre responsabilitatea europeană în apărare, Bolojan a arătat că este normal ca SUA să ceară Europei să-și asume o parte mai mare a apărării continentului. El a precizat că acesta a fost motivul pentru care a fost majorat bugetul de apărare. Totodată a mulțumit Franței pentru angajamentul luat în apărarea flancului estic al NATO.

„Înțelegem în același timp că americanii le cer europenilor să își asume o parte mai mare din responsabilitatea apărării, iar noi am majorat bugetul apărării prin colaborarea cu industria europeană de apărare, inclusiv cu industria franceză”, a încheiat premierul.