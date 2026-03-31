În nordul Peru, în zona Aucallama din Huaral, a apărut o locuință care sfidează orice standard. Este complet utilată, deși are o lățime de doar 63 de centimetri. Proiectul neobișnuit ar putea intra în istorie drept cea mai îngustă casă din lume.

Ce caracteristici are casa de 63 de centimetri

Stilul de viață minimalist devine tot mai popular, iar locuințele compacte sunt din ce în ce mai apreciate. În acest context, peruanul Fabio Moreno a dus conceptul la un nivel extrem. În Aucallama, în nordul Peru, el a construit o casă care pare desprinsă dintr-un experiment urban. Locuința are doar 63 de centimetri lățime în partea frontală, informează .

Deși la prima vedere pare mai degrabă o curiozitate arhitecturală decât o locuință, construcția este complet funcțională și gândită pentru traiul de zi cu zi. În plus, spațiul se lărgește discret spre partea din spate, ajungând la aproximativ 1,30 metri, pe o lungime totală de sub 12 metri.

Cum este organizat interiorul şi ce dotări include

În ciuda dimensiunilor extrem de reduse, casa este organizată inteligent pe două niveluri și include toate facilitățile esențiale. La parter se află o baie complet utilată, cu chiuvetă, toaletă și duș cu apă caldă, alături de un living compact. Tot aici există un spațiu de luat masa cu patru scaune și o bucătărie echipată cu frigider și cuptor cu microunde.

Accesul la etaj se face pe scări foarte înguste, iar spațiul continuă să surprindă prin eficiență. Acolo se află un dormitor cu pat extensibil, un birou sau bibliotecă și chiar o mică zonă destinată spălătoriei.

Fiecare centimetru este valorificat la maximum, însă interiorul permite utilizarea doar de către o singură persoană la un moment dat.

De ce a atras atenţia localnicilor şi turiştilor

Potrivit sursei menționate, amplasată în apropierea pieței principale din Aucallama, casa a devenit rapid un punct de interes atât pentru localnici, cât și pentru turiști. Designul neobișnuit și dimensiunile extreme stârnesc curiozitate și uimire, transformând locuința într-o adevărată atracție.

Deși dispune de toate utilitățile necesare, precum apă, electricitate și canalizare, locuința ar putea fi folosită fără probleme pentru trai. În prezent însă, este utilizată mai ales ca atracție turistică.

Este un exemplu care duce minimalismul la limită și provoacă ideea clasică despre cât spațiu este, de fapt, necesar pentru a trăi confortabil.