B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Doar 63 cm lățime și totuși locuibilă. Cum arată cea mai îngustă casă din lume (VIDEO)

Ana Beatrice
31 mart. 2026, 18:12
Sursă Foto: Captură Video/ YT - Canal 26
Cuprins
  1. Ce caracteristici are casa de 63 de centimetri
  2. Cum este organizat interiorul şi ce dotări include
  3. De ce a atras atenţia localnicilor şi turiştilor
În nordul Peru, în zona Aucallama din Huaral, a apărut o locuință care sfidează orice standard. Este complet utilată, deși are o lățime de doar 63 de centimetri. Proiectul neobișnuit ar putea intra în istorie drept cea mai îngustă casă din lume.

Ce caracteristici are casa de 63 de centimetri

Stilul de viață minimalist devine tot mai popular, iar locuințele compacte sunt din ce în ce mai apreciate. În acest context, peruanul Fabio Moreno a dus conceptul la un nivel extrem. În Aucallama, în nordul Peru, el a construit o casă care pare desprinsă dintr-un experiment urban. Locuința are doar 63 de centimetri lățime în partea frontală, informează La Republica.

Deși la prima vedere pare mai degrabă o curiozitate arhitecturală decât o locuință, construcția este complet funcțională și gândită pentru traiul de zi cu zi. În plus, spațiul se lărgește discret spre partea din spate, ajungând la aproximativ 1,30 metri, pe o lungime totală de sub 12 metri.

Cum este organizat interiorul şi ce dotări include

În ciuda dimensiunilor extrem de reduse, casa este organizată inteligent pe două niveluri și include toate facilitățile esențiale. La parter se află o baie complet utilată, cu chiuvetă, toaletă și duș cu apă caldă, alături de un living compact. Tot aici există un spațiu de luat masa cu patru scaune și o bucătărie echipată cu frigider și cuptor cu microunde.

Accesul la etaj se face pe scări foarte înguste, iar spațiul continuă să surprindă prin eficiență. Acolo se află un dormitor cu pat extensibil, un birou sau bibliotecă și chiar o mică zonă destinată spălătoriei.

Fiecare centimetru este valorificat la maximum, însă interiorul permite utilizarea doar de către o singură persoană la un moment dat.

De ce a atras atenţia localnicilor şi turiştilor

Potrivit sursei menționate, amplasată în apropierea pieței principale din Aucallama, casa a devenit rapid un punct de interes atât pentru localnici, cât și pentru turiști. Designul neobișnuit și dimensiunile extreme stârnesc curiozitate și uimire, transformând locuința într-o adevărată atracție.

Deși dispune de toate utilitățile necesare, precum apă, electricitate și canalizare, locuința ar putea fi folosită fără probleme pentru trai. În prezent însă, este utilizată mai ales ca atracție turistică.

Este un exemplu care duce minimalismul la limită și provoacă ideea clasică despre cât spațiu este, de fapt, necesar pentru a trăi confortabil.

Tags:
Citește și...
Sărutarea mâinii fără consimțământ, considerată agresiune sexuală în Spania. Decizie istorică a Curții Supreme
Externe
Sărutarea mâinii fără consimțământ, considerată agresiune sexuală în Spania. Decizie istorică a Curții Supreme
Confruntare decisivă în Ungaria. Cum se prezintă Viktor Orban şi Peter Magyar înainte de alegerile parlamentare din 12 aprilie
Externe
Confruntare decisivă în Ungaria. Cum se prezintă Viktor Orban şi Peter Magyar înainte de alegerile parlamentare din 12 aprilie
Donald Trump refuzat la Varșovia. Polonia respinge ideea trimiterii unui sistem Patriot în Orientul Mijlociu
Externe
Donald Trump refuzat la Varșovia. Polonia respinge ideea trimiterii unui sistem Patriot în Orientul Mijlociu
Un sat din Franța a găsit o soluție neașteptată. A înscris cinci vaci la școală, ca să nu se închidă o clasă. Ce a spus primarul
Externe
Un sat din Franța a găsit o soluție neașteptată. A înscris cinci vaci la școală, ca să nu se închidă o clasă. Ce a spus primarul
Scad nașterile, dar crește populația. Cum schimbă imigrația Italia
Externe
Scad nașterile, dar crește populația. Cum schimbă imigrația Italia
Pe Donald Trump l-au lăsat nervii. După refuzurile venite din Europa, liderul de la Casa Albă a izbucnit „Statele Unite vor ține minte. Descurcați-vă singuri!”
Externe
Pe Donald Trump l-au lăsat nervii. După refuzurile venite din Europa, liderul de la Casa Albă a izbucnit „Statele Unite vor ține minte. Descurcați-vă singuri!”
ULTIMĂ ORĂ: Polonia refuză cererea SUA de dislocare a bateriilor Patriot în Orientul Mijlociu. Trump primește refuz după refuz din Europa
Externe
ULTIMĂ ORĂ: Polonia refuză cererea SUA de dislocare a bateriilor Patriot în Orientul Mijlociu. Trump primește refuz după refuz din Europa
Un elev de 15 ani a deschis focul într-o școală din Argentina: un mort și opt răniți
Externe
Un elev de 15 ani a deschis focul într-o școală din Argentina: un mort și opt răniți
Apar neconcordanțe în ancheta asasinării lui Charlie Kirk. Glonțul de la autopsie nu s-ar potrivi cu arma suspectului
Externe
Apar neconcordanțe în ancheta asasinării lui Charlie Kirk. Glonțul de la autopsie nu s-ar potrivi cu arma suspectului
Scandal de securitate: Cum au reușit jurnaliștii să monitorizeze 2 ani mișcările armatei franceze, inclusiv în România, cu ajutorul unei aplicații sportive
Externe
Scandal de securitate: Cum au reușit jurnaliștii să monitorizeze 2 ani mișcările armatei franceze, inclusiv în România, cu ajutorul unei aplicații sportive
Ultima oră
18:13 - Bolojan, îngrijorat de evoluția relațiilor dintre SUA și Europa. O ruptură ar fi catastrofală pentru Occident
18:00 - Ministerul Apărării impune reguli noi pentru achizițiile militare și mizează pe producția locală. Ce spune Radu Miruță
17:47 - Sărutarea mâinii fără consimțământ, considerată agresiune sexuală în Spania. Decizie istorică a Curții Supreme
17:36 - Confruntare decisivă în Ungaria. Cum se prezintă Viktor Orban şi Peter Magyar înainte de alegerile parlamentare din 12 aprilie
17:16 - Nicușor Dan susține un buget european mai ambițios. Cum a decurs întâlnirea dintre șeful statului și președintele Curții de Conturi Europene
17:07 - Constantin Toma, primarul muncipiului Buzău, anunță concedierea a 150 de polițiști locali: „Buzoienii ar fi profitat de 35 milioane euro în aproape 10 ani”
17:04 - ANAF a dat lovitura la amanet. Inspectorii fiscali au confiscat 21,95 kg aur
16:38 - Dosarul electronic de sănătate devine accesibil tuturor românilor din această vară. Ce schimbări aduce noua platformă
16:33 - Donald Trump refuzat la Varșovia. Polonia respinge ideea trimiterii unui sistem Patriot în Orientul Mijlociu
16:31 - Noi detalii din dosarul în care este implicat șeful ARR, Cristian Anton. Sute de mii de euro, în cutii de pantofi. Imagini cu teancurile de bani