Primăvara vine, în fiecare an, la pachet cu schimbarea orei. În 2026, România va trece din nou la ora de vară, iar ceasurile vor fi date înainte cu o oră. Această modificare influențează rapid programul zilnic, mai ales prin lumina care persistă mai mult seara. Apusul se produce mai târziu, iar serile devin vizibil mai lungi și mai plăcute.
Mulți oameni simt că ziua nu se mai termină atât de repede și că au mai mult timp pentru ei. Această trecere anunță începutul unei perioade mai luminoase, asociată cu sezonul cald. Odată cu serile prelungite, crește și dorința de a petrece mai mult timp în aer liber.
Când se schimbă ora de vară în 2026 și ce înseamnă acest lucru
România va face trecerea la ora de vară în noaptea de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie 2026. Mai exact, la ora 03:00, ceasurile vor fi date înainte cu o oră, iar ora va deveni instant 04:00. Această modificare înseamnă, în mod concret, că vom pierde o oră de somn în acea noapte. În schimb, vom câștiga ceva mult mai vizibil în zilele următoare: seri mai lungi, mai luminoase și mai plăcute.
Schimbarea marchează începutul oficial al orei de vară, o perioadă asociată cu mai multă lumină naturală în partea a doua a zilei. Este o ajustare sezonieră a timpului, gândită pentru a valorifica mai bine lumina soarelui. Chiar dacă, în realitate, durata unei zile rămâne aceeași, modul în care percepem timpul se schimbă.
Lumina va rămâne prezentă mai mult după-amiaza și seara, ceea ce face ca ziua să pară mai lungă. În același timp, diminețile vor fi ușor mai întunecate pentru o perioadă. Per ansamblu, această schimbare aduce un ritm mai apropiat de sezonul cald și de activitățile specifice primăverii și verii.
De ce se schimbă ora de două ori pe an
Schimbarea orei oficiale, prin trecerea la ora de vară și revenirea la ora de iarnă, este o măsură aplicată anual. Scopul acesteia este de a adapta programul zilnic la intervalele de lumină naturală. Această idee a fost introdusă pentru ca lumina soarelui să fie valorificată cât mai mult, în special în perioada caldă. Odată cu mutarea ceasului înainte, serile devin mai luminoase și mai lungi. Astfel, dependența de iluminatul artificial scade, mai ales în a doua parte a zilei.
Decizia are la bază motive economice, în special cele legate de reducerea consumului de energie. În același timp, există și beneficii sociale, care influențează stilul de viață al oamenilor. Lumina naturală prelungită le oferă mai mult timp pentru plimbări, relaxare sau alte activități după terminarea programului.
Această ajustare contribuie și la o organizare mai eficientă a rutinei zilnice. Programul devine mai bine sincronizat cu alternanța naturală dintre zi și noapte. Chiar dacă modificarea este de doar o oră, impactul ei este vizibil în viața de zi cu zi, mai ales primăvara și vara.
Unde nu se mai schimbă ora și cum a evoluat această decizie la nivel global
Tot mai multe țări din lume au ales, în ultimii ani, să renunțe complet la schimbarea orei de vară. Această practică presupune mutarea ceasurilor cu o oră înainte primăvara și cu o oră înapoi toamna, pentru revenirea la ora standard. Dacă în trecut era aplicată pe scară largă, situația s-a schimbat semnificativ.
Potrivit unei analize realizate în 2023 de Pew Research Center, în prezent doar aproximativ o treime dintre state mai folosesc acest sistem. Regiuni întregi, precum Asia și cea mai mare parte a Africii, au renunțat definitiv la această ajustare. De asemenea, țări precum Rusia, Turcia, Iran, Uruguay, Siria sau Namibia au decis, în ultimul deceniu, să păstreze aceeași oră tot anul.
Cu toate acestea, schimbarea orei continuă să fie aplicată în majoritatea țărilor europene, în mare parte din Statele Unite și în anumite zone din Canada, Australia și America Latină. Există însă și excepții notabile, cum sunt statele americane Hawaii și Arizona, unde ceasurile nu se modifică. În paralel, dezbaterea rămâne activă, mai ales pe fondul îngrijorărilor legate de efectele asupra sănătății. În Statele Unite, subiectul a fost readus recent în discuție la nivel politic, fiind considerat de unii lideri o practică depășită și ineficientă, notează BBC.