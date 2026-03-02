B1 Inregistrari!
Schimbarea orei 2026. Când trece România la ora de vară și ce trebuie să știi

Schimbarea orei 2026. Când trece România la ora de vară și ce trebuie să știi

Ana Beatrice
02 mart. 2026, 17:35
Schimbarea orei 2026. Când trece România la ora de vară și ce trebuie să știi
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Când se schimbă ora de vară în 2026 și ce înseamnă acest lucru
  2. De ce se schimbă ora de două ori pe an
  3. Unde nu se mai schimbă ora și cum a evoluat această decizie la nivel global

Primăvara vine, în fiecare an, la pachet cu schimbarea orei. În 2026, România va trece din nou la ora de vară, iar ceasurile vor fi date înainte cu o oră. Această modificare influențează rapid programul zilnic, mai ales prin lumina care persistă mai mult seara. Apusul se produce mai târziu, iar serile devin vizibil mai lungi și mai plăcute.

Mulți oameni simt că ziua nu se mai termină atât de repede și că au mai mult timp pentru ei. Această trecere anunță începutul unei perioade mai luminoase, asociată cu sezonul cald. Odată cu serile prelungite, crește și dorința de a petrece mai mult timp în aer liber.

Când se schimbă ora de vară în 2026 și ce înseamnă acest lucru

România va face trecerea la ora de vară în noaptea de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie 2026. Mai exact, la ora 03:00, ceasurile vor fi date înainte cu o oră, iar ora va deveni instant 04:00. Această modificare înseamnă, în mod concret, că vom pierde o oră de somn în acea noapte. În schimb, vom câștiga ceva mult mai vizibil în zilele următoare: seri mai lungi, mai luminoase și mai plăcute.

Schimbarea marchează începutul oficial al orei de vară, o perioadă asociată cu mai multă lumină naturală în partea a doua a zilei. Este o ajustare sezonieră a timpului, gândită pentru a valorifica mai bine lumina soarelui. Chiar dacă, în realitate, durata unei zile rămâne aceeași, modul în care percepem timpul se schimbă.

Lumina va rămâne prezentă mai mult după-amiaza și seara, ceea ce face ca ziua să pară mai lungă. În același timp, diminețile vor fi ușor mai întunecate pentru o perioadă. Per ansamblu, această schimbare aduce un ritm mai apropiat de sezonul cald și de activitățile specifice primăverii și verii.

De ce se schimbă ora de două ori pe an

Schimbarea orei oficiale, prin trecerea la ora de vară și revenirea la ora de iarnă, este o măsură aplicată anual. Scopul acesteia este de a adapta programul zilnic la intervalele de lumină naturală. Această idee a fost introdusă pentru ca lumina soarelui să fie valorificată cât mai mult, în special în perioada caldă. Odată cu mutarea ceasului înainte, serile devin mai luminoase și mai lungi. Astfel, dependența de iluminatul artificial scade, mai ales în a doua parte a zilei.

Decizia are la bază motive economice, în special cele legate de reducerea consumului de energie. În același timp, există și beneficii sociale, care influențează stilul de viață al oamenilor. Lumina naturală prelungită le oferă mai mult timp pentru plimbări, relaxare sau alte activități după terminarea programului.

Această ajustare contribuie și la o organizare mai eficientă a rutinei zilnice. Programul devine mai bine sincronizat cu alternanța naturală dintre zi și noapte. Chiar dacă modificarea este de doar o oră, impactul ei este vizibil în viața de zi cu zi, mai ales primăvara și vara.

