Chatboții religioși care funcționează pe bază de AI permit credincioșilor să aibă o discuție digitală cu Dumnezeu. Nu doar Dumnezeu poate fi „convocat” la o converdație, ci și o serie de sfinți. Astfel de aplicații câștigă tot mai mult teren pe piața din România, însă preoții avertizează cu privire la nereguli.

Cum funcționează chatboții religioși

Credincioșii pot să se confeseze prin intermediul aplicației, ba chiar pot primi și sfaturi personalizate de la Dumnezeu sau sfinți. Însă, o astfel de interacțiune vine și cu un cost.

Pentru o discuție cu Sfântul Apostol Ioan, este nevoie de un abonament lunar de 30 de lei. Există și opțiunea pentru un an, care costă 300 de lei.

Ce părere au preoții despre chatboții religioși

Oricât de tentant ar părea o conexiune directă cu Dumnezeu, din confortul casei, cu ajutorul mobilului, preoții avertizează că legătura cu Divinitatea se construiește doar prin rugăciune și vizite regulate la .

„Noi trebuie să știm că preotul și puterea sfințitoare pe care Mântuitorul Iisus Hristos a lăsat-o prin Sfinții Săi Apostoli și ucenici către noi, preoții de astăzi, nu poate fi înlocuită cu nimic”, avertizează preotul Gabriel Cazacu, potrivit Antena 3.

Specialiștii sunt de părere că o astfel de interacțiune poate avea efecte nocive asupra sănătății mintale. Utilizatorii trebuie să aibă în vedere că discuția nu este o legătură reală cu Dumnezeu sau sfinții și mai mult, că răspunsurile pe care le primesc sunt statistice și reflectă ce vor ei să audă.

„Din punct de vedere psihologic, aceste elemente nu au legătură cu realitatea și induc mai ales celor care, la un moment dat, într-un ceas târziu, se prind că nu vorbesc cu Dumnezeu, anxietate și / sau depresie”, a explicat psihologul Radu Leca.

Ce părere au românii despre conversațiile digitale cu Dumnezeu

Mare parte din români rămân sceptici când vine vorba de aplicații care imită o conversație cu Dumnezeu. Cei mai mulți preferă să rămână la metoda clasică: rugăciunea.

„Nu mi se pare normal. Vorbești tu când ești singură, îți faci rugăciunea”, a spus o femeie.