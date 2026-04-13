Pensia de invaliditate în 2026. Cine primește bani în plus și cine riscă să îi piardă după noile reguli

Ana Beatrice
13 apr. 2026, 08:24
Cuprins
  1. Cine poate beneficia de pensia de invaliditate
  2. Cum se calculează pensia de invaliditate
  3. Care sunt drepturile adiţionale şi ce s-a schimbat în 2026

Persoanele care nu mai pot munci din cauza problemelor de sănătate se pot baza pe pensia de invaliditate ca formă de sprijin esențial. Și în 2026, aceasta rămâne una dintre cele mai importante măsuri de protecție socială.

Acordarea pensiei se face conform legislației sistemului public de pensii. Pentru a beneficia de acest drept, este necesară îndeplinirea unor condiții stricte, stabilite în urma unei evaluări medicale.

Cine poate beneficia de pensia de invaliditate

Atunci când problemele de sănătate fac imposibilă continuarea activității profesionale, pensia de invaliditate devine un sprijin vital pentru mulți români. Acest drept este acordat persoanelor care au contribuit la sistemul public de pensii și nu au ajuns încă la vârsta standard de pensionare.

Pentru a beneficia, solicitantul trebuie să fi pierdut total sau parțial capacitatea de muncă. Această situație poate apărea în urma unui accident de muncă, a unei boli profesionale sau din cauza unor afecțiuni fără legătură directă cu activitatea desfășurată.

Există și situații speciale în care elevii sau studenții pot primi pensie de invaliditate. Acest lucru este posibil dacă incapacitatea apare în timpul practicii profesionale, notează playtech.ro. Acordarea se face strict în baza unei decizii medicale oficiale. Ulterior, beneficiarii sunt supuși unor reevaluări periodice pentru a se verifica evoluția stării de sănătate.

Cum se calculează pensia de invaliditate

Pensia de invaliditate nu este o sumă fixă, ci depinde direct de cât ai contribuit de-a lungul anilor și de punctajul acumulat. Calculul este simplu. Punctajul total se înmulțește cu valoarea punctului de pensie, iar rezultatul determină suma lunară primită. Un rol esențial îl are și gradul de invaliditate, stabilit de medicul expert.

Există trei grade de invaliditate. Gradul I presupune pierderea totală a capacității de muncă și necesitatea unui însoțitor. Gradul II implică pierderea totală a capacității de muncă, dar fără ajutor permanent. Gradul III înseamnă o afectare parțială a capacității de muncă.

În plus, pentru perioada în care persoana nu mai poate lucra, se acordă un punctaj suplimentar, care crește valoarea pensiei: 0,25 puncte pentru gradul I, 0,20 pentru gradul II și 0,10 pentru gradul III. Aceste diferențe contează și pot influența semnificativ suma finală încasată lunar.

Care sunt drepturile adiţionale şi ce s-a schimbat în 2026

În 2026, pensia de invaliditate vine, în anumite cazuri, și cu beneficii suplimentare care pot face o diferență reală în venitul lunar. Persoanele încadrate în gradul I de invaliditate primesc o indemnizație pentru însoțitor, acordată separat și independent de contribuțiile anterioare. Aceasta reprezintă aproximativ 50% din salariul minim brut și ajunge, în prima parte a anului, la circa 2.025 lei lunar. Potrivit sursei menționate, suma poate crește până la aproximativ 2.162 lei, în funcție de majorarea salariului minim.

În același timp, sistemul a trecut prin unele schimbări importante. O parte dintre beneficiile suplimentare acordate în trecut au fost eliminate, iar indemnizațiile sunt acum mai strâns legate de evoluția economică. De asemenea, pensia nu este garantată pe viață în forma inițială, deoarece beneficiarii sunt supuși reevaluărilor medicale periodice. În funcție de rezultate, dreptul poate fi menținut, modificat sau chiar suspendat, ceea ce face esențială respectarea procedurilor și o informare corectă.

