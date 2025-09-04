B1 Inregistrari!
Cinci infracțiuni în câteva ore! Ce a făcut un tânăr din Bacău

Selen Osmanoglu
04 sept. 2025, 09:00
Sursa Foto: Facebook / Poliția Capitalei

Un tânăr, în vârstă de 23 de ani, din Bacău, a fost reţinut pentru 24 de ore, după ce a comis cinci infracțiuni în cursul a doar câteva ore. Iată cum a început șirul infracțiunilor!

Cuprins

  • Cum a început totul
  • Ce le-a spus medicilor

Cum a început totul

Șirul infracțiunilor comise de tânărul de 23 de ani a început cu un accident. Acesta era arestat la domiciliu, însă a hotărât să iasă din casă și să conducă o motocicletă pe Drumul Naţional 11, într-o localitate din judeţul Bacău.

Nu după mult timp, bărbatul a făcut accident. A pierdut controlul şi s-a răsturnat în şanţ. A luat o altă decizie și a plecat de la locul accidentului. Un prieten l-a luat cu maşina şi, ulterior, a chemat o ambulanţă.

Ce le-a spus medicilor

Bărbatul a ajuns la medici. Întrebat ce s-a întâmplat, el a răspuns că… a căzut de pe casă, conform Observator.

Polițiștii au constatat că tânărul era băut şi drogat în momentul în care s-a urcat pe motocicletă. Rezultatul etilotestului a arătat că avea o alcoolemie de 0,61 la mie.

În urma acestora, a fost deschis un dosar penal pentru evadare, conducere sub influenţa băuturilor alcoolice şi a drogurilor, conducerea unui autovehicul neînmatriculat şi fără permis de conducere, dar şi pentru vătămare corporală din culpă.

