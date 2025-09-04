Tânără, după călătoria în Japonia: „Nu este permis să mănânci sau să bei în timp ce mergi”. Ce lucruri au șocat-o

Millie McLay este o tânără cu 1,3 milioane de urmăritori pe TikTok. Aceasta a povestit cum a fost experiența ei în Japonia. Câteva lucruri au șocat-o, a recunoscut aceasta.
Tânăra a spus că este considerat foarte nepoliticos să mănânci sau să bei ceva atunci când mergi pe stradă, conform Click.
„Nu este permis să mănânci sau să bei în timp ce mergi. În Marea Britanie este destul de normal să cumperi un sandviș și să îl mănânci în drum spre muncă”, a spus ea.
De asemenea, ea a fost șocată când a văzut că nu există coșuri de gunoi pe stradă.
„Nu există coșuri de gunoi nicăieri! Dacă vrei să arunci ceva, trebuie să iei cu tine ambalajul”, a spus tânăra.
Femeia a mai spus că este foarte cald. Temperaturile ajung la 40 de grade în timpul verii.
Mai mult, ea a mărturisit că a rămas surprinsă când a văzut că oamenii nu vorbesc sau nu mănâncă în tren.
„Nimeni nu vorbește în tren și nimeni nu mănâncă nimic”, a povestit Millie McLay.
Cu toate acestea, un aspect pozitiv povestit de tânără a fost faptul că toate trenurile au aer condiționat.