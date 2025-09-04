B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Tânără, după călătoria în Japonia: „Nu este permis să mănânci sau să bei în timp ce mergi”. Ce lucruri au șocat-o

Tânără, după călătoria în Japonia: „Nu este permis să mănânci sau să bei în timp ce mergi”. Ce lucruri au șocat-o

Selen Osmanoglu
04 sept. 2025, 07:46
Tânără, după călătoria în Japonia: „Nu este permis să mănânci sau să bei în timp ce mergi”. Ce lucruri au șocat-o
Foto: Pixabay.

Millie McLay este o tânără cu 1,3 milioane de urmăritori pe TikTok. Aceasta a povestit cum a fost experiența ei în Japonia. Câteva lucruri au șocat-o, a recunoscut aceasta.

Cuprins

  • „Nu există coșuri de gunoi nicăieri!”
  • „Nimeni nu vorbește în tren”

„Nu există coșuri de gunoi nicăieri!”

Tânăra a spus că este considerat foarte nepoliticos să mănânci sau să bei ceva atunci când mergi pe stradă, conform Click.

„Nu este permis să mănânci sau să bei în timp ce mergi. În Marea Britanie este destul de normal să cumperi un sandviș și să îl mănânci în drum spre muncă”, a spus ea.

De asemenea, ea a fost șocată când a văzut că nu există coșuri de gunoi pe stradă.

„Nu există coșuri de gunoi nicăieri! Dacă vrei să arunci ceva, trebuie să iei cu tine ambalajul”, a spus tânăra.

„Nimeni nu vorbește în tren”

Femeia a mai spus că este foarte cald. Temperaturile ajung la 40 de grade în timpul verii.

Mai mult, ea a mărturisit că a rămas surprinsă când a văzut că oamenii nu vorbesc sau nu mănâncă în tren.

„Nimeni nu vorbește în tren și nimeni nu mănâncă nimic”, a povestit Millie McLay.

Cu toate acestea, un aspect pozitiv povestit de tânără a fost faptul că toate trenurile au aer condiționat.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Maria Zaharova spune că garanțiile de securitate cerute de Zelenski sunt „garanţii de pericol pentru continentul european”
Externe
Maria Zaharova spune că garanțiile de securitate cerute de Zelenski sunt „garanţii de pericol pentru continentul european”
Un român a păcălit sute de oameni crezând că este notar. Ce a reușit acesta să facă și cum a fost prins
Externe
Un român a păcălit sute de oameni crezând că este notar. Ce a reușit acesta să facă și cum a fost prins
Tragedie pe funicularul Gloria din Lisabona. Trei oameni au murit, alți 20 au fost răniți într-un accident
Externe
Tragedie pe funicularul Gloria din Lisabona. Trei oameni au murit, alți 20 au fost răniți într-un accident
Trump avertizează că SUA ar putea anula acordurile comerciale cu UE și alți parteneri. Totul depinde de decizia Curții Supreme privind tarifele
Externe
Trump avertizează că SUA ar putea anula acordurile comerciale cu UE și alți parteneri. Totul depinde de decizia Curții Supreme privind tarifele
Putin a amenințat Ucraina că va încheia războiul cu forța dacă nu vor exista discuții pentru pace. Ce a mai spus acesta
Externe
Putin a amenințat Ucraina că va încheia războiul cu forța dacă nu vor exista discuții pentru pace. Ce a mai spus acesta
Ucraina respinge propunerea lui Putin de a se întâlni la Moscova. Zelenski este pregătit pentru negocieri internaționale imediate
Externe
Ucraina respinge propunerea lui Putin de a se întâlni la Moscova. Zelenski este pregătit pentru negocieri internaționale imediate
Din praful care dă alergii, la hârtie și bureți ecologici. O echipă de cercetători transformă polenul în materialul viitorului
Externe
Din praful care dă alergii, la hârtie și bureți ecologici. O echipă de cercetători transformă polenul în materialul viitorului
Putin se declară pregătit să îl primească pe Zelenski la Moscova. Trump ar fi sugerat întâlnirea celor doi lideri
Externe
Putin se declară pregătit să îl primească pe Zelenski la Moscova. Trump ar fi sugerat întâlnirea celor doi lideri
Reacții rușinoase în online, după ce o turistă româncă și-a povestit pățania în Turcia și a cerut sfaturi. „Doar țărăncile proaste…”
Externe
Reacții rușinoase în online, după ce o turistă româncă și-a povestit pățania în Turcia și a cerut sfaturi. „Doar țărăncile proaste…”
Vladimir Putin și Xi Jinping au fost surprinși vorbind despre transplanturi de organe și despre viața până la 150 de ani. Cum s-a petrecut acest lucru
Externe
Vladimir Putin și Xi Jinping au fost surprinși vorbind despre transplanturi de organe și despre viața până la 150 de ani. Cum s-a petrecut acest lucru
Ultima oră
07:23 - Maria Zaharova spune că garanțiile de securitate cerute de Zelenski sunt „garanţii de pericol pentru continentul european”
23:56 - Robert Popa și-a găsit echipă. Cu cine a semnat portarul
23:54 - România va pierde 7 miliarde de euro din PNRR. Ministrul Dragoș Pîslaru: „România s-a jucat foarte mult cu machete, cu proiecte, cu poze”
23:53 - AUR declară că a depus patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Opoziția acuză abuzuri legislative și măsuri de austeritate
23:34 - Ciucu: Bucureștiul n-a fost reformat, riscul de faliment e la fel de mare. Nu sunt contra lui Nicușor Dan, ce spun e factual corect și vreau să mă contrazică cineva
23:26 - Hârtia de copt: trucuri ingenioase pentru curățenie, organizare și protecție
23:20 - Un român a păcălit sute de oameni crezând că este notar. Ce a reușit acesta să facă și cum a fost prins
22:56 - Roxana Nemeş mai are puțin și de vine mamă de gemeni: „Abia reuşesc să mă deplasez singură”. Prin ce emoții trece vedeta (VIDEO)
22:52 - Tragedie pe funicularul Gloria din Lisabona. Trei oameni au murit, alți 20 au fost răniți într-un accident
22:49 - Bianca de la „Insula Iubirii”, după difuzarea ultimelor imagini cu ea și Marian: „Ceasul acestei relații nu a sunat încă”. Ce a mai transmis concurenta