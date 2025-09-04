Tânără, după călătoria în Japonia: „Nu este permis să mănânci sau să bei în timp ce mergi”. Ce lucruri au șocat-o

Millie McLay este o cu 1,3 milioane de urmăritori pe TikTok. Aceasta a povestit cum a fost ei în Japonia. Câteva lucruri au șocat-o, a recunoscut aceasta.

„Nu există coșuri de gunoi nicăieri!”

„Nimeni nu vorbește în tren”

Tânăra a spus că este considerat foarte nepoliticos să mănânci sau să bei ceva atunci când mergi pe stradă, conform .

„Nu este permis să mănânci sau să bei în timp ce mergi. În Marea Britanie este destul de normal să cumperi un sandviș și să îl mănânci în drum spre muncă”, a spus ea.

De asemenea, ea a fost șocată când a văzut că nu există coșuri de gunoi pe stradă.

„Nu există coșuri de gunoi nicăieri! Dacă vrei să arunci ceva, trebuie să iei cu tine ambalajul”, a spus tânăra.

Femeia a mai spus că este foarte cald. Temperaturile ajung la 40 de grade în timpul verii.

Mai mult, ea a mărturisit că a rămas surprinsă când a văzut că oamenii nu vorbesc sau nu mănâncă în tren.

„Nimeni nu vorbește în tren și nimeni nu mănâncă nimic”, a povestit Millie McLay.

Cu toate acestea, un aspect pozitiv povestit de tânără a fost faptul că toate trenurile au aer condiționat.