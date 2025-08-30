B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Pasagerii unei curse Londra–Bacău, îngroziți. Au zburat trei ore cu un geam lipit cu scotch: „Toată lumea s-a temut” (VIDEO)

Pasagerii unei curse Londra–Bacău, îngroziți. Au zburat trei ore cu un geam lipit cu scotch: „Toată lumea s-a temut” (VIDEO)

Ana Beatrice
30 aug. 2025, 09:46
Pasagerii unei curse Londra–Bacău, îngroziți. Au zburat trei ore cu un geam lipit cu scotch: „Toată lumea s-a temut” (VIDEO)
Sursa Foto: Captură Video/ TikTok

Scene tensionate la bordul unei aeronave care efectua cursa Londra–Bacău. Pasagerii au povestit că, după ore de așteptare pe aeroport, au observat că unul dintre geamurile avionului era crăpat și improvizat cu bandă adezivă. Descoperirea a provocat panică printre oameni, însă aeronava a decolat și a ajuns fără incidente la destinație.

Cuprins:

  • Cum au descoperit pasagerii geamul spart

  • Reacția echipajului și a echipei tehnice

  • Cum au trăit pasagerii cele trei ore de zbor

@remuremus4 #wizzair #romania🇷🇴 #diaspora #stiu_ca_nu_o_sa__ajunga_pe_foryou #siguranta @Sebastian Ok @GEORGE SIMION @Samy Trifan @Teodor Badea @Robesima09 ♬ sunet original – Remu Remus

Cum au descoperit pasagerii geamul spart

Potrivit mărturiilor, imediat după îmbarcare oamenii au observat că unul dintre geamuri era deteriorat. Pasagerii spun că avionul aterizase deja cu geamul spart la Londra, iar problema a fost remarcată abia în momentul verificărilor înainte de decolare.

Reacția echipajului și a echipei tehnice

„După alte 20 de minute a venit o ingineră cu o rolă de scotch și a lipit geamul. Ne-a spus că suntem în siguranță să plecăm. Nu era un scotch special, era unul obișnuit, de la magazin”, a relatat un pasager pentru Digi24. Măsura a stârnit îngrijorare, însă aeronava a fost lăsată să decoleze.

Cum au trăit pasagerii cele trei ore de zbor

Pasagerii au descris momente de teamă, mai ales cei așezați lângă geamul respectiv. „Toată lumea s-a temut, vă dați seama, că poate fi un pericol. Zborul a durat trei ore, iar compania nu ne-a dat nicio explicație”, a povestit unul dintre românii aflați la bord.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Incident informatic la POSF: Datele utilizatorilor, expuse. ANRE explică ce s-a întâmplat
Eveniment
Incident informatic la POSF: Datele utilizatorilor, expuse. ANRE explică ce s-a întâmplat
Crimă șocantă în județul Cluj: Femeie ucisă cu multiple lovituri de cuțit. Suspectul, soțul victimei, este căutat de poliție
Eveniment
Crimă șocantă în județul Cluj: Femeie ucisă cu multiple lovituri de cuțit. Suspectul, soțul victimei, este căutat de poliție
Noi obligații fiscale pentru cei care închiriază apartamente sau camere. Casă de marcat obligatorie și bon fiscal pentru chiriași
Eveniment
Noi obligații fiscale pentru cei care închiriază apartamente sau camere. Casă de marcat obligatorie și bon fiscal pentru chiriași
Guvernul Bolojan a adoptat al doilea pachet de măsuri: taxe mai mari pe case, terenuri și mașini
Eveniment
Guvernul Bolojan a adoptat al doilea pachet de măsuri: taxe mai mari pe case, terenuri și mașini
România, cuprinsă de incendii de vegetație. Zeci de hectare, făcute scrum în mai multe județe
Eveniment
România, cuprinsă de incendii de vegetație. Zeci de hectare, făcute scrum în mai multe județe
Când trecem la ora de iarnă în 2025: Recomandările specialiștilor pentru adaptare
Eveniment
Când trecem la ora de iarnă în 2025: Recomandările specialiștilor pentru adaptare
Impozitul pe mașini electrice, introdus pentru prima oară odată cu Pachetul 2
Eveniment
Impozitul pe mașini electrice, introdus pentru prima oară odată cu Pachetul 2
Alimentația în sezonul rece: ce nutrienți nu trebuie să lipsească din dieta ta
Eveniment
Alimentația în sezonul rece: ce nutrienți nu trebuie să lipsească din dieta ta
Un cioban din Vâlcea a fost atacat de urs. Jandarmii au intervenit pentru a proteja localnicii
Eveniment
Un cioban din Vâlcea a fost atacat de urs. Jandarmii au intervenit pentru a proteja localnicii
Explozie puternică la craterul cu gaze toxice format la Amara (VIDEO)
Eveniment
Explozie puternică la craterul cu gaze toxice format la Amara (VIDEO)
Ultima oră
12:10 - Incident informatic la POSF: Datele utilizatorilor, expuse. ANRE explică ce s-a întâmplat
11:43 - Jessie J, lovită de o nouă încercare! A doua operație după diagnosticul de cancer la sân
11:14 - Crimă șocantă în județul Cluj: Femeie ucisă cu multiple lovituri de cuțit. Suspectul, soțul victimei, este căutat de poliție
10:38 - Noi obligații fiscale pentru cei care închiriază apartamente sau camere. Casă de marcat obligatorie și bon fiscal pentru chiriași
09:28 - Guvernul Bolojan a adoptat al doilea pachet de măsuri: taxe mai mari pe case, terenuri și mașini
09:13 - România, cuprinsă de incendii de vegetație. Zeci de hectare, făcute scrum în mai multe județe
08:55 - Când trecem la ora de iarnă în 2025: Recomandările specialiștilor pentru adaptare
08:32 - Creșteri de prețuri pe bandă rulantă! Toamna aduce cele mai mari scumpiri din 2025. Avertismentul BNR
08:13 - O curte federală a decis că taxele vamale impuse de Trump sunt ilegale. Cum a reacționat președintele american
23:59 - Impozitul pe mașini electrice, introdus pentru prima oară odată cu Pachetul 2