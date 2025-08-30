Pasagerii unei curse Londra–Bacău, îngroziți. Au zburat trei ore cu un geam lipit cu scotch: „Toată lumea s-a temut” (VIDEO)

Scene tensionate la bordul unei aeronave care efectua cursa Londra–Bacău. Pasagerii au povestit că, după ore de așteptare pe aeroport, au observat că unul dintre geamurile avionului era crăpat și improvizat cu bandă adezivă. Descoperirea a provocat panică printre oameni, însă aeronava a decolat și a ajuns fără incidente la destinație. Cuprins: Cum au descoperit pasagerii geamul spart

Potrivit mărturiilor, imediat după îmbarcare oamenii au observat că unul dintre geamuri era deteriorat. Pasagerii spun că avionul aterizase deja cu geamul spart la Londra, iar problema a fost remarcată abia în momentul verificărilor înainte de decolare.

„După alte 20 de minute a venit o ingineră cu o rolă de scotch și a lipit geamul. Ne-a spus că suntem în siguranță să plecăm. Nu era un scotch special, era unul obișnuit, de la magazin”, a relatat un pasager pentru . Măsura a stârnit îngrijorare, însă aeronava a fost lăsată să decoleze.

Pasagerii au descris momente de teamă, mai ales cei așezați lângă geamul respectiv. „Toată lumea s-a temut, vă dați seama, că poate fi un pericol. Zborul a durat trei ore, iar compania nu ne-a dat nicio explicație”, a povestit unul dintre românii aflați la bord.