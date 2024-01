Cine este Ada-Maria Ileana care reprezintă țara noastră la Miss World 2024. „Sunt extrem de onorată să reprezint din nou România”

Ada-Maria Ilean, de 26 de ani, este cea care ne va reprezinta țara la concursul ce va avea loc în perioada februarie-martie, în India.

A mai participat și la alte concursuri de frumusețe

Ada-Maria Ileana se numără printre concurentele care vor defila pe podiumul de la a 71-a ediția Miss World. Ea mai mai participat și la alte concursuri de frumusețe, printre care și Miss Internațional România 2022, conform

„Sunt extrem de onorată să reprezint din nou România, de data aceasta la Miss World, dar este și o mare responsabilitate, căci țara noastră revine după 6 ani la această competiție. Mă simt mai pregătită ca niciodată pentru această provocare, chiar dacă știu că nu va fi deloc ușor să concurez cu peste 100 de femei extraordinare.

Ca de fiecare dată, voi pune tot sufletul și îndârjirea pentru ca România să se prezinte impecabil și, de ce nu, să câștige pentru prima dată un mare concurs de frumusețe. În drumului meu către coroana Miss World, îmi concentrez eforturile pe activitatea caritabilă pentru a da înapoi comunității, în special prin ONG-ul pe care îl conduc, «Investitorii în Visuri». Le mulțumesc tuturor celor care îmi sunt alături în această minunată echipă a României”, a transmis fotomodelul, înainte de competiția din India.

Cariera Adei

Tânăra este din București, a absolvit un master în Politici Publice în Londra, iar licența o are în Studii de Securitate, una dintre pasiunile ei fiind relațiile internațioanel și diplomație. Ea lucrează ca profesor de engleză, certificate de Cambrigde.

„Sunt profesoară de engleză de șase ani. La concursurile de frumusețe am conștientizat că au succes femeile realizate, femeile care au o carieră în spate și care au ceva de spus în comunitatea din care provin. Tocmai de aceea m-am implicat în foarte multe proiecte caritabile, în martie am organizat o prezentare de modă caritabilă. Îmi place și ce fac la școală. Elevii îmi spun Ada sau Teacher. Nu accept cu dumneavoastră că și așa încep să mă simt bătrână.

Prima mea generație la care am predat intră acum la facultate, deci deja îmi este foarte greu să îi văd crescând. Predau la diverse grupe de vârstă, astfel că am predat de la copii de un an până la 16 ani. Mă ascultă cei mari pentru că sunt foarte aproape de vârsta lor și ne înțelegem foarte bine. Este și o prietenie, dar este și respect. Contează să ai în clasă o atmosferă foarte plăcută în care ei să se simtă confortabil”, declara Ada Maria Ileana în 2022.

Românca a mai participat la show-ul „Love Island România”, unde a vrut să își găsească un partener de viață. Ea a dezvăluit că nu a mai avut niciun iubit de trei ani de zile, pentru că nu a cunoscut pe cineva potrivit pentru ea.