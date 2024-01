Scandal pe tema identității după ce o tânără născută în Ucraina a câștigat titlul de Miss Japonia: E o decizie politică, dacă era rusoaică nu câștiga

„Au existat bariere rasiale și a fost o provocare să fiu acceptată ca japoneză”. Așa a spus Carolina Shiino, plângând, într-o japoneză impecabilă, după ce a fost încoronată Miss Japonia.

Modelul în vârstă de 26 de ani, care s-a născut în Ucraina, s-a mutat în Japonia la vârsta de cinci ani și a crescut la Nagoya.

Ea este primul cetățean japonez naturalizat care a câștigat concursul, dar victoria ei a reaprins o dezbatere despre ce înseamnă să fii japonez.

Carolina Shiino, a naturalized Japanese citizen who was born in Ukraine and has lived in Japan since she was 5 years old, won the 56th annual Miss Japan pageant yesterday.

