Tentativa eșuată de asasinat împotriva lui Aleksander Dughin reprezintă unul dintre cele mai importante comploturi din contextul geopolitic actual. Deși nu are un rol oficial în guvern, iar numele lui este puțin cunoscut, ideile conservatoare ale lui Dughin sunt reiterate în fiecare discurs susținut de Vladimir Putin și pun țara într-o direcție anti-occidentală. „Contrarevoluția” sa urmărește să pună capăt libertăților moderne și să exercite control total asupra teritoriilor Uniunii Sovietice, precum Ucraina.

Aleksandr Dugin este cel mai important filosof, istoric și sociolog rus al timpurilor moderne. Ideologia lui are la bază credințe fasciste și nostalgii sovietice, prezentate într-o manieră academică. Dughin se opune globalismului, pledează pentru respectarea valorilor creștine tradiționale, naționale și pentru crearea unui suprastat eurasiatic capabil să se opună hegemoniei americane. Filozoful ocult de extremă dreapta este asemănat cu celebrul Rasputin, ghidul spiritual al țarinei Alexandra Feodorovna, fiind supranumit „creierul lui Putin”.

Provenit dintr-o familie cu tradiţie militară, tatăl său a fost agent GRU al armatei sovietice, Dughin a studiat la Institutul de Aviaţie și a lucrat în arhivele KGB-ului, unde a avut ocazia să ia cunoştinţă de ”scrierile interzise” ale gânditorilor mistici ruşi. La cei 60 de ani ai săi, este profesor la Facultatea de Sociologie a Universității de Stat din Moscova și lider al Mișcării Internaționale Eurasia.

Autoturismul în care se afla Daria Dughina, fiica lui Aleksandr Dughin, în mers, sâmbătă seară. Femeia în vârstă de 30 de ani, a fost ucisă pe loc, la fel și șoferul care conducea mașina. Se pare că atacul îl viza pe Aleksandr Dugin, care ar fi trebuit să se întoarcă de la un eveniment cu aceiași mașina în care se afla fiica sa. Daria Dugina era pasionată, ca și tatăl ei, de filozofie, jurnalism și științe politice.

Wow, Alexander Dugin’s daughter Darya has reportedly been killed in a car explosion. Her Land Cruiser Prado exploded near the village of Bolshiye Vyazyomy. According to preliminary reports, she died on the spot.

