Fiica lui Aleksandr Dughin, ghidul spiritual al lui Vladimir Putin, ucisă într-o mașină care a explodat

Fiica unui apropiat al preşedintelui rus a fost ucisă într-un atac cu bombă, lângă Moscova. Autoturismul în care se afla Daria Dughina, fiica lui Aleksandr Dughin, a explodat în mers. Femeia în vârstă de 30 de ani, a fost ucisă pe loc, la fel și șoferul care conducea mașina. Jurnaliștii apropiați Kremlinului susțin că a fost vorba despre detonarea unei bombe artizanale.

Cel mai probabil, atacul îl viza pe Aleksandr Dugin, care ar fi trebuit să se întoarcă de la un eveniment cu aceeaşi maşină în care se afla fiica sa.

Pe rețelele sociale au început să circule imagini în care se vede mașina în flăcări, în timp ce Aleksandr Dughin sosește la fața locului și își pune mâinile în cap.

Aleksandr Dughin, în vârstă de 60 de ani, este adesea numit ideologul lui Putin, datorită relației sale apropiate cu liderul de la Kremlin. Mulți consideră că el este cel din spatele invaziei ruse din Ucraina. Deși nu are un rol oficial în guvern, se spune că ideologul naționalist îl influențează puternic pe Putin, în special în ceea ce privește propaganda. Alexander Dugin este considerat ghidul spiritual al lui Vladimir Putin, filozof şi strateg ultranaţionalist, fiind supranumit, de unii, „Rasputinul lui Putin”.

It is reported that car was blown up with Daria Dugina in suburbs of Moscow. She was daughter of Alexander Dugin (a person close to Putin highly engaged in propaganda). Reportedly she died on spot. She was also in British sanctions list from 4th of July.

Partisans now in Moscow?

