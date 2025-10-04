Românca premiată la Fashion Week 2025 este Roxana Ostroveanu, fondatoarea casei de modă IMROSKA. Designerul a fost distinsă cu prestigiosul trofeu „Visionary Collection of the Year” pentru colecția „The Artist”, o creație care a atras atenția juriului internațional prin originalitate, rafinament și mesaj artistic profund. Această distincție marchează nu doar un moment de referință în cariera sa, ci și o validare a viziunii îndrăznețe pe care a construit-o pas cu pas în jurul brandului IMROSKA.

Ce spune românca premiată la Paris Fashion Week 2025

Roxana Ostroveanu, creatoarea brandului IMROSKA, a reușit să cucerească scena internațională printr-o viziune originală și curajoasă asupra modei, transpusă în colecția „The Artist”, care a impresionat la Paris Fashion Week.

„Sunt profund recunoscătoare pentru acest premiu și pentru faptul că „The Artist” a fost primit cu atâta deschidere și emoție la Paris Fashion Week. Împart această recunoaștere cu echipa mea, fără de care niciun vis nu ar putea fi transformat în realitate, și cu toți cei care au crezut în mine atunci când această colecție era doar o idee pe hârtie”, a declarat designerul, potrivit click.ro.

De ce a impresionat colecția „The Artist”

Colecția premiată a adus în prim-plan respectul pentru detaliu și povestea din spatele fiecărei creații. Prin materiale selectate cu grijă și linii elegante, Ostroveanu a demonstrat că moda nu trebuie redusă la simple efemere. Tocmai această viziune a făcut ca Românca premiată la Paris Fashion Week 2025 să fie remarcată de juriul internațional.

Ce înseamnă premiul de la Ritz Paris pentru IMROSKA

Premiul obținut la prestigiosul Paris marchează o consacrare internațională pentru brandul IMROSKA și confirmă ascensiunea spectaculoasă a creatoarei Roxana Ostroveanu pe scena modei mondiale. „Parisul rămâne scena supremă a modei, iar faptul că am primit aici acest semn de încredere este, în același timp, o onoare și o responsabilitate uriașă”, a mai spus designerul.