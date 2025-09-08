B1 Inregistrari!
Cine poate beneficia de îngrijiri paliative

Cine poate beneficia de îngrijiri paliative

B1.ro
08 sept. 2025, 20:10
Cine poate beneficia de îngrijiri paliative

În mentalul colectiv, îngrijirile paliative sunt adesea asociate exclusiv cu pacienții oncologici în stadii terminale, însă realitatea este mult mai complexă. Acest tip de îngrijire se adresează tuturor pacienților care trăiesc cu boli cronice progresive sau afecțiuni grave, indiferent de natura lor — neurologice, cardiace, respiratorii, renale sau oncologice — și care au nevoie de suport pentru a-și păstra calitatea vieții și demnitatea.

Îngrijirea nu înseamnă doar tratament medical, ci și susținere emoțională, consiliere și sprijin pentru familie. Pacientul beneficiază de controlul simptomelor (durere, greață, dificultăți de respirație), îngrijiri zilnice specializate, asistență nutrițională și sprijin psihologic, toate coordonate de o echipă multidisciplinară formată din medici, asistente, psihologi și terapeuți.

“Această îngrijire paliativă practic cuprinde atât pacientul, cât și familia pacientului, iar lucrul nostru presupune să fim alături de pacient acordându-i acele îngrijiri de care are nevoie, pentru a-i da o calitate a vieții mai bună, păstrându-i în același timp demnitatea care este extrem de importantă. În ceea ce privește familia, îi oferim această siguranță că atunci când a ales să aducă pacientul într-un centru de îngrijiri nu înseamnă că l-a abandonat, ci înseamnă că a găsit calea cea mai bună pentru el”, declară Petronela Gălățeanu, managerul spitalului M Care.

În paliație, tratamentul medical este abordat holistic, fiind completat de atenția acordată nevoilor emoționale și psihologice ale pacientului. Pentru familie, acest lucru înseamnă liniștea de a ști că persoana iubită primește cea mai bună îngrijire.

“Îngrijirea holistică presupune de fapt o îngrijire a întregului tablou. Din păcate, această suferință este o suferință pe care și pacientul, și familia pacientului o trăiesc în oglindă. Și atunci, pacientul trebuie să simtă că cineva este acolo, că îi respectă dorințele, că e ajutat în drumul pe care îl are, dar în același timp și familia trebuie să simtă că există cu adevărat o echipă de oameni care au rolul de a face trecerea asta a fi mai ușoară. Din punctul nostru de vedere, al profesioniștilor, noi trebuie să fim prezenți acolo, să oferim pacientului ceea ce are nevoie medical și emoțional, respectându-i totodată dorințele pe care le are, dar în același timp să fim într-un mod onest alături de pacient și să nu încercăm cu tot dinadinsul să îi prelungim viața, să nu îl supunem unor intervenții inutile sau dureroase, ci practic să îi oferim acel ceva de care are nevoie pentru confortul fizic și psihic și emoțional. În condițiile în care pacientul este liniștit, familia este cea care este liniștită, pentru că știe că au făcut maxim din ceea ce este omenește posibil”, mărturisește Petronela Gălățeanu.

