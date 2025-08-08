Ciorbă de legume ca la Mănăstirea Putna, numai bună de mâncat în Postul Adormirii Maicii Domnului. Iată cum se prepară

În mănăstiri, fiecare act, inclusiv gătitul, este făcut cu smerenie și rugăciune. În , bucatele sunt simple, dar gătite cu atenție și grijă pentru fiecare detaliu. Ciorba de legume este una dintre cele mai frecvente rețete, dar și una dintre cele mai apreciate.

Gătind această ciorbă de legume ca la mănăstire, aduci în propria bucătărie o fărâmă de liniște și tradiție. În timpul postului sau oricând simți nevoia de simplitate, această rețetă poate fi un adevărat balsam pentru trup și suflet.

Cuprins:

De ce este specială ciorba de legume de la Putna

Ce ingrediente sunt folosite în rețeta tradițională

Care este modul corect de preparare

Cum se servește această ciorbă la Mănăstirea Putna

De ce merită să gătești această rețetă acasă

De ce este specială ciorba de legume de la Putna

Rețeta de ciorbă de legume de la Mănăstirea Putna este transmisă din generație în generație. Se gătește cu legume culese din grădina proprie și cu multă răbdare. Totul fierbe încet, la foc domol, iar gustul final reflectă echilibrul și liniștea locului.

Ce ingrediente sunt folosite în rețeta tradițională

Pentru 6 porții ai nevoie de:

2 morcovi mari

1 păstârnac

1 felie groasă de țelină

2 cartofi medii

1 ceapă mare

1 ardei gras (roșu sau galben)

3 roșii bine coapte sau 200 ml suc de roșii

1 dovlecel mic

2 linguri de ulei

1 legătură de leuștean sau pătrunjel

Sare și piper

Opțional: puțină zeamă de varză sau borș acru de casă

Care este modul corect de preparare

Curăță și taie toate legumele cubulețe. Călește în ulei ceapa, morcovul și păstârnacul, la foc mic. Adaugă restul legumelor și 3 litri de apă. Fierbe încet până când toate legumele sunt moi. Dacă folosești borș sau zeamă de varză, adaugă-le spre final. La final, presară verdeață tocată, imediat după ce oprești focul.

Cum se servește această ciorbă la Mănăstirea Putna

La Putna, ciorba se servește fierbinte, împreună cu pâine de casă coaptă pe vatră, potrivit . Este o masă simplă, dar extrem de hrănitoare și plină de savoare. În post, acest fel devine un simbol al echilibrului și al curățeniei sufletești.

De ce merită să gătești această rețetă acasă

Este o mâncare ieftină, sănătoasă și foarte ușor de făcut. Rețeta de ciorbă de legume de la Mănăstirea Putna îți aduce nu doar gust autentic, ci și o stare de liniște, asemănătoare cu cea din chiliile monahale. În plus, folosește doar ingrediente naturale, fără aditivi sau conservanți.