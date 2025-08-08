Ciorbă de legume ca la Mănăstirea Putna, numai bună de mâncat în Postul Adormirii Maicii Domnului. Iată cum se prepară

În mănăstiri, fiecare act, inclusiv gătitul, este făcut cu smerenie și rugăciune. În Postul Adormirii Maicii Domnului, bucatele sunt simple, dar gătite cu atenție și grijă pentru fiecare detaliu. Ciorba de legume este una dintre cele mai frecvente rețete, dar și una dintre cele mai apreciate.
Gătind această ciorbă de legume ca la mănăstire, aduci în propria bucătărie o fărâmă de liniște și tradiție. În timpul postului sau oricând simți nevoia de simplitate, această rețetă poate fi un adevărat balsam pentru trup și suflet.
Rețeta de ciorbă de legume de la Mănăstirea Putna este transmisă din generație în generație. Se gătește cu legume culese din grădina proprie și cu multă răbdare. Totul fierbe încet, la foc domol, iar gustul final reflectă echilibrul și liniștea locului.
Pentru 6 porții ai nevoie de:
La Putna, ciorba se servește fierbinte, împreună cu pâine de casă coaptă pe vatră, potrivit Click!. Este o masă simplă, dar extrem de hrănitoare și plină de savoare. În post, acest fel devine un simbol al echilibrului și al curățeniei sufletești.
Este o mâncare ieftină, sănătoasă și foarte ușor de făcut. Rețeta de ciorbă de legume de la Mănăstirea Putna îți aduce nu doar gust autentic, ci și o stare de liniște, asemănătoare cu cea din chiliile monahale. În plus, folosește doar ingrediente naturale, fără aditivi sau conservanți.