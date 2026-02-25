B1 Inregistrari!
Dan Negru, rugăminte neașteptată pentru un celebru trapper: „Îl rog public să lanseze mai puține hituri”

Flavia Codreanu
25 feb. 2026, 22:11
Dan Negru. Sursa foto: Captură video - Dan Negru / Facebook
Cuprins
  1.  Dan Negru i-a transmis un mesaj rapperului Oscar
  2. Cum s-a schimbat comportamentul prezentatorului în culise

Dan Negru i-a transmis un mesaj public artistului Oscar, rugându-l să lanseze mai puține melodii deoarece copiii săi ascultă doar muzica acestuia. Prezentatorul TV a dezvăluit că nu este un fan al genului trap, deși recunoaște succesul uriaș pe care îl are artistul în rândul noii generații. Oscar este unul dintre foștii concurenți lansați în cadrul emisiunii „Next Star”, show pe care vedeta Kanal D l-a prezentat în trecut, scrie libertatea.

Ajuns la vârsta de 55 de ani, prezentatorul emisiunilor „Jocul Cuvintelor” și „The Floor” a vorbit deschis despre preferințele sale din timpul liber. În ceea ce privește muzica, acesta a recunoscut că gusturile copiilor săi îi pun uneori răbdarea la încercare, în special când vine vorba de hiturile trap care domină topurile actuale.

 Dan Negru i-a transmis un mesaj rapperului Oscar

Prezentatorul a explicat că succesul artistului este atât de mare în familia sa, încât simte nevoia unei pauze de la hiturile acestuia.

„Iar despre muzică mai bine îți spun ce nu-mi place… Mă enervează trapul pe care-l ascultă copiii mei, deși mulți dintre artiștii mari de azi de trap s-au lansat la «Next Star». Pe Oscar îl rog public aici să lanseze mai puține hituri, că ai mei copii doar asta ascultă. Oscar e unul dintre cei lansați la «Next Star» și e vedeta generației de azi”, a declarat acesta.

Cum s-a schimbat comportamentul prezentatorului în culise

Dincolo de lumina reflectoarelor, Dan Negru susține că a devenit o persoană mult mai blândă față de anii trecuți. Acesta a explicat că nu mai simte nevoia să urle în fața camerelor, așa cum obișnuia să facă în urmă cu două decenii. Schimbarea de atitudine vine odată cu maturizarea sa, considerând că evoluția personală este obligatorie pe măsură ce anii trec.

Prezentatorul consideră că este esențial ca un om să nu rămână la fel pe parcursul vieții. „Dacă la 20 ești ca la 50, înseamnă că ai trăit 30 de ani degeaba!”, a concluzionat acesta.

