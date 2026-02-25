B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Centrul de detenție al-Hol a fost închis: Peste 23.000 de persoane găsite în lagărul din provincia al-Hassakeh

Centrul de detenție al-Hol a fost închis: Peste 23.000 de persoane găsite în lagărul din provincia al-Hassakeh

Flavia Codreanu
25 feb. 2026, 22:42
Centrul de detenție al-Hol a fost închis: Peste 23.000 de persoane găsite în lagărul din provincia al-Hassakeh
Imagine de arhivă din Damasc, Siria. 20 martie 2025. Sursa foto: Hepta - DPA Images / Hannes P Albert
Cuprins
  1. Peste o sută de găuri găsite în gardul lagărului
  2. Istoricul pentru centrul de detenţie al-Hol și motivul ofensivei

Centrul de detenţie al-Hol a fost preluat sub controlul forțelor guvernamentale siriene, care au raportat condiții de trai şocante pentru mii de oameni. Geniștii armatei au verificat mai întâi tabăra pentru a elimina orice pericol, după care au intrat echipele Ministerului de Interne. În interior au fost găsite aproximativ 23.500 de persoane, printre care și 6.500 de cetățeni străini din 44 de țări.

Potrivit digi24, în tabără lipsea infrastructura de bază, iar mulți dintre cei găsiți acolo suferă de boli cronice. Autoritățile au precizat că majoritatea deținuților sunt femei, copii și vârstnici. Deși evidențele nu sunt transparente, ministrul a subliniat că persoanele vinovate de infracțiuni vor fi trimise în fața justiției.

Peste o sută de găuri găsite în gardul lagărului

Autoritățile au descoperit 138 de breșe în gardul de 17 kilometri care înconjura tabăra. Se pare că rețele de traficanți i-au ajutat pe deținuți să fugă prin aceste locuri înainte ca armata să ajungă acolo. Totuși, majoritatea celor care au evadat au fost deja prinși de forțele guvernamentale.

Ministerul de Externe al Siriei discută acum cu alte state despre repatrierea străinilor. Aproximativ 70% dintre persoanele de aici sunt sirieni și irakieni, mulți fiind suspectați de legături cu Statul Islamic. Guvernul promite că va respecta legea și demnitatea umană, acum că tabăra a fost închisă oficial.

Istoricul pentru centrul de detenţie al-Hol și motivul ofensivei

Centrul de detenţie al-Hol a fost deschis în 2019 și a devenit cel mai mare loc unde erau ținute rudele membrilor Statului Islamic. La începutul acestui an, armata siriană a atacat nordul țării pentru a recupera zonele stăpânite de kurzi. Guvernul a vrut să reia controlul asupra întregului teritoriu, iar tabăra a fost o țintă importantă în această operațiune.

Tabăra a fost închisă oficial duminica trecută, după ani întregi de critici privind condițiile grele de viață. Odată ce armata a ajuns în provincia al-Hassakeh, preluarea acestui centru a devenit urgentă. În prezent, autoritățile încearcă să afle exact cine mai este în tabără, deoarece nu există liste clare cu toți cei rămași acolo.

Tags:
Citește și...
Pedeapsă cu suspendare pentru un arbitru austriac care filma fotbalistele pe ascuns în vestiar. Sportivele cer o pedeapsă mai dură
Externe
Pedeapsă cu suspendare pentru un arbitru austriac care filma fotbalistele pe ascuns în vestiar. Sportivele cer o pedeapsă mai dură
Decizie definitivă în cazul crimei din Sibiu. Fiica acuzată că și-a ucis mama pentru avere rămâne în arest
Externe
Decizie definitivă în cazul crimei din Sibiu. Fiica acuzată că și-a ucis mama pentru avere rămâne în arest
 Bill Gates regretă asocierea cu Jeffrey Epstein. Miliardarul  a recunoscut că a avut relații extraconjugale cu două femei din Rusia
Externe
 Bill Gates regretă asocierea cu Jeffrey Epstein. Miliardarul  a recunoscut că a avut relații extraconjugale cu două femei din Rusia
Deputat apropiat de George Simion, dat jos din autobuz la Napoli pentru că nu și-a cumpărat bilet: „A încercat să se justifice invocând imunitatea sa parlamentară”
Externe
Deputat apropiat de George Simion, dat jos din autobuz la Napoli pentru că nu și-a cumpărat bilet: „A încercat să se justifice invocând imunitatea sa parlamentară”
Un preot român din Italia se plânge că biserica e vandalizată în fiecare noapte de nord-africani: „Le-am spus unora dintre ei ‘Așa vă comportați și în moschee?’”
Externe
Un preot român din Italia se plânge că biserica e vandalizată în fiecare noapte de nord-africani: „Le-am spus unora dintre ei ‘Așa vă comportați și în moschee?’”
Sute de jurnaliști au fost uciși în zonele de conflict. Ce stat este responsabil pentru cele mai multe victime
Externe
Sute de jurnaliști au fost uciși în zonele de conflict. Ce stat este responsabil pentru cele mai multe victime
Război în Ucraina. Depozit rusesc plin de echipamente militare distrus după ce a fost vizitat
Externe
Război în Ucraina. Depozit rusesc plin de echipamente militare distrus după ce a fost vizitat
Țara care propune permisul obligatoriu pentru trotinetele electrice. Ce motive invocă și cine se opune măsurii
Externe
Țara care propune permisul obligatoriu pentru trotinetele electrice. Ce motive invocă și cine se opune măsurii
Fiica lui Kim Jong Un, propulsată într-un rol-cheie în structura militară nord-coreeană. Cum este interpretată această mișcare de serviciile de informații
Externe
Fiica lui Kim Jong Un, propulsată într-un rol-cheie în structura militară nord-coreeană. Cum este interpretată această mișcare de serviciile de informații
Germania strânge relațiile cu China. Cancelarul Friedrich Merz vrea o cooperare economică echitabilă și profundă
Externe
Germania strânge relațiile cu China. Cancelarul Friedrich Merz vrea o cooperare economică echitabilă și profundă
Ultima oră
23:54 - Un bucureștean a înșelat mai mulți oameni să îi dea bani în schimbul unor tirbuşoane
23:32 - Cum arată reforma la Romsilva. Diana Buzoianu: „Trecem de la 41 de direcții regionale la 19”
23:22 - Harta locurilor de muncă: Mii de variante pentru cei fără studii superioare
23:08 - Ce spune Mircea Roșca despre petrecerea sa, la care a venit și Bolojan: „Da, trecem prin momente dificile, dar…” (FOTO)
22:40 - Cum răspunde Grindeanu acuzației că Guvernul Ciolacu a cauzat deficitul bugetar: Ludovic Orban i-a chemat în biroul de premier pe cei de la Finanțe să le plătească fraților Micula 400 de milioane de euro
22:11 - Cât a costat deplasarea lui Nicușor Dan în Washington, la Consiliul lui Trump. Datele oficiale și o comparație cu vizita lui Iohannis în SUA
22:11 - Dan Negru, rugăminte neașteptată pentru un celebru trapper: „Îl rog public să lanseze mai puține hituri”
22:07 - Primesc pensionarii ajutorul de 1.000 de lei sau nu? Răspunsul dat de ministrul Muncii, Florin Manole (VIDEO)
21:35 - Pedeapsă cu suspendare pentru un arbitru austriac care filma fotbalistele pe ascuns în vestiar. Sportivele cer o pedeapsă mai dură
21:33 - Ministrul PSD al Muncii, după anunțul lui Grindeanu: „În PSD există nemulțumiri. Sunt colegi care cred că am pierdut din misiunea fondatoare, să zic așa, a social-democrației” (VIDEO)