Centrul de detenţie al-Hol a fost preluat sub controlul forțelor guvernamentale siriene, care au raportat condiții de trai şocante pentru mii de oameni. Geniștii armatei au verificat mai întâi tabăra pentru a elimina orice pericol, după care au intrat echipele Ministerului de Interne. În interior au fost găsite aproximativ 23.500 de persoane, printre care și 6.500 de cetățeni străini din 44 de țări.

Potrivit , în tabără lipsea infrastructura de bază, iar mulți dintre cei găsiți acolo suferă de boli cronice. Autoritățile au precizat că majoritatea deținuților sunt femei, copii și vârstnici. Deși evidențele nu sunt transparente, ministrul a subliniat că persoanele vinovate de infracțiuni vor fi trimise în fața justiției.

Peste o sută de găuri găsite în gardul lagărului

Autoritățile au descoperit 138 de breșe în gardul de 17 kilometri care înconjura tabăra. Se pare că rețele de traficanți i-au ajutat pe deținuți să fugă prin aceste locuri înainte ca armata să ajungă acolo. Totuși, majoritatea celor care au evadat au fost deja prinși de forțele guvernamentale.

al Siriei discută acum cu alte state despre repatrierea străinilor. Aproximativ 70% dintre persoanele de aici sunt sirieni și irakieni, mulți fiind suspectați de legături cu Statul Islamic. Guvernul promite că va respecta legea și demnitatea umană, acum că tabăra a fost închisă oficial.

Istoricul pentru centrul de detenţie al-Hol și motivul ofensivei

Centrul de detenţie al-Hol a fost deschis în 2019 și a devenit cel mai mare loc unde erau ținute rudele membrilor Statului Islamic. La începutul acestui an, armata siriană a atacat nordul țării pentru a recupera zonele stăpânite de kurzi. Guvernul a vrut să reia controlul asupra întregului teritoriu, iar tabăra a fost o țintă importantă în această operațiune.

Tabăra a fost închisă oficial duminica trecută, după ani întregi de critici privind condițiile grele de viață. Odată ce armata a ajuns în provincia al-Hassakeh, preluarea acestui centru a devenit urgentă. În prezent, autoritățile încearcă să afle exact cine mai este în tabără, deoarece nu există liste clare cu toți cei rămași acolo.