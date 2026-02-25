Ajutor de la stat pentru pensionari! Pensionarii cu pensii sub 1.500 de lei ar putea beneficia de un ajutor de 1.000 de lei, împărțit în două tranșe egale: 500 de lei de Paște și 500 de lei de Crăciun. Cei cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei ar urma să primească 800 de lei în două tranșe egale, iar pensionarii cu pensii între 2.001 și 3.000 de lei ar primi 600 de lei în două tranșe.

Întrebat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat că statul „trebuie să găsească” aceste fonduri pentru sprijinirea pensionarilor.

Ce prevede pachetul de solidaritate propus de PSD

Ministrul Muncii a detaliat că pachetul propus de PSD include sprijin financiar pentru pensionari și pentru familiile cu venituri mici. În plus, există un „pachet de solidaritate” mai amplu, care vizează:

Eliminarea taxării indemnizației pentru .

Beneficii pentru copiii din familiile cele mai sărace din România.

Creșterea ajutorului pentru familiile monoparentale.

Ajutor de la stat pentru pensionari: Are Guvernul fondurile necesare?

„Eu cred că trebuie să găsească și nu doar pentru pensionari. Pachetul de solidaritate are în vedere și taxarea indemnizației pentru creșterea copilului, pe care o dorim eliminată.

Are în vedere și beneficii. Sunt foarte multe, nu o să le listez pe toate. Pentru copiii din familiile cele mai sărace din România avem statisticile, avem anumite beneficii care merg către familii monoparentale, de exemplu, creșterea lor n-ar fi o povară prea mare pentru buget, dar, până la urmă, toată discuția trebuie dusă … Nu vreau să par foarte teoretician, dar care este rolul unui Guvern, indiferent de culoarea politică și indiferent de moment? Acela de a încerca să ofere bunăstare sau, atunci când sunt momente dificile, să ofere sprijin.

Ori, dacă nu acum căutăm soluții să-i sprijinim pe cei mai vulnerabili, atunci când? Iar discuția despre sursele de finanțare este o discuție care trebuie contextualizată.”, a declarat Manole.

Cum se finanțează aceste ajutoare sociale

a explicat că discuția despre sursele de finanțare trebuie contextualizată:

„S-a făcut deja, de exemplu, renunțarea parțială la IMCA, la impozitul minim pe cifră de afaceri.

Ați văzut, și este o întrebare retorică, în spațiul public o discuție acerbă despre de unde vom compensa renunțarea de către stat la acele venituri?

‘De unde bani, domnule, ca să renunțăm la IMCA?’. Nicio discuție. Există ajutor de stat pentru companii. De unde bani pentru ajutor de stat pentru companii?”, a mai adăugat ministrul Muncii.