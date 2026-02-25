B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Primesc pensionarii ajutorul de 1.000 de lei sau nu? Răspunsul dat de ministrul Muncii, Florin Manole (VIDEO)

Primesc pensionarii ajutorul de 1.000 de lei sau nu? Răspunsul dat de ministrul Muncii, Florin Manole (VIDEO)

Ana Maria
25 feb. 2026, 22:07
Primesc pensionarii ajutorul de 1.000 de lei sau nu? Răspunsul dat de ministrul Muncii, Florin Manole (VIDEO)
Sursa foto: Captura video B1 TV

Ajutor de la stat pentru pensionari! Pensionarii cu pensii sub 1.500 de lei ar putea beneficia de un ajutor de 1.000 de lei, împărțit în două tranșe egale: 500 de lei de Paște și 500 de lei de Crăciun. Cei cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei ar urma să primească 800 de lei în două tranșe egale, iar pensionarii cu pensii între 2.001 și 3.000 de lei ar primi 600 de lei în două tranșe.

Întrebat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat că statul „trebuie să găsească” aceste fonduri pentru sprijinirea pensionarilor.

Ce prevede pachetul de solidaritate propus de PSD

Ministrul Muncii a detaliat că pachetul propus de PSD include sprijin financiar pentru pensionari și pentru familiile cu venituri mici. În plus, există un „pachet de solidaritate” mai amplu, care vizează:

  • Eliminarea taxării indemnizației pentru creșterea copilului.

  • Beneficii pentru copiii din familiile cele mai sărace din România.

  • Creșterea ajutorului pentru familiile monoparentale.

Ajutor de la stat pentru pensionari: Are Guvernul fondurile necesare?

Eu cred că trebuie să găsească și nu doar pentru pensionari. Pachetul de solidaritate are în vedere și taxarea indemnizației pentru creșterea copilului, pe care o dorim eliminată.
Are în vedere și beneficii. Sunt foarte multe, nu o să le listez pe toate. Pentru copiii din familiile cele mai sărace din România avem statisticile, avem anumite beneficii care merg către familii monoparentale, de exemplu, creșterea lor n-ar fi o povară prea mare pentru buget, dar, până la urmă, toată discuția trebuie dusă … Nu vreau să par foarte teoretician, dar care este rolul unui Guvern, indiferent de culoarea politică și indiferent de moment? Acela de a încerca să ofere bunăstare sau, atunci când sunt momente dificile, să ofere sprijin.

Ori, dacă nu acum căutăm soluții să-i sprijinim pe cei mai vulnerabili, atunci când? Iar discuția despre sursele de finanțare este o discuție care trebuie contextualizată.”, a declarat Manole.

Cum se finanțează aceste ajutoare sociale

Florin Manole a explicat că discuția despre sursele de finanțare trebuie contextualizată:

„S-a făcut deja, de exemplu, renunțarea parțială la IMCA, la impozitul minim pe cifră de afaceri.
Ați văzut, și este o întrebare retorică, în spațiul public o discuție acerbă despre de unde vom compensa renunțarea de către stat la acele venituri?
‘De unde bani, domnule, ca să renunțăm la IMCA?’. Nicio discuție. Există ajutor de stat pentru companii. De unde bani pentru ajutor de stat pentru companii?”, a mai adăugat ministrul Muncii.

Tags:
Citește și...
Cum arată reforma la Romsilva. Diana Buzoianu: „Trecem de la 41 de direcții regionale la 19”
Politică
Cum arată reforma la Romsilva. Diana Buzoianu: „Trecem de la 41 de direcții regionale la 19”
Ce spune Mircea Roșca despre petrecerea sa, la care a venit și Bolojan: „Da, trecem prin momente dificile, dar…” (FOTO)
Politică
Ce spune Mircea Roșca despre petrecerea sa, la care a venit și Bolojan: „Da, trecem prin momente dificile, dar…” (FOTO)
Cum răspunde Grindeanu acuzației că Guvernul Ciolacu a cauzat deficitul bugetar: Ludovic Orban i-a chemat în biroul de premier pe cei de la Finanțe să le plătească fraților Micula 400 de milioane de euro
Politică
Cum răspunde Grindeanu acuzației că Guvernul Ciolacu a cauzat deficitul bugetar: Ludovic Orban i-a chemat în biroul de premier pe cei de la Finanțe să le plătească fraților Micula 400 de milioane de euro
Cât a costat deplasarea lui Nicușor Dan în Washington, la Consiliul lui Trump. Datele oficiale și o comparație cu vizita lui Iohannis în SUA
Politică
Cât a costat deplasarea lui Nicușor Dan în Washington, la Consiliul lui Trump. Datele oficiale și o comparație cu vizita lui Iohannis în SUA
Ministrul PSD al Muncii, după anunțul lui Grindeanu: „În PSD există nemulțumiri. Sunt colegi care cred că am pierdut din misiunea fondatoare, să zic așa, a social-democrației” (VIDEO)
Politică
Ministrul PSD al Muncii, după anunțul lui Grindeanu: „În PSD există nemulțumiri. Sunt colegi care cred că am pierdut din misiunea fondatoare, să zic așa, a social-democrației” (VIDEO)
O deputată POT cere anularea concertului formației Trooper. A lansat și o petiție: ‘Suntem în plin Post al Paștelui’
Politică
O deputată POT cere anularea concertului formației Trooper. A lansat și o petiție: ‘Suntem în plin Post al Paștelui’
Bolojan a mers la petrecerea unui prieten, după ședința de guvern. Premierul, surprins zâmbind! (VIDEO, FOTO)
Politică
Bolojan a mers la petrecerea unui prieten, după ședința de guvern. Premierul, surprins zâmbind! (VIDEO, FOTO)
George Simion vrea la guvernare: „Vrem Puterea”. Ce minister vrea să preia liderul AUR
Politică
George Simion vrea la guvernare: „Vrem Puterea”. Ce minister vrea să preia liderul AUR
Se rupe coaliția? Sorin Grindeanu anunță vot intern în PSD. Se decide dacă vor merge mai departe sau nu cu USR și Ilie Bolojan – premier
Politică
Se rupe coaliția? Sorin Grindeanu anunță vot intern în PSD. Se decide dacă vor merge mai departe sau nu cu USR și Ilie Bolojan – premier
Ilie Bolojan: „Ordonanța privind reforma în administrație a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare”. Ce se va schimba, potrivit premierului
Politică
Ilie Bolojan: „Ordonanța privind reforma în administrație a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare”. Ce se va schimba, potrivit premierului
Ultima oră
23:57 - Primul troleibuz electric din China a ieșit în probe prin București: Pe ce linii va circula noul vehicul Yuton
23:54 - Un bucureștean a înșelat mai mulți oameni să îi dea bani în schimbul unor tirbuşoane
23:32 - Cum arată reforma la Romsilva. Diana Buzoianu: „Trecem de la 41 de direcții regionale la 19”
23:22 - Harta locurilor de muncă: Mii de variante pentru cei fără studii superioare
23:08 - Ce spune Mircea Roșca despre petrecerea sa, la care a venit și Bolojan: „Da, trecem prin momente dificile, dar…” (FOTO)
22:42 - Centrul de detenție al-Hol a fost închis: Peste 23.000 de persoane găsite în lagărul din provincia al-Hassakeh
22:40 - Cum răspunde Grindeanu acuzației că Guvernul Ciolacu a cauzat deficitul bugetar: Ludovic Orban i-a chemat în biroul de premier pe cei de la Finanțe să le plătească fraților Micula 400 de milioane de euro
22:11 - Cât a costat deplasarea lui Nicușor Dan în Washington, la Consiliul lui Trump. Datele oficiale și o comparație cu vizita lui Iohannis în SUA
22:11 - Dan Negru, rugăminte neașteptată pentru un celebru trapper: „Îl rog public să lanseze mai puține hituri”
21:35 - Pedeapsă cu suspendare pentru un arbitru austriac care filma fotbalistele pe ascuns în vestiar. Sportivele cer o pedeapsă mai dură