Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat într-o postare pe Facebook că a fost semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate al Drumului de mare viteză București–Giurgiu.

Proiectul a fost evaluat la 33 de milioane de lei și reprezintă un pas uriaș pentru modernizarea infrastructurii rutiere și pentru legătura rapidă cu Bulgaria.

Cuprins:

Despre contract și valoarea proiectului

De ce este important un astfel de drum pentru infrastructura românească

Compania Națională de Investiții Rutiere a atribuit contractul către asocierea ACTIV PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ, dar și o firmă de inginerie din Turcia. Valoarea estimată a acestuia ajunge la 33 de milioane de lei, fără TVA. Studiul va fi realizat în 16 luni și va stabili exact traseul drumului, modul de finanțare și conexiunile cu celelalte proiecte mari.

„Facem un pas important pentru Drumul de mare viteză București–Giurgiu! Compania Națională de Investiții Rutiere a desemnat, astăzi, câștigătorul contractului pentru realizarea Studiului de Fezabilitate al acestui drum modern, atât de așteptat”, a declarat Ciprian Șerban, .

Studiul va răspunde și la întrebările privind forma finală a proiectului, în special dacă acesta va fi o autostradă sau un drum expres. Totodată, documentul va analiza și cu viitorul pod -Ruse, dar și posibila finanțare prin parteneriat public-privat.

Acest drum este considerat important pentru legătura rapidă intre București și granița cu Bulgaria, dar și pentru dezvoltarea economică și logistică a sudului țării. În plus, proiectul poate facilita transportul rutier, dar și schimburile comerciale ce au loc între cele două țări.

„Acest drum este esențial pentru legătura rapidă între București și granița cu Bulgaria, pentru dezvoltarea infrastructurii românești”, a mai declarat ministrul, potrivit sursei citate.

Studiul de fezabilitate va reuși să conecteze Capitala de Bulgaria printr-o infrastructură modernă, marcând începutul unui nou proiect strategic. Dacă acesta va fi finalizat în termenul stabilit se va putea merge pe unul dintre cele mai așteptate drumuri din sudul țării.