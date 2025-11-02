Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetățenii români care se află sau intenționează să călătorească în Bulgaria că, în perioada 4 noiembrie, ora 09:00-5 noiembrie, ora 09:00, traficul rutier va fi suspendat pe Giurgiu-Ruse.

Potrivit autorităților bulgare, marți, între orele 09:00 și 21:00, circulația va fi oprită pentru toate tipurile de vehicule. De la 21:00 până miercuri, ora 09:00, restricția va fi valabilă doar pentru vehiculele de marfă, autoturismele, microbuzele și autocarele care transportă persoane putând traversa în continuare.

Ce alternative există pentru șoferii români

Potrivit agerpres, pentru a evita blocajele, Agenția „Infrastructura Rutieră” din Bulgaria a pus la dispoziție hărți utile:





MAE recomandă cetățenilor să ia în considerare alte puncte de trecere a frontierei, printre care:

Vidin-Calafat

Kardam-Negru Vodă

Silistra-Ostrov (Călărași)

Dobromir-Krushari

Kainardzha-Lipnița

Nikopol-Turnu Măgurele (feribot – )

Sviștov-Zimnicea (feribot- )

Oryahovo-Bechet (feribot- )

Aydemir (Silistra)-Chiciu (Călărași) (feribot- )

Cum pot cere ajutor românii aflați în dificultate

Cetățenii români aflați în situații speciale sau urgente pot contacta Ambasada României la Sofia la numerele:

+359 2 971 2858 și +359 2 973 3510.

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate non-stop de operatori.

De asemenea, în cazuri de urgență majoră, este disponibilă linia de urgență a Ambasadei României în Bulgaria.

Ministrul bulgar al Transporturilor, critici la adresa României

Într-un interviu recent, ministrul bulgar al Transporturilor, Grozdan Karadjov, a criticat România, spunând că românii „nici măcar nu sunt pregătiți să semneze un acord pentru poduri noi”.

„Lucrăm de cinci luni la foaia de parcurs pentru coridoarele nord-sud. Este clar că România vrea să lase un singur punct – Ruse – Giurgiu. Ei nici măcar nu sunt pregătiți să semneze un acord pentru poduri noi. Nu este vorba despre bani sau construcții, ci pur și simplu despre un consimțământ pe hârtie”, a declarat Karadjov, potrivit Capital.ro.