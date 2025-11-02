B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Circulație suspendată pe Podul Giurgiu-Ruse timp de 24 de ore. Ce trebuie să știe șoferii români

Circulație suspendată pe Podul Giurgiu-Ruse timp de 24 de ore. Ce trebuie să știe șoferii români

Elena Boruz
02 nov. 2025, 12:28
Circulație suspendată pe Podul Giurgiu-Ruse timp de 24 de ore. Ce trebuie să știe șoferii români
Podul Prieteniei
Cuprins
  1. Ce alternative există pentru șoferii români
  2. Cum pot cere ajutor românii aflați în dificultate
  3. Ministrul bulgar al Transporturilor, critici la adresa României

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetățenii români care se află sau intenționează să călătorească în Bulgaria că, în perioada 4 noiembrie, ora 09:00-5 noiembrie, ora 09:00, traficul rutier va fi suspendat pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse.

Potrivit autorităților bulgare, marți, între orele 09:00 și 21:00, circulația va fi oprită pentru toate tipurile de vehicule. De la 21:00 până miercuri, ora 09:00, restricția va fi valabilă doar pentru vehiculele de marfă, autoturismele, microbuzele și autocarele care transportă persoane putând traversa în continuare.

Ce alternative există pentru șoferii români

Potrivit agerpres, pentru a evita blocajele, Agenția „Infrastructura Rutieră” din Bulgaria a pus la dispoziție hărți utile:

MAE recomandă cetățenilor să ia în considerare alte puncte de trecere a frontierei, printre care:

Cum pot cere ajutor românii aflați în dificultate

Cetățenii români aflați în situații speciale sau urgente pot contacta Ambasada României la Sofia la numerele:
+359 2 971 2858 și +359 2 973 3510.
Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate non-stop de operatori.

De asemenea, în cazuri de urgență majoră, este disponibilă linia de urgență a Ambasadei României în Bulgaria.

Ministrul bulgar al Transporturilor, critici la adresa României

Într-un interviu recent, ministrul bulgar al Transporturilor, Grozdan Karadjov, a criticat România, spunând că românii „nici măcar nu sunt pregătiți să semneze un acord pentru poduri noi”.

„Lucrăm de cinci luni la foaia de parcurs pentru coridoarele nord-sud. Este clar că România vrea să lase un singur punct – Ruse – Giurgiu. Ei nici măcar nu sunt pregătiți să semneze un acord pentru poduri noi. Nu este vorba despre bani sau construcții, ci pur și simplu despre un consimțământ pe hârtie”, a declarat Karadjov, potrivit Capital.ro.

