Ilfovul intră serios pe harta transportului verde. În Chitila a fost construită o nouă autobază dotată cu stații de încărcare pentru zeci de autobuze electrice, iar primele vehicule deja circulă pe rutele către București. În curând, flota electrică și infrastructura similară vor ajunge și la Voluntari și Buftea, după cum a anunțat purtătoarea de cuvânt a instituției, Mirabela Dumitrache, în cadrul Podcastului B1.

Ce spune Mirabela Dumitrache despre extinderea transportului verde

„Vorbim de autobaza din Chitila, din județul Ilfov, unde au fost aduse zeci de autobuze electrice. A fost construit acolo o autobază, o autobază în cadrul căreia sunt și stații de reîncărcare electrică. Sunt autobuze electrice care deja sunt pe traseu din Chitila spre Capitală, din Mogoșoaia spre Capitală.

Și o să vă dau și o știre, în curând o să avem astfel de electrice și în Voluntari. Și o astfel de autobază la fel se va construi și în Voluntari și în curând și în Buftea. Deci, transportul verde, transportul sustenabil, a fost bifat anul acesta în județul Ilfov și sperăm să vedem cât mai multe autobuze. Oamenii au nevoie de aceste mijloace de transport sustenabile în 2025, în 2026 și de acum înainte”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Consiliului Județean (CJ) Ilfov.

Pot microbuzele electrice să fluidizeze traficul

„În primul rând vorbim de circulație, de fluidizarea circulației. Apoi vorbim de condițiile de care oamenii trebuie să beneficieze pentru a-și lăsa mașina acasă. Pentru a merge cu drag, fără nicio problemă să se gândească să urce, să stea în stație, să-și ia autobuzul. Dar dacă nu ai un transport în comun modern, cu tot ce înseamnă condiții, căldură, cu aer condiționat, să arate într-un anumit fel, nu poți încuraja cetățenii să folosească transportul în comun.

De asta avem foarte multe zone pe lângă Capitală, în Capitaă, în țară, unde oamenii preferă să meargă cu propria mașină, spre locul de muncă, spre cumpărături, și nu să folosească transportul în comun. Noi sperăm ca aceste microbuze electrice să fluidizeze circulația în aceste zone. Repet, Chitila, Mogoșoaia. În curând o să vedem astfel de autobuze în Voluntari și Buftea”, a mai spus Mirabela Dumitrache.