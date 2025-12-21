B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » CJ Ilfov anunță extinderea transportului verde: „Sunt autobuze electrice care deja sunt pe traseu din Chitila spre Capitală” (VIDEO)

CJ Ilfov anunță extinderea transportului verde: „Sunt autobuze electrice care deja sunt pe traseu din Chitila spre Capitală” (VIDEO)

Ana Beatrice
21 dec. 2025, 22:05
CJ Ilfov anunță extinderea transportului verde: „Sunt autobuze electrice care deja sunt pe traseu din Chitila spre Capitală” (VIDEO)
Sursa Foto: Captură Video/ Facebook - Consiliul Judetean Ilfov
Cuprins
  1. Ce spune Mirabela Dumitrache despre extinderea transportului verde
  2. Pot microbuzele electrice să fluidizeze traficul

Ilfovul intră serios pe harta transportului verde. În Chitila a fost construită o nouă autobază dotată cu stații de încărcare pentru zeci de autobuze electrice, iar primele vehicule deja circulă pe rutele către București. În curând, flota electrică și infrastructura similară vor ajunge și la Voluntari și Buftea, după cum a anunțat purtătoarea de cuvânt a instituției, Mirabela Dumitrache, în cadrul Podcastului B1.

Ce spune Mirabela Dumitrache despre extinderea transportului verde

„Vorbim de autobaza din Chitila, din județul Ilfov, unde au fost aduse zeci de autobuze electrice. A fost construit acolo o autobază, o autobază în cadrul căreia sunt și stații de reîncărcare electrică. Sunt autobuze electrice care deja sunt pe traseu din Chitila spre Capitală, din Mogoșoaia spre Capitală.

Și o să vă dau și o știre, în curând o să avem astfel de electrice și în Voluntari. Și o astfel de autobază la fel se va construi și în Voluntari și în curând și în Buftea. Deci, transportul verde, transportul sustenabil, a fost bifat anul acesta în județul Ilfov și sperăm să vedem cât mai multe autobuze. Oamenii au nevoie de aceste mijloace de transport sustenabile în 2025, în 2026 și de acum înainte”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Consiliului Județean (CJ) Ilfov.

Pot microbuzele electrice să fluidizeze traficul

„În primul rând vorbim de circulație, de fluidizarea circulației. Apoi vorbim de condițiile de care oamenii trebuie să beneficieze pentru a-și lăsa mașina acasă. Pentru a merge cu drag, fără nicio problemă să se gândească să urce, să stea în stație, să-și ia autobuzul. Dar dacă nu ai un transport în comun modern, cu tot ce înseamnă condiții, căldură, cu aer condiționat, să arate într-un anumit fel, nu poți încuraja cetățenii să folosească transportul în comun.

De asta avem foarte multe zone pe lângă Capitală, în Capitaă, în țară, unde oamenii preferă să meargă cu propria mașină, spre locul de muncă, spre cumpărături, și nu să folosească transportul în comun. Noi sperăm ca aceste microbuze electrice să fluidizeze circulația în aceste zone. Repet, Chitila, Mogoșoaia. În curând o să vedem astfel de autobuze în Voluntari și Buftea”, a mai spus Mirabela Dumitrache.

Tags:
Citește și...
Sondaj: România încheie anul 2025 cu un val de nemulțumire socială, neîncredere politică și presiune economică
Eveniment
Sondaj: România încheie anul 2025 cu un val de nemulțumire socială, neîncredere politică și presiune economică
Apa-canal, cel mai amplu proiect CJ Ilfov. Mirabela Dumitrache: „Oamenii au nevoie de condiții moderne în gospodărie” (VIDEO)
Eveniment
Apa-canal, cel mai amplu proiect CJ Ilfov. Mirabela Dumitrache: „Oamenii au nevoie de condiții moderne în gospodărie” (VIDEO)
CJ Ilfov: Cum a arătat anul 2025 la capitolul infrastructură rutieră (VIDEO)
Eveniment
CJ Ilfov: Cum a arătat anul 2025 la capitolul infrastructură rutieră (VIDEO)
Mirabela Dumitrache a prezentat proiectul „Ilfov prețuiește. Respect și Recunoștință”. 1.500 de lei pentru veterani, deținuți politici și urmașii lor (VIDEO)
Eveniment
Mirabela Dumitrache a prezentat proiectul „Ilfov prețuiește. Respect și Recunoștință”. 1.500 de lei pentru veterani, deținuți politici și urmașii lor (VIDEO)
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov), despre atmosfera de sărbătoare și Ambasada lui Moș Crăciun din Mogoșoaia (VIDEO)
Eveniment
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov), despre atmosfera de sărbătoare și Ambasada lui Moș Crăciun din Mogoșoaia (VIDEO)
Un fost membru al CSM critică dur inițiativa lui Nicușor Dan de a organiza un referendum în justiție: „Nebunia unui dictatoraș de operetă”
Eveniment
Un fost membru al CSM critică dur inițiativa lui Nicușor Dan de a organiza un referendum în justiție: „Nebunia unui dictatoraș de operetă”
Povestea româncei care a făcut din gusturile copilăriei un succes internațional: „Cărțile de bucate sunt mai mult decât rețete”
Eveniment
Povestea româncei care a făcut din gusturile copilăriei un succes internațional: „Cărțile de bucate sunt mai mult decât rețete”
Cumpărăturile în rate fără dobândă: avantajele și condițiile oferite de bănci
Eveniment
Cumpărăturile în rate fără dobândă: avantajele și condițiile oferite de bănci
Amendă de peste 20.000 de lei pentru un restaurant, după verificările ANPC. Un șoarece mort, gândaci și pânze de păianjeni, printre descoperiri
Eveniment
Amendă de peste 20.000 de lei pentru un restaurant, după verificările ANPC. Un șoarece mort, gândaci și pânze de păianjeni, printre descoperiri
Alertă în Argeș! Dronă găsită într-o pădure, cu o parașută agățată de ea. Ce se știe despre aparatul de zbor
Eveniment
Alertă în Argeș! Dronă găsită într-o pădure, cu o parașută agățată de ea. Ce se știe despre aparatul de zbor
Ultima oră
23:38 - Ministrul Educației, pe punctul de a pleca! Ce l-a făcut să ia în calcul retragerea din Guvern: „N-am şi nu visez carieră politică”
22:50 - Sondaj: România încheie anul 2025 cu un val de nemulțumire socială, neîncredere politică și presiune economică
21:24 - Apa-canal, cel mai amplu proiect CJ Ilfov. Mirabela Dumitrache: „Oamenii au nevoie de condiții moderne în gospodărie” (VIDEO)
20:52 - CJ Ilfov: Cum a arătat anul 2025 la capitolul infrastructură rutieră (VIDEO)
20:08 - Mirabela Dumitrache a prezentat proiectul „Ilfov prețuiește. Respect și Recunoștință”. 1.500 de lei pentru veterani, deținuți politici și urmașii lor (VIDEO)
19:27 - Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov), despre atmosfera de sărbătoare și Ambasada lui Moș Crăciun din Mogoșoaia (VIDEO)
18:46 - Facturile la gaz cresc puternic din 2026. Noile tarife aduc scumpiri de până la 35%
18:01 - Un fost membru al CSM critică dur inițiativa lui Nicușor Dan de a organiza un referendum în justiție: „Nebunia unui dictatoraș de operetă”
18:00 - Cătălin Botezatu cucerește Monaco! Distincția primită în cadrul unui eveniment prestigios: „Nu poate decât să mă onoreze”
17:24 - Povestea româncei care a făcut din gusturile copilăriei un succes internațional: „Cărțile de bucate sunt mai mult decât rețete”