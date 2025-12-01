CJ Ilfov oferă gratuit seniorilor aparate auditive

Consiliul Județean (CJ) Ilfov a început programul „Ilfov te aude”, prin care oferă seniorilor aparate auditive gratuite. Aparatele se acordă în baza unor criterii sociale.

„Dragi ilfoveni, vin în fața dumneavoastră cu un nou proiect extrem de important. Oferim seniorilor noștri aparate auditive cu titlu gratuit. Am început înscrierile. (…) Sănătatea părinților și a bunicilor noștri, a seniorilor noștri, e extrem de importantă și ar trebui să fie o prioritate pentru noi toți”, a transmis Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov.

„’Ilfov te aude’ e un program social finanțat prin fundația Consiliului Județean Ilfov, fundația ‘Ilfov Împreună’. E un program social care se adresează seniorilor din județ care au deficiențe de auz. E un program care să vină în sprijinul unei comunități vulnerabile, la fel cum e și ‘Ilfov Zâmbește Senior’, ‘Ilfov Zâmbește Junior’, la fel cum s-a derulat și , un program în cadrul căruia au fost ajutați peste 25.500 de cetățeni, care au primit consultații gratuit și au fost oferiți gratuit peste 40.000 de perechi de ochelari cu dioptrii.

‘Ilfov te aude’ e implementat în premieră de la finalul acestui an și prima activitate s-a derulat în orașul Măgurele.

Consiliul Județean putem spune că deja a format o tradiție prin implementarea acestor programe sociale”, a declarat Mirabela Dumitrache, purtătoarea de cuvânt a Consiliului Județean Ilfov, în cadrul Podcastului B1.

Unde pot suna cei interesați de aparate auditive gratuite

Potrivit paginii de Facebook a CJ Ilfov, programul e „complet gratuit pentru seniorii din județul Ilfov care au împlinit vârsta de pensionare și au un venit mediu de până la 4.000 de lei pe membru de familie. Cei care doresc să se înscrie în cadrul acestui proiect o pot face la numărul de telefon 0748 219 316, zilnic, între orele 10:00 și 16:00”.