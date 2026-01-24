O filmare distribuită pe rețelele sociale a declanșat un nou scandal politic în Sectorul 1, după ce imagini din sediul Direcției de Taxe și Impozite au arătat infiltrații masive de apă. Fosta primăriță Clotilde Armand acuză actuala administrație de improvizație, ilegalități și abandon administrativ, într-un context deja tensionat.

Ce se vede în imaginile din sediul Direcției de Taxe și Impozite

În filmarea publicată, apa curge abundent prin tavanul clădirii, iar bucăți mari de material se desprind sub presiunea infiltrațiilor, chiar în fața funcționarilor surprinși de situație. Scenele sugerează o deteriorare serioasă a infrastructurii, într-o instituție care gestionează activități esențiale pentru administrația locală.

susține că imaginile reflectă starea reală a noului sediu, mutat recent din Piața Amzei, fără o justificare legală clară. Potrivit acesteia, relocarea a generat haos pentru cetățeni și condiții improprii pentru angajați, relatează defapt.ro.

Unde este primarul Sectorului 1 și ce acuzații îi sunt aduse

Fosta edilă afirmă că primarul George Tuță se află în vacanță în Thailanda și nu a mai fost activ pe rețelele sociale din 13 ianuarie. Absența acestuia este prezentată drept simbolică pentru modul în care ar fi fost gestionată situația administrativă.

„Ce vedeți în aceste imagini este rezultatul administrației actuale. Așa arată «noul» sediu de Taxe și Impozite Locale . Înțeleg că primarul Sectorului 1 e prin vacanță, undeva prin Thailanda. Între timp: În Sectorul 1, însă, realitatea e all inclusive la haos administrativ… Sectorul 1 nu e resort. Iar administrația nu se face de pe șezlong”, a scris Armand.

Ce demersuri au fost inițiate după apariția imaginilor?

Clotilde Armand afirmă că a sesizat Inspecția Muncii cu privire la condițiile în care lucrează angajații direcției mutate în Piața Mureș. De asemenea, ar fi transmis Parchetului o sesizare legată de executarea unor lucrări fără avize.

Potrivit mesajului public, fostul sediu din Piața Amzei ar fi fost părăsit fără bază legală, iar noua locație este descrisă drept improvizată și neconformă. Acuzațiile includ lipsa autorizațiilor și gestionarea defectuoasă a procesului administrativ.