Gabriel Oprea, mesaj de Ziua Unirii Principatelor Române: „Ziua de 24 ianuarie este dedicată oştirii ţării şi eroilor voluntari căzuţi pentru independenţă şi apărarea Patriei”

Mesajul transmis de Gabriel Oprea, cu prilejul zilei de 24 ianuarie, a pus accent pe rolul armatei, pe sacrificiul eroilor și pe continuitatea valorilor naționale. Declarația a fost formulată ca un apel la unitate, recunoștință și respect față de cei care au contribuit, prin luptă sau decizie politică, la construcția statului român modern.

24 ianuarie, o zi dedicată oştirii şi eroilor voluntari

În mesajul său, a subliniat că ziua de 24 ianuarie este „dedicată oştirii ţării şi eroilor voluntari căzuţi, de-a lungul istoriei, pe câmpurile de luptă pentru independenţă şi apărarea Patriei”. El a descris această dată drept unul dintre cele mai valoroase momente de solidaritate ale naţiunii române.

Potrivit fostului vicepremier, începutul construcţiei României moderne, în 1859, a fost posibil prin credinţa în valorile naţionale, care au ghidat statul spre forma sa actuală. Oprea a arătat că aceste repere au transformat România într-un stat european puternic şi într-un factor de echilibru regional.

Trebuie să fim veșnic recunoscători înaintaşilor, să arătăm respect faţă de marii oameni de stat care au făcut Revoluţia de la 1848 şi Unirea de la 1859, pentru curajul şi hotărârea cu care au luptat.

Cum vede Gabriel Oprea moştenirea Unirii şi a Revoluţiei de la 1848

Gabriel Oprea a vorbit despre obligaţia morală de a păstra recunoştinţa faţă de înaintaşi şi de a arăta respect pentru oamenii de stat care au făcut Revoluţia de la 1848 şi Unirea de la 1859. El a invocat curajul şi hotărârea cu care aceştia au luptat pentru idealurile naţionale. În acest context, a evidenţiat rolul militarilor voluntari, despre care a spus că au purtat constant mesajul unirii. Potrivit declaraţiei, aceştia au fost animaţi de „dragoste de ţară şi de semeni”, valori considerate esenţiale pentru coeziunea naţională.

În mesajul său, liderul UMPMV şi PPMP a afirmat că „cea mai importantă valoare pentru un om de stat este devotamentul faţă de tara lui”. El l-a invocat pe Alexandru Ioan Cuza, despre care a spus că şi-a îndeplinit datoria faţă de ţară „cu demnitate de militar”.

”Cea mai importantă valoare pentru un om de stat este devotamentul faţă de tara lui. În 1859, Alexandru Ioan Cuza şi-a făcut datoria faţă de ţară cu demnitate de militar. Cei care au purtat si cei care poartă uniforma Armatei Române onorată de Alexandru Ioan Cuza, să fie mandri de ea! Armata este liantul naţunii romane peste timp, iar iubirea de ţară şi credinţa în Dumnezeu sunt valorile care i-au călăuzit mereu pe români, de-a lungul timpului.”

Gabriel Oprea a transmis că reprezintă „liantul naţunii romane peste timp” şi că iubirea de ţară şi credinţa în Dumnezeu au călăuzit mereu românii. Mesajul său a inclus gânduri de recunoştinţă pentru militari şi poliţişti, dar şi pentru eroii căzuţi în Afganistan, Irak şi Kosovo, „luptand pentru pacea lumii, pana la sacrificiul suprem”.

Ce mesaj transmite despre unitate şi viitor

Cu ocazia aniversării Unirii Principatelor Române, Gabriel Oprea a subliniat ideea că „uniți suntem mai buni” şi a îndemnat la păstrarea credinţei şi a dorinţei de a face România mai puternică. Mesajul s-a încheiat cu urarea: „La mulţi ani, români! La mulţi ani, România”.