Cutremur în România sâmbătă în mijlocul zilei. Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut

Cutremur în România sâmbătă în mijlocul zilei. Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut

Iulia Petcu
24 ian. 2026, 14:50
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Unde s-a produs cutremurul și  ce magnitudine a avut
  2. Cât de frecventă este activitatea seismică în 2026

Un nou cutremur de intensitate redusă a fost înregistrat în România, sâmbătă, în zona seismică Vrancea, atrăgând atenția asupra activității tectonice constante din regiune. Deși nu a produs pagube, seismul se adaugă unei serii frecvente de mișcări telurice raportate în ultimele luni.

Seismul s-a produs la ora locală 11:51:54, la o adâncime de aproximativ 70 de kilometri, specifică zonei Vrancea. Epicentrul a fost localizat la 35 de kilometri vest de Focșani, una dintre cele mai apropiate localități importante.

Undele seismice au fost calculate și în raport cu alte orașe din regiune, cutremurul fiind situat la 73 de kilometri nord de Buzău, 75 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe și 91 de kilometri est de Brașov. Alte repere includ Bârlad și Bacău, ambele aflate la aproximativ 84 de kilometri de epicentru.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a anunțat inițial o magnitudine de 3,0, însă datele au fost revizuite ulterior de specialiști. După analiza finală, cutremurul a fost reevaluat la 3,2 grade pe scara Richter, conform informațiilor transmise de INCDFP.

Corectarea valorii nu este neobișnuită, întrucât primele estimări sunt realizate rapid, iar ajustările apar după interpretarea completă a datelor seismice colectate din rețea.

Cât de frecventă este activitatea seismică în 2026

De la începutul lunii ianuarie 2026, în România au fost înregistrate 14 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,3 grade. Majoritatea acestor seisme s-au produs în zona Vrancea, recunoscută pentru activitatea sa tectonică constantă, transmite HotNews.

Comparativ, anul trecut au fost raportate două cutremure de 4,4 grade, unul în județul Buzău, pe 13 februarie, și altul în Vrancea, pe 11 mai. În 2024, cel mai puternic seism a avut magnitudinea 5,4 și s-a produs în județul Buzău, pe 16 septembrie.

