Scumpirea transportului public din București intră într-o nouă etapă, odată cu un proiect de hotărâre care va fi discutat la finalul lunii ianuarie. Documentul propune majorări consistente ale tarifelor metropolitane, pe fondul dificultăților financiare invocate de autorități.

Care este motivul majorării tarifelor

Prețul unei călătorii metropolitane ar urma să crească de la 3 la 5 lei, potrivit proiectului ce va fi dezbătut pe 29 ianuarie în . Măsura vizează întregul sistem de transport public din București și Ilfov, inclusiv serviciile operate de STB și alți operatori regionali.

Documentele justificative arată că ultima ajustare tarifară a avut loc în 2021, iar între timp costurile de funcționare au crescut accelerat. Autoritățile invocă scumpirea energiei electrice, a combustibilului, a utilităților, precum și majorarea cheltuielilor salariale și a inflației.

Ce tarife noi sunt propuse pentru călători și abonați

Proiectul prevede o gamă largă de tarife, de la două călătorii metropolitane valabile 90 de minute, la prețul de 10 lei, până la abonamente anuale de 900 de lei. Un abonament metropolitan lunar ar urma să coste 100 de lei, iar varianta redusă, cu 50%, ar ajunge la 50 de lei.

Pentru titlurile integrate cu metroul, o călătorie valabilă 120 de minute ar costa 9 lei, iar un abonament lunar ar ajunge la 180 de lei. În plus, proiectul introduce o suprataxă de 200 de lei pentru călătoriile la tarif special, raportează Agerpres.

Cum explică autoritățile presiunea financiară

În referatul de aprobare se precizează că „tarifele actuale ale titlurilor de călătorie nu au mai fost ajustate corespunzător evoluției costurilor reale de exploatare”. Această situație ar fi dus la un dezechilibru accentuat între veniturile operatorilor și cheltuielile necesare funcționării zilnice.

Documentul mai arată că subvenția acordată de Municipiul București a fost supusă unei presiuni constante, fiind necesare măsuri de eficientizare și creștere a veniturilor proprii ale sistemului.

Ce spune primarul despre măsurile „nepopulare”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că este inevitabilă, în contextul situației bugetare dificile. „Vor fi și măsuri nepopulare. Vor fi, pentru că efectiv a ajuns cuțitul la os”, a spus edilul.

El a explicat că, în luna ianuarie, Primăria Capitalei a primit 317 milioane de lei, însă după plăți și subvenții parțiale a rămas cu aproximativ cinci milioane.

„Am primit 317 milioane. După ce am făcut toate plățile și am plătit parțial subvenția – pentru că nu am putut să o plătim nici măcar pe toată – în ceea ce privește STB și Termoenergetica, în momentul de față mai avem undeva în jur de cinci milioane de lei în bugetul Primăriei Capitalei”, a spus