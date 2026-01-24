B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Alertă alimentară în România. Ce produs Nestlé a fost retras de ANSVSA și cum poate fi returnat

Alertă alimentară în România. Ce produs Nestlé a fost retras de ANSVSA și cum poate fi returnat

Iulia Petcu
24 ian. 2026, 16:01
Alertă alimentară în România. Ce produs Nestlé a fost retras de ANSVSA și cum poate fi returnat
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Ce produs este vizat de rechemarea anunțată de ANSVSA
  2. Există riscuri confirmate pentru consumatori
  3. Ce trebuie să facă persoanele care au cumpărat produsul

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat extinderea unei rechemări preventive de pe piață pentru un lot specific de lapte-formulă destinat sugarilor. Măsura vizează un produs comercializat de Nestlé România, în colaborare cu rețelele Kaufland și Lidl, și a fost luată din rațiuni de siguranță alimentară.

Ce produs este vizat de rechemarea anunțată de ANSVSA

Retragerea se referă exclusiv la laptele-formulă NAN Comfortis, ambalat la 800 de grame, provenit din lotul 53260346AA, cu data-limită de consum 30 noiembrie 2027. Autoritatea subliniază că nu întreaga gamă NAN Comfortis este afectată, celelalte loturi și produse rămânând conforme și disponibile pentru consum.

Decizia a fost adoptată ca măsură de precauție, după ce au fost identificate neconformități la un ingredient furnizat de un partener extern. Există suspiciunea unei posibile contaminări cu bacteria Bacillus cereus în anumite unități ale lotului menționat.

Există riscuri confirmate pentru consumatori

ANSVSA precizează că, până în prezent, nu au fost raportate cazuri confirmate de îmbolnăvire asociate consumului acestui produs. Totuși, autoritățile recomandă evitarea utilizării laptelui-formulă din lotul indicat, ca măsură suplimentară de protecție, relatează Capital.

Bacillus cereus este o bacterie frecvent întâlnită în mediul înconjurător, care poate produce o toxină termostabilă, responsabilă de apariția toxiinfecțiilor alimentare. Simptomele pot include greață severă, vărsături și dureri abdominale, apărând de obicei la una până la cinci ore după consum.

Ce trebuie să facă persoanele care au cumpărat produsul

Consumatorii sunt sfătuiți să nu folosească produsul și să îl returneze în magazinele de unde a fost achiziționat, pentru recuperarea contravalorii. Alternativ, aceștia pot contacta Nestlé România pentru informații suplimentare, prin telefonul gratuit 0800 863 785 sau prin e-mail, la [email protected].

ANSVSA anunță că monitorizează permanent procesul de retragere și colaborează cu operatorii economici pentru eliminarea completă a produselor vizate de pe piață.

