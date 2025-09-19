B1 Inregistrari!
CJ Ilfov și DGASPC au organizat „Și eu pot”, un eveniment special dedicat copiilor din sistemul de protecție. Ce activități a inclus programul

Ana Maria
19 sept. 2025, 15:47
CJ Ilfov și DGASPC au organizat „Și eu pot”, un eveniment special dedicat copiilor din sistemul de protecție. Ce activități a inclus programul
Sursa foto: Facebook / @Consiliul Judetean Ilfov

Consiliul Județean Ilfov și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Ilfov au organizat un eveniment special dedicat copiilor aflați în sistemul de protecție al statului. Intitulat „Și eu pot”, proiectul a avut scopul de a le transmite acestora un mesaj de încurajare: indiferent de obstacolele întâlnite, își pot construi un viitor mai bun.

Ce activități a inclus programul

La întâlnirea care a avut loc la Complexul de Servicii Sociale Săftica, copiii au avut ocazia să asculte povești inspiraționale ale unor persoane care au trecut prin experiențe dificile, dar au reușit să își depășească condiția și să își atingă obiectivele. Totodată, programul a inclus activități de autocunoaștere, menite să îi ajute să își descopere resursele interioare și să capete mai multă încredere în forțele proprii.

La eveniment au fost prezenți vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov, Văsîi Alexandru, prefectul județului Ilfov, Simona Neculae, subprefecții Andrei Scutelnicu și Costin-Alexandru Ojog, alături de reprezentanți ai DGASPC Ilfov și ai autorităților locale.

Reprezentanții Consiliului Județean Ilfov au subliniat că instituția susține constant proiectele DGASPC și se implică activ pentru a sprijini copiii aflați în sistemul de protecție.

Redăm mai jos, postarea de pe Facebook publicată de Consiliul Judetean Ilfov:

"„𝗦̦𝗶 𝗲𝘂 𝗽𝗼𝘁" – 𝗲𝘃𝗲𝗻𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁 𝗰𝗼𝗽𝗶𝗶𝗹𝗼𝗿 𝗱𝗶𝗻 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝘂𝗹 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝘁̦𝗶𝗲

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, cu sprijinul Consiliului Județean Ilfov au organizat evenimentul „Și eu pot”, prin care și-au propus să încurajeze copiii aflați în sistemul de protecție al statului – că pot reuși să-și creeze un viitor mai bun.

Prin prezentarea unor persoane cu experiențe de viață complicate, dar cu povești reale, copiii au învățat că uneori e greu, dar nu imposibil să depășești obstacolele.

Programul evenimentului a inclus și activități de autocunoaștere la care au participat toți copiii.

Evenimentul s-a desfășurat la Complexul de Servicii Sociale Săftica în prezența vicepreședintelui Consiliului Județean Ilfov, Văsîi Alexandru, a prefectului județului Ilfov, Simona Neculae, a subprefecților Andrei Scutelnicu și Costin-Alexandru Ojog, precum și a reprezentanților DGASPC Ilfov și ai autorităților locale.

Consiliul Județean Ilfov sprijină constant proiectele DGASPC și este alături de copiii încadrați sub măsură de protecție.”, este postarea CJ Ilfov.

