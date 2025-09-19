CJ Ilfov și DGASPC au organizat „Și eu pot”, un eveniment special dedicat copiilor din sistemul de protecție. Ce activități a inclus programul

Consiliul Județean Ilfov și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Ilfov au organizat un eveniment special dedicat copiilor aflați în sistemul de protecție al statului. Intitulat „Și eu pot”, proiectul a avut scopul de a le transmite acestora un mesaj de încurajare: indiferent de obstacolele întâlnite, își pot construi un viitor mai bun.

Ce activități a inclus programul

La întâlnirea care a avut loc la Complexul de Servicii Sociale Săftica, copiii au avut ocazia să asculte povești inspiraționale ale unor persoane care au trecut prin experiențe dificile, dar au reușit să își depășească condiția și să își atingă obiectivele. Totodată, programul a inclus activități de autocunoaștere, menite să îi ajute să își descopere resursele interioare și să capete mai multă încredere în forțele proprii.

La eveniment au fost prezenți vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov, Văsîi Alexandru, prefectul județului Ilfov, Simona Neculae, subprefecții Andrei Scutelnicu și Costin-Alexandru Ojog, alături de reprezentanți ai DGASPC Ilfov și ai autorităților locale.

Reprezentanții Consiliului Județean Ilfov au subliniat că instituția susține constant proiectele DGASPC și se implică activ pentru a sprijini copiii aflați în sistemul de protecție.

